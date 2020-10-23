Funda ERKOÇ

ALEV ALEV BİR DİZİ!...

Ay Yapım’ın bu sezonun en güçlü yapımlarından olan ‘Alev Alev’in beklenen yayın tarihi belli oldu.

5 Kasım Perşembe akşamı ilk bölümüyle Show TV ekranlarında olacak dizide seyirciler, kendi içlerindeki yangını söndüremeyen üç kadının gerçek bir yangınla hayatlarının nasıl sonsuza dek değiştiğine tanıklık edecek.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü ve Dilan Çiçek Deniz’in başrollerinde yer aldığı, Burcu Görgün Toptaş’ın kaleminden çıkan ve Ahmet Katıksız rejisiyle buluşan ‘Alev Alev’, 5 Kasım Perşembe akşamı Show TV ekranlarına gelmeye hazırlanıyor.

Arif Hoca “Ey Gençlik” Paylaşımı Yaptı!

Ünlü psikiyatr Arif Verimli'de sosyal medyadaki öncesi sonrası akımına uydu.

Kırmızı Oda dizisine yaptığı yorumlarla dikkat çeken ünlü psikiyatrı Arif Verimli sosyal medyadaki paylaşımı ile dikkat çekti.

Verimli , son günlerin sosyal medyadaki öncesi sonrası akımına uydu ve oldukça nostaljik bir paylaşım yaptı.

Ünlü psikiyatr öğrencilik hali ile Hoca olduğu halini twitter hesabından paylaşınca takipçilerinin beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu

Babasının Kızı!...

TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Masumlar Apartmanı dizisinde rol alan Farah Zeynep Abdullah paylaşımıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.

Güzelliği ve sempatik tavırlarıyla dikkatleri üzerine toplayan başarılı oyuncu babasıyla çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına yorum yağdı.

Salı gecelerinin reyting listelerini alt üst eden dizisi Masumlar Apartmanı’nın başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah Masumlar Apartmanı projesiyle büyük ses getirmeyi başardı.

Sosyal medya hesaplarını aktif kullanan isimler arasında yer alan ünlü sanatçı son olarak Instagram hesabından babasıyla bir pozunu paylaştı. Babası Osman Abdullah’la pozlarını paylaşan güzel sanatçının duygusal mesajı takipçilerinden tam not aldı.

Cem Yılmaz’ın Sağlıkla Gülümseme Projesi!

Cem Yılmaz'ın sosyal medya hesabından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yaptığı çağrıya cevap geldi.

Cem Yılmaz yaptığı çağrıda "Pandemi boyunca sorumluluğu en yüksek seviyede olan Sağlık Bakanlığımıza önerimdir Tüm ülkede,sağlık personeline,canıyla kanıyla mücadele eden bütün savaşçılarımıza moral toplantıları söyleşiler organize ederlerse hiç bir ücret almamak kaydıyla katılmayı görev bilirim." sözlerine yer vermişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan o çağrıya cevap geldi.

Cem Yılmaz: “Sayın Sağlık Bakanımız bugün dile getirdiğim düşünceyle ilgili beni çok mutlu eden haberler verdi. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Doktorlarımız, hemşire kardeşlerimiz ve tüm sağlık emekçileriyle nasıl buluşacağımızı planlayıp sağlıkla gülümseyeceğiz. Umudum bu.” dedi.

Ebru Elver’den Hayırlı Bir Kitap!...

Ebru Elver tarafından kaleme alınan “İçimdeki Saklı Cennet” kitabı, kadın olmak, müzisyen olmak ve kendini bulmak üçgeninde olumlamalarla ve Allah aşkıyla yoğrulmuş, fonda hep şarkılar çalan yarı biyografik bir başarı ve kendini bulma hikayesini anlatıyor.

Müzisyen olarak tanınan Ebru Elver’in ilk kitabı “ İçimdeki Saklı Cennet” çıktı. Kitabında, Müzisyen ve kendi tabiri ile “Evrensel Anne” Ebru Elver, müzik yolculuğunda karşısına çıkan zorluklarla güçlenirken bize vazgeçişlerinden, vazgeçemeyişlerinden, yolunu aydınlatan aşktan aynı zamanda da Allah aşkından, evrendeki her varlığa yardım etme sevdasından, yeni dünya düzeninden ve Korona'dan bahsederken kendi hayatının tüm ayrıntılarını hiçbir şeyi saklama gereği duymadan, cömertçe ve cesurca anlatıyor.

Elver, bu kitabın satışında elde edilen tüm gelir ihtiyaç sahiplerine “ Deliler Kahvehanesine” bağışlanacak.

Hoş geldin Lalin Bebek!...

2016 yılında evlenen ünlü çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'ın ilk bebekleri doğdu.

Geçtiğimiz Çarşamba günü suda doğum yapan Sinem Kobal kızı Lalin’e kavuştu. İlk kez annelik heyecanı yaşan Kobal, 'Bebeğimizin sağlığı iyi benim sağlığım iyi çok mutluyuz' dedi.





İdo Tatlıses’ten “Aldık Gitti” Paylaşımı!...

İdo Tatlıses bir süredir beraber olduğu Yasemin Şefkatli ile evlilik kararı almıştı.Genç çift bugün nişanlandı.

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses bir süredir beraber olduğu Yasemin Şefkatli ile evlilik kararı almıştı.Çift aralarındaki ilişkiye resmiyet kazandırdı.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bugün aile arasında yapılan kız isteme töreni sonrası nişanlandı.İdo Tatlıses güzel haberi sosyal medya hesabından "aldık gitti " paylaşımı ile duyurdu.

İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli bir değişiklik olmazsa Aralık ayında nikah yapacaklar…

İtalyanlar Can ve Demet’i Euro’ya Boğdu!

Can Yaman ve Demet Özdemir'in, birer hafta arayla İtalya'nın en çok izlenen programı Verissimo'ya konuk oldular.

Can Yaman ve Demet Özdemir'in, birer hafta arayla konuk oldukları İtalya'nın en çok izlenen programı olan Verissimo'dan hatırı sayılır bir para kazandıkları iddia edildi.

İddialara göre ; Can Yaman Canale 5 televizyonundan, programa çıkma ücreti olarak 50 bin euro yani yaklaşık 465 bin lira, Demet Özdemir ise 30 bin euro yani yaklaşık olarak 279 bin lira ücret almışlar.

Ayrıca iki oyuncunun İstanbul-Milano gidiş-dönüş business uçak biletleri ve İtalya'daki otel masrafları TV tarafından karşılanmış.

Valla eğer iddialar doğru ise İtalyan kanalına helal olsun…Bizde programlara konuk olursun üstüne bir de televizyona çıkacağım diye ekstra masraf yaparsın ve herhangi bir ödemede almazsın…

Ratched Hemşire Rekor Kırdı!

Ratched, Netflix'in 2020'de en çok izlenen yeni dizisi oldu: Dizi, ilk ayında 48 milyon Netflix abonesi tarafından izlendi.

Başrolünü Sarah Paulson'un oynadığı Ratched müthiş bir rekora imza attı.

Netflix, resmi Twitter hesabından 18 Eylül'de yayınlanan Ratched dizisinin ilk 28 gününde 48 milyon Netflix abonesi tarafından izlendiğini duyurdu. İlk ayında 48 milyon abone tarafından izlenen dizi, Netflix’in 2020’de en çok izlenen yeni dizisi oldu.

Ratched dizisi 2. sezon onayını da aldı.