Funda ERKOÇ

En Sonunda Vatandaş Erdal Çözecek!

Malumunuz meslek gereği Müge Anlı olsun, Esra Erol olsun, Didem Arslan Yılmaz olsun, Serap Paköz olsun hep takipteyim.

Bu tarz reality programlarda birbirinden ilginç dosyalar ekrana gelmekte. İzleye izleye hepimiz artık birer savcı, hakim, adli tıp uzmanı gibi olduk desek yanlış olmaz.

Hafızalara kazınan pek çok kayıp ve cinayet dosyası bu tarz programlar aracılığı ile çözüme kavuştu.

Bu konuda Müge Anlı çözüm üretmekte tartışılmaz ilk sırada yer alıyor. Ama son dönemlerde onda da biraz kısırdöngü yaşanıyor gibi sanırım sosyal medyadaki baskı , RTÜK baskısı onunda elini kolunu bağlamış durumda…

Bıraksalar çok iş yapacakta işte!

Neyse efendim tüm bu programları izlerken Youtube’da Vatandaş Erdal diye bir kanala denk geldim.

Yukarıda saydığım tüm programlardaki olayları farklı bir bakış açısı ile yorumlayan, sorulması gereken soruları soran yerin analizler yapan bir kişi Erdal Bey!

Ben bu Vatandaş Erdal’ı çok değerli gazeteci arkadaşım bir dönem Flash Tv’de reality programlarına imza atmış Yalçın Çakır’a benzetiyorum.

Biraz araştırdım da işlenen dosyalardaki olaylara şahit olanlar bir takım çekincelerinden dolayı jandarmaya ve polise ziyade ,bildiklerini ya da şahit olduklarını bile Vatandaş Erdal‘ a anlatıyormuş.

Erdal Bey de tüm bu kendisine gelen ihbarları ilgili programa yönlendiriyormuş.

Olaylara zekice yaklaşan ve en ufak ayrıntıyı kaçırmayan Vatandaş Erdal son zamanlarda en çok takip edilen Youtube Kanalı olmaya başlamış bile.

Valla bende kendisinin videolarını ayrı bir dikkat ile takip ediyorum. Gerçektende çok başarılı “gel arkadaş televizyonda yap şu programı “ deseler ciddi bir izlenme reytingi alacak kadar dikkat çekici analizleri yapabilen bir insan.

Şimdilerde Youtube kanalında en büyük yardımcısı olan eşi Hatice Hanım ile birlikte kendi kanatları uçarak topluma yararlı bir şeyler yapmaya çalışan bu Vatandaş Erdal’a belkide gün gelecek gel sen çöz bu işleri diyecekler!





“Şeref Sözü”nün Cavidan’ı İyi Bir Şarkıcı!

Şeref Sözü dizisinde Cavidan karakterini oynayan Toprak Sağlam’ın iyi bir şarkıcı olduğunu biliyor musunuz?

Güvercin, Mehmed: Bir Cihan Fatihi , Bodrum Masalı gibi dizilerden de aşina olduğunuz Toprak Sağlam geçtiğimiz aylarda “Gitme” adlı yeni teklisini yayınlamıştı.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Sağlam, Ankara Film Festivali’nde Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülünü alarak dikkatleri üzerinde toplamış bir sanatçı..

Dizi oyunculuğu kadar müzik ile de ilgilenen Toprak Sağlam sanırım komplike sanatçı nasıl olura iyi bir örnek!

Şevval Şahin’e Önerim Var!...

Şevval Şahin sosyal medyada ve magazin basınında son günlerde hayli ses getiren olayları ve söylemleri ile dikkat çekiyor.

Kendisi 2018 Türkiye Güzellik Kraliçesi zaten ilk kraliçe tacını taktığında “estetikli mi ? “ tartışması ile uzun süre magazin basınında konuşulmuştu. Sonra bu selvi boylu güzel kızımız sosyal medyadaki paylaşımları ile fenomenliğe yükselmiş çok takip edilir ve bir o kadar da çok eleştirilir olmuştu.

Uzun yıllar yurtdışında ( İngiltere ) yaşadığı için aslında çok farklı bir kültür içinde büyümüş ve Türk toplumunun beklentilerini karşılama açısından da yetersiz kalmıştı.

Belki de o yüzden bu kadar göze battı.

Katıldığı bir sohbet programında yarı İngilizce yarı Türkçe kendini ve özel hayatını anlatırken bize çok başka bir dünyanın insanı portresi çizmişti ki o zamanda yerden yere vurmuştuk kendisini!…

Aslında neden böyle acımasızca eleştiriyoruz onu da anlamış değilim!...

Sonra korona denen illet geldi dünyanın başına, bir baktık ki Şevval Şahin yine magazinin orta yerinde bu sefer de evinde verdiği parti sonrası sevgilisinin ve bazı katılımcıların korona olması ile gündeme bomba gibi düşmüştü.

Ama o bunu fazla dert etmemiş “ abartıldığı kadar bir şey yok “ diyerek bir kez daha hedef olmuştu…

Evet bu kızımız pek çoğumuz tarafından yaptıkları ve konuştukları ile eleştirilmişti.

Şahsen ben de eleştirenlerden biriyim ama her şey bir yere kadar!...Şu son olayda bir şeyler ters gitmiş, Şevval Şahin’e haksızlık yapılmış gibi geliyor bana…

CNN Türk Tv’de Sorgu Sual diye bir program var iki kadın sunucu karşılarına aldıkları konuklarını ters köşe edecek sorular soruyor malum “40” programının biraz farklı formatta olanından bu program ve çok tutulmaya başlandı bu tarz programlar.

Şevval Şahin konuk edilmiş bu programa aslında son dönemde fazla sosyal medya baskısı yaşayan Şahin’in basın danışmanı yada menajerinin böyle bir program için neden okey verdiğini anlamış değilim diyeceğim ama Şahin’in sonradan yaptığı açıklamalarda aslında menajeri bu programı teklif edince önce gitmek istemediği ama sonradan katılırsa bir sosyal sorumluluk projesinin bir parçası olacağı için kabul ettiğini görüyoruz. Ve Şahin’in iddialarına göre de sorulmaması gereken sorular üzerinden programın yapımcıları ve sunucuları ile anlaşma da yapmış ama işler hiç de onun istediği şekilde seyir etmemiş…

Neyse efendim sunucular işlerine iyi hazırlanmış, kime nasıl soru sorulacağının gayet iyi biliyorlar!...Ama eğer gerçekse ve bir söz verilmişse, İngiltere’de büyüyen ve Türkiye hakkında çok fazla bilgiye vakıf olmadan yetişen ayrıca öğrenmek için de çok fazla bir gayrette bulunmadığını düşündüğüm Şevval Şahin’i sağlı sollu soru yağmuruna tutmaları etik olmamış.

Şevval Şahin’in cevaplayamadığı sorular “ Atatürk, İstiklal Marşı, Türkiye kaç bölge? ve Fahrettin Koca’yı tanıyor musunuz? “

Sunucuların soruları sorarken ki yüz ifadeleri de beni oldukça rahatsız etti ne yalan diyeyim…

Sizler bir sorgu hakimi falan değilsiniz karşınızdaki insandan bir itiraf da beklemiyorsunuz eee o zaman neden bu kadar sertsiniz?!

Program formatı böyle işin raconu bu diyeceksiniz ama yinede çok fazlası zarardır her zaman.

Gelen soruları geçiştirmeye çalışan Şahin’in bir süre sonra yaşadığı endişe, korku yüzüne yansımış ağladı ağlayacak hale gelmiş ve yanında kimle gelmiş ise ondan yardım ister durumda ve en sonunda da kalkıp gidiyor stüdyodan.

Ve tüm bu görüntüler sosyal medyada yayınlanıyor basında haber yapılıyor insanlar yine bu kızı eleştirip yerden yere vuruyor.

Bakın çok uzakta değil her hafta ekrana gelen “Kim Milyoner Olmak İster “ programına katılan üniversite üstüne üniversite bitirmiş kişilerin ilkokul, orta eğitim sorularına cevap veremediklerine çok şahit oluyoruz.

Yani o programda Şevval Şahin yerine başka birilerini alın sokaktan aynı soruları sorun bakalım, yüzde kaçına tam hakkını vere vere cevap verebilecekler?

Hatta bazı ünlü isimleri alın aynı soruları sorun ne kadar doğru cevap alabileceksiniz?!

İşte bir şeyleri eleştirmek kolayda gerçeklerle karşılaşmak çok acı!

Şevval Şahin bu program hakkında Instagramın da açıklamasını yaptı olan biteni anlattı ve hatta program ile ilgili dava da açacağının altını çizdi.

Ama Şevval Şahin’e tavsiyem; Güzel kardeşim sen yine de şu anda yaşadığın ve güzellik kraliçesi ünvanını taşıdığın ülkenin kurucusu ve dünyanın bile hayranı olduğu Mustafa Kemal ATATÜRK’ün hayatını ve milli değerimiz İstiklal marşımızı bir öğren istersen...

Selami Şahin Mesafeli Konserlere Başlıyor

Türk müziğinin usta sanatçılarından Selami Şahin, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştireceği konserlerle sevenleriyle buluşacak.

İlk olarak 31 Ekim Cumartesi akşamı Ankara Günav 'da sahne alacak olan duayen sanatçı, hayranlarıyla bir araya gelebilmenin mutluluğunu yaşayacak.

7 Kasım Cumartesi akşamı ise "Müzik Boğazdan Gelir" konsepti ile İstanbullu dinleyicilerine konser verecek olan Selami Şahin, gece yarısına kadar sürecek olan bu etkinlikte olağanüstü bir performans sergileyecek. Bebek’ten kalkıp Beylerbeyi’ne geçecek olan özel bir teknede en sevilen şarkılarını seslendirecek olan büyük ustaya Semi Jazz Orkestrası eşlik edecek.

Hadise İmajı Yeniledi!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden olan şarkıcı Hadise yine sosyal medyada kendinden söz ettirmeyi başardı.

Instagramı aktif kullanan ünlü isimlerden Hadise sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla ilgi odağı oldu. Hadise ve oyuncu aşkı Kaan Yıldırım'ın adı magazin sayfalarını sıkça süslüyor.

Son günlerin en mutlu ismi olan Hadise yeni bir imaja büründü ve bunu ınstagram hesabından paylaştı.Hadise uzayan saçlarını kestirdi.

Hadise'nin bu yeni imajı takipçileri tarafından hayli beğenildi ve daha genç göründüğü üzerinde yorumlar yapıldı.

Ece Üner Sahte Hesaplara Savaş açtı!

Ekranların atarlı spikerlerinden Ece Üner’in başı sosyal medyadaki sahte hesaplardan yana dertli…

Show TV Ana Haber Spikeri Ece Üner, adına açılan sahte sosyal medya hesaplarını yargıya taşıyacağını açıkladı.

Ece Üner konuyla ilgili olarak "Adıma açılan tüm sahte hesaplarla ilgili yasal işlem başlatıyorum. Saygılarımla bildiririm. Zira iş çığırından çıktı" ifadelerini kullandı.

Ünlü haber spikeri yaptığı çıkışlarıyla çok konuşulan bir isim ve Twitter'da 455 bin takipçisi bulunuyor.

Cüneyt Arkın’ın Kahramanı Türk Milleti!...

Milli Boksör Serkan Tatar son dönemde yaptığı birbirinden ilginç röportajlarla dikkat çekiyor…Tatar’ın en son bomba röportajı ise Kuruluş Osman ile yeniden ekrana dönen Yeşilçam’ın efsane simi Cüneyt Arkın oldu.

Kuruluş Osman’da Aksakallıların reisi olarak karşımıza çıkan Cüneyt Arkın röportajında "Türk halkı benim kahramanımdır” derken “Gençlerin işi çok zor verdikleri mücadele ile biz değil onlar bize öğüt veriyor." diyerek zamanın gençlerinin hayat mücadelesine de dikkat çekti.

Avatar 2 Adım Adım Vizyona Yaklaşıyor!

James Cameron yönetmenliğini yaptığı, Avatar serisinin devam filmi Avatar 2'nin Yeni Zelanda'da çekimleri devam ediyor...Serinin ikinci filminin 16 Aralık 2022’de gösterime girmesi planlanıyor.

Avatar 2'nin yeni kamera arkası fotoğrafı yayımlandı.Fotoğrafında ünlü oyuncu Kate Winslet su altında görülüyor. Winslet serbest dalış dersleri esnasında en fazla yedi dakika 14 saniye nefesini tutabildiğini söylemişti.





Pandemi nedeni ile çekimlerine ara verilen, ancak mayıs ayında yeniden başlanan Avatar 2 filminin setinden daha önce de fotoğraflar geldi. Yeni Zelanda'da çekilen Avatar 2'den kareler, filmin resmi Twitter hesabından paylaşıldı. Su altı çekimlerinin gösterildiği görüntülerde bilim kurgu kraliçesi olarak tanınan Sigourney Weaver, çekimlerde bir su altı gösterisi yaptı.

Twitter mesajında, "Avatar devam filmlerinin setinden: Sigourney Weaver, su altındayken bile bir dublör kullanmamaktan asla çekinmez!" denildi.

Sigourney Weaver'in canlandırdığı Dr. Grace Augustine karakteri, Pandora gezegeninde insanlardan kaçarken gövdesinden vurularak 2009'daki orijinal Avatar'da ölmüş gibi görünüyordu. Yine devam filmleri için geri dönen Sam Worthington'ın canlandırdığı Jake Sully, Tree of Souls'a ulaşacak kadar uzun yaşamasına yardım ediyor.

Arif Hoca Bizi de Ağlattı!...

Müge Anlı’nın program danışmanlarından olan ünlü psikiyatris Dr. Arif Verimli 29 Ekim Perşembe günkü programda gözyaşlarına boğuldu.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 97. Yılını kutladığımız 29 Ekim’e özel bir program hazırlayan Müge Anlı ve ekibinin coşkusuna ekran başında bizlerde ortak olduk.

Her zaman sakin duruşu ile görmeye alıştığımız Dr. Arif Verimli bir baktık ki gözyaşlarını tutamıyor.O an ki coşku ambiyans yıllardır nice acıları dinleyen , hastalarının en zor anlarına şahit olduğu halde hep sakin ve cool duran Verimli gözyaşları içinde…

Vallahi o ağlarken bende ağladım bu kadar içten hissederek bir Cumhuriyet bayramı kutlama çok şükür yine nasip oldu.