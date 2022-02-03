Yıldızlar CrazyLife Kalite ödüllerinde buluştu!

Haber: Sedat Sarıkaya

İstanbul Gayrettepe'de yer alan Dedeman Otel'de hafızalardan silinmeyecek her anı hatırlanacak muhteşem bir ödül töreni yapıldı. Özlem Yıldız gecede güzelliği ile dikkatleri üzerine çekerken Şenol İpek ise yakışıklılığını önemli gala gecesinde konuşturdu. Yılın en büyük organizasyonunda birbirinden ünlü isimler yer aldı.

Birbirinden ünlü sanatçılar sahnede birer şarkılarını söyleyip şovlarını sergiledi.Geceye katılım sağlayan ünlüler arasında Cem Belevi,Erhan Yazıcıoğlu,İkilem,Yener Çevik gibi isimler dikkat çekti. Yılın en dikkat çeken ödül gecesinde basın camiasından da yoğun katılım sağlandı.Geceden önemli anlar magazin dünyasında büyük ses getirecek CrazyLife dergisinde yer alacak.