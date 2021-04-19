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Yolculuğumuz “susuzluk” ile başlıyor

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Nisan 2021 Pazartesi 16:49
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Yolculuğumuz “susuzluk” ile başlıyor

Haber Sedat Sarıkaya 

Ediz Cem Türk “Susuzluk” isimli teklisiyle piyasaya kendinden emin bir giriş yaptı. Sözü ve müziği kendisine ait olan şarkının klibinin yönetmenliğini Furkan Tuncer üstlendi. 

Ankara’da kendi özel kliniğinde Diş Hekimi olan Ediz Cem Türk, 2018 yılında kurduğu müzik stüdyosu ile bir çok beste ve düzenleme yaptı. Çocuk yaşta hiçbir eğitim almadan kendini geliştirmeyi başaran Ediz Cem Türk “Susuzluk” teklisiyle piyasada kendine yer edineceğini gösteriyor. 

“Susuzluk” şarkısı için yönetmen ve menajer Furkan Tuncer ile anlaşan Ediz Cem Türk sıcaklığın -10 derece olduğu bir sabahta çektikleri klipte soğuktan gözlerinden yaşlar geldiğini ve hatta klipte de bu görüntünün olduğunu belirtti. 

Netd ve tüm dijital platformlarda Kemal Aslan Music Production etiketiyle yayında olan “Susuzluk” teklisinin büyük beğeni toplayacağı aşikar.

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Yolculuğumuz Susuzluk Ile Başlıyor
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