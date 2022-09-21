“Yılın En İyileri” için heyecan dorukta

HABER: DİNÇER KARACALAR
Son oylamada on dört ayrı dalda toplam yetmiş ünlü isim, kendi dalında bir numara olmak için oy yarışında. Adayları belirleyin oylamanın ardından ilk beşe giren isimler son oylamada aldıkları halk oyları ile birincilik koltuğuna oturarak “Yılın En İyileri” arasında girecek. Head&Shoulders ana sponsorluğunda düzenlenen “2022 NR1 Video Müzik Ödülleri”nin finali ise 26 Eylül gecesi Kuruçeşme Oligark’da özel bir davet ile yapılacak.
Geceye ünlü yağacak...
Head & Shoulders ana sponsorluğunda düzenlenen “2022 NR1 Video Müzik Ödülleri”nin finali 26 Eylül gecesi Kuruçeşme Oligark’da özel bir davet ile yapılacak. Adeta ünlü isim yağmurunun yaşanacağı gece için de geri sayım devam ediyor. On dört ayrı dalda beşer adayın yer aldığı ve yetmiş ünlü ismin mücadele ettiği ödüllerin halk oylaması son ana kadar devam ediyor. Numberone TV resmi internet sitesinde yer alan link yardımıyla yapılan oylamaya ünlü isimlerin hayranları büyük ilgi gösterirken şimdiye kadar iki milyonu aşan oy kullandığı belirtildi. Her IP adresinden sadece tek oy kullanılabildiği belirtilen ödüller için son güne kadar oy verme işlemi devam edecek. 26 Eylül gecesi yapılacak törende ünlü isimlerde sürpriz performansları ile sahnede olacaklar.
2022 “Yılın En İyileri” için ilk beşe kalan adaylar
EN İYİ KADIN SANATÇI
Aleyna Tilki
Hadise
İrem Derici
Melek Mosso
Zeynep Bastık
EN İYİ ERKEK SANATÇI
Berkay
Edis
Emircan İğrek
Mabel Matiz
Tarkan
EN İYİ ŞARKI
Alper Atakan ft. İrem Derici - Affeder mi Aşk Bizi?
Edis - Arıyorum
KÖFN - Bi' Tek Ben Anlarım
Melek Mosso - Hayatım Kaymış
Yüz yüzeyken Konuşuruz - Sen Varsın Diye
EN İYİ RAP ŞARKICI
Ceza
Ezhel
Norm Ender
Sagopa Kajmer
Sefo
EN İYİ RAP ŞARKI
Burak King - Derde Çareler
Contra - Afaki
Çakal - İmdat
Ezhel - Bul Beni
Sefo - Tutsak
EN İYİ GRUP
Dedublüman
Duman
Madrigal
Manga
Mor Ve Ötesi
EN İYİ DÜET
Burak Bulut & Kurtuluş Kuş & Mustafa Ceceli ft. İrem Derici - Rastgele
Burry Soprano ft Ege Balkız - Affet Beni Sevgilim
Can Bonomo ft. Demet Evgar - Rüyamda Buluttum
No.1 ft. Melek Mosso - Yarim Kalan Sigara
Reynmen & Zeynep Bastık & Arem Özgüç & Arman Aydın - Yalan
EN İYİ İÇERİK ÜRETEN INFLUENCER
Berfu Yenenler
Cellat
Cemre Solmaz
Ceren Yaldız
Orkun Işıtmak
EN İYİ ARANJÖR
Arem Özgüç & Arman Aydın
Deeperise
Emrah Karaduman
Ersay Üner
Ozan Doğulu
EN İYİ ÇIKIŞ
Alper Erözer
Burry Soprano
Elif Buse Doğan
KÖFN
Kurtuluş Kuş & Burak Bulut
EN İYİ YABANCI ŞARKICI
Adele
Ariana Grande
Billie Eilish
BTS
Dua Lipa
EN İYİ ROCK SANATÇI
Can Bonomo
Fatma Turgut
Ferman Akgül
Haluk Levent
yirmi7
EN İYİ KLİP
Edis - Arıyorum
Faruk Sabancı ft. Eypio - Anakonda
KÖFN - Bi Tek Ben Anlarım
Mabel Matiz - Hanfendi
yirmi7 - Adım Yok
EN İYİ PERFORMANS
Cem Yılmaz & Zafer Algöz – Arkadaşım
Hayrettin - Ara Sıra
Hazal Kaya & Zeynep Bastık - Çalkala
Pınar Deniz – Mey
Serenay Sarıkaya - Doktor