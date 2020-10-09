Funda ERKOÇ

Buket Aydın’dan Ekrana Dönüş Sinyali!

Bir süredir ekranlardan uzak kalan ve bu süreçte bol bol spor ve tatil yapıp dinlenen Aydın, yakın zamanda tekrar ekranlarda olacağının müjdesini verdi.

Aydın, "Gelen ciddi teklifler var. Biraz klasik olacak ancak istediğim ve içime sinen bir programda yer almak istiyorum. Süreç devam ediyor. Ekranları çok özledim. İnşallah, kısa zamanda tekrar sevenlerimle buluşacağım" dedi.

Eyşan Yaptıklarının Bedelini ‘Sadakatsiz’de Ödedi!

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un oynadığı Sadakatsiz dizisi ilk bölümüyle Kanal D ekranlarında izleyicisiyle kavuştu.

Merakla beklenen Doctor Foster dizisinin uyarlaması olan ‘Sadakatsiz’de Asya karakterine hayat veren Cansu Dere'nin hayatı, eşi Volkan'ın kendisini aldattığını öğrenmesiyle değişti. Cansu Dere ve Sadakatsiz dizisi sosyal medyada gündem oldu.

Ezel'de ihanetiyle unutulmayan Eyşan karakterini canlandıran Cansu Dere hakkında çok sayıda esprili yorum yapıldı. Sosyal medyada Ezel dizisine atıfta bulunularak yapılan "Eyşan yaptıklarının bedelini ödüyor" paylaşımı da dikkat çekti.

Genleri 25’lik!

Şarkıcı Tuğba Özerk, geç yaşlanmak için genetik haritasını çıkarttırdı. Buna göre Gentest adı verilen yöntemle varsa kalıtsal hastalıklara karşı da önlem alınıyor.

Dr. Serdar Savaş’ın kendi geliştirdiği yöntemle çok önemli hastalıklara bile başlamadan önlem alınabildiğini dile getiren Özerk “Hocamla yöntemi uygulamaya başladığımdan beri yediklerime dikkat ediyorum, yeme alışkanlıklarım değişti. Vücuduma iyi gelen sporları tercih etmeye başladım. Gözle görülür bir değişim oldu bende. Genlerim artık 25 yaşında” dedi.

Hercai’nin Reyyan’ı Dünya Gündeminde!

Oyuncu Ebru Şahin Hercai dizisindeki rolü ile dünya gündemine oturdu

Yayınlandığı her ülkede reytingleri altüst eden ‘Hercai’ dizisinde ‘Reyyan’ karakterine hayat veren Ebru Şahin, dünya twitter gündeminden hiç düşmüyor.

50'den fazla ülkede gösterilen dizideki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Ebru Şahin, sosyal medya gündeminde uzun süre kalarak rekor kırıyor. Güzel oyuncunun üstün performansı nedeniyle bazı ülkelerde dizinin adı ‘Hercai Reyyan’ olarak tanıtımlarda kullanılırken, oyuncuya dünyanın her yerinden övgü mesajları yağıyor. Özellikle İsviçre’de yayınlanan bölüm sonrası 22 saat twitter gündeminde kalan Ebru Şahin, bu alanda bir Türk oyuncu olarak rekora imza attı.

Masumlar Apartmanını İzlerken Genzim Yanıyor!

Ekranların Kırmızı Oda’dan sonra ikinci psikolojik draması olan Masumlar apartmanını izlerken resmen genzim yanıyor…

Sanırım durum psikolojik, o kadar çamaşır suyu ve bilumum temizlik malzemeleri gözlerimizin önünde uçuşurken insan ister istemez o havaya giriyor ve soludukça burnuma klor ve amonyak kokusu geliyor.

Diziyi izlemeye başlamadan evvel silip süpürdük mü her yeri dezenfekte ettik mi diye düşünüyor insan!...

Bu hızla giderse ciddi bizde takıntılı insanlar haline geleceğiz ☺ zaten geldik bile baksanıza Salı olsa da ‘Masumlar Apartmanı’nı izlesek diyenimiz çoğalmaya başladı bile.

Valla TRT 1 durdu durdu turnayı gözünden vurdu!

Uzun yıllardır bu kadar başarılı, sosyal medyanın nabzını yakalayan bir dizisi olmamıştı hele ki karşısında Menajerimi Ara dizisinin olmasına rağmen…

5. Bölümü iple çekerken bu hafta yayınlanan 4. bölüme şöyle bir göz gezdirelim ne dersiniz?!

Safiye her zaman ki gibi yine dizinin odak noktası, çocukluk döneminde annesinin aşırı baskısı nedeni ile yaşadığı büyük psikolojik travmalar onu hayattan , hayallerinden , yaşama sevincinden alıkoymuş.

Kendi yaşayamadıklarını kardeşlerinin de yaşamasına izin vermeyen kendi dahil herkesin hayatını cehenneme çevirmeye çalışan bir karakter Safiye.

Büyük ihtimal annesinin yaşattıkları öyle böyle yenilir yutulur cinsten değil!

Biraz daha flaşback lazım bize…

Bu kız bu duruma nasıl gelmiş? Arada bir terapistin yolunu tutmalı ve Kırmızı Oda’ya bir girmeli…

Kimbilir bunca yıllık ömüre neler sığdırmıştır Safiye!

Ve Gülben bir yanı özgürlüğe uçmak isteyen bir yanı da abla baskısı ile kara zindanlara hapis olan Gülben…

Bu hafta yine muhteşem bir oyunculuk izledik Merve Dizdar’dan ve yıldızı gittikçe parlıyor…Sıkışıp kaldığı dört duvar arasından kendini kurtarabilecek mi? Sanki bir umut var bana göre…

Bu diziyi izledikçe Anne baba olmanın ne zor bir meziyet olduğunu bir kez daha iyi anlıyor insan.Kendi ruh sağlığınızın bir aile kurmayı elvermediğini hissettiğiniz anda uzak durun evlenmekten!

İnsanın ruh sağlığı her şeyden önemli, kendi psikolojik problemlerini çözemeden evlenip evlat sahibi olmak çocuğunuza ve topluma yapacağınız en büyük ihanettir bence!

Nikahtan 3 Gün sonra Baba Oldu!

Geçtiğimiz hafta evlenen Soner Sarıkabadayı ve Camelo Lopez çiftinin bebekleri dünyaya geldi.

Şarkıcı Soner Sarıkabadayı, 8,5 aylık hamile Sevgilisi Kolombiya Güzellik Kraliçesi Madelein Lopez Camelo ile Zekeriyaköy'deki villasında 10 kişinin katıldığı sade bir törenle evlenmişti. Çiftin bebeği nikahtan 3 gün sonra dünyaya gözlerini açtı. Bebeğe Hasan Matias adının verdi.

Şebnem’in Bu Hali Beğenildi

Sosyal medyada ünlü isimlerin sıfır makyaj ile yaptıkları paylaşımlara bir yenisi eklendi.Rock müziğin güçlü sesi Şebnem Ferah'ta sıfır makyaj fotoğraf paylaştı

Rock müziğin sevilen sanatçısı Şebnem Ferah, makyajsız bir fotoğrafını paylaştı. Şarkıcının, yaptığı paylaşıma binlerce yorum geldi.Takipçileri Ferah’ın makyajsız halini çok beğendi.

Yapay Zeka Tehlikesi!

Teknoloji ve gerilimi bir araya getiren bilim kurgu dizisi “neXt” 8 Ekim Perşembe günü FX kanalında yayımlanmaya başladı…

10 bölümden oluşan, teknoloji ve gerilimi bir araya getiren neXt’i izlerken kanım dondu ya gerçekten bir gün bu yapay zeka insanlığı ele geçirmeye kalkarsa!

Valla dizide ciddi ciddi insan ırkına kast etmiş bir yapay zekanın dünyaya yayılma girişimini izliyoruz.

Biraz bilim kurgu biraz teknoloji ve bolca gerilim hoşunuza gidiyorsa neXt tavsiye ederim