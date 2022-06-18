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“Yılın İlham Veren Kadını” ödülü sahibini buldu

8. Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri töreninde “Yılın İlham Veren Kadını” ödülü sahibini buldu

Meral ÇAKIR
Meral ÇAKIR
18 Haziran 2022 Cumartesi 00:16
“Yılın İlham Veren Kadını” ödülü sahibini buldu

ASLI M. SARI

İZMİR

Geleneksel Watsons Güzellik ve Kişisel Bakım Ödülleri’nin sekizincisi 15 Haziran akşamı İstanbul’da görkemli bir törenle gerçekleştirildi. Sunuculuğunu Burcu Esmersoy ve İbrahim Selim’in üstlendiği geceye iş ve sanat dünyasından birçok ünlü isim katıldı.

Farklı kategorilerdeki ödüller sahiplerini bulurken “Yılın İlham Veren Kadını” ödülünü Ucim Genel Başkanı Saadet Özkan aldı. Özkan “Her çocuk için mücadele etmeliyiz. Konuşun çocuklar dünyayı daha güzel bir yer haline getirelim.” dedi. Büyük alkış toplayan Özkan geceye katılanlardan da verdiği mücadele için destek mesajları aldı. 

YENİ ÇAĞRI GAZETESİ

Son Güncelleme: 18.06.2022 00:34
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8. Watsons Güzellik Ve Kişisel Bakım Ödülleri Töreninde Yılın İlham Veren Kadını ödülü Sahibini BulduASLI M. SARIYeni Çağrı
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