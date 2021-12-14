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Yılın Son Gökhan Türkmen Konseri 18 Aralık If Beşiktaş’ta

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
14 Aralık 2021 Salı 11:43
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Yılın Son Gökhan Türkmen Konseri 18 Aralık If Beşiktaş’ta

DİNÇER KARACALAR

Gökhan Türkmen, yılın son performansını 18 Aralık’ta IF Performance Hall Beşiktaş sahnesinde gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz ay sold out olan IF Performance Hall Beşiktaş konserinin ardından hayranlarının konserine yoğun ilgi gösterdiği Gökhan Türkmen orkestrası ile yılı keyifle kapatacak ve yine IF Beşiktaş sahnesinde olacak. En son yayımladığı disco funk albümü ‘7’den ‘Heyecan’, ‘Falan Filan’, ‘Çürük’ gibi şarkılarının yanı sıra ‘Sen İstanbul’sun’, ‘Çatı Katı’, ‘Lafügüzaf’, ' Aşk Lazım',  ‘Taş’ gibi en sevilen şarkılarını da söyleyerek gene hafızalarda iz bırakan bir performansa imza atacak.

Bugüne kadar pek çok hit şarkı ve albüm yayımlayan Türkmen, son dönemde peşi sıra yayımladığı şarkılarla ve albümlerle kendi kuşağına ilham olan işlere imza atmaya devam ediyor.

Gökhan Türkmen, etkileyici performansıyla izleyicileriyle buluşmaya 2022 yılında da devam edecek.

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Yılın Son Gökhan Türkmen Konseri 18 Aralık If Beşiktaşta
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