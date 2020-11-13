Funda ERKOÇ

Dr. Arif Verimli'nin Ayda bebek paylaşımı dikkat çekti!

Prof Dr. Arif Verimli sosyal medyadaki paylaşımları ile dikkat çekmeye devam ediyor...Verimli , bu seferde Ayda bebek paylaşımı ile sosyal medyanın gündemine oturdu.

Psikiyatrist, Profesör Doktor Arif Verimli, sosyal medya uygulaması Twitter hesabından yaptığı çıkışları ile dikkat çekiyor...

Verimli en son İzmir depreminin üzerinden daha bir kaç gün geçmesine rağmen gündemin ABD seçimleri ile meşgul olmasına oldukça sinirlendi.

Arif Verimli Twitter hesabından konu ile ilgili "ABD seçimlerine ilgi gösterip, İzmir depremini unutan herkes vatan hainidir benim adıma.. Vatandaş Arif Verimli.ABD kim?Ayda için bu dünya yansın" paylaşımını yaparak Depremden 91 saat sonra enkazdan mucizevi bir şekilde kurtulan Ayda bebek ve İzmir Depreminin gündemden düşmesine isyan etti.

Ünlü uzmanın bu paylaşımından saatler sonra Ayda bebeğin hastaneden babasının kucağından taburcu olduğu görüntüler medyaya yansıyınca "Söylemiştim demek istemezdim ama söylemiştim.. Herkes döner kendi dünyasına, Ayda'ya bir çorap bulunmaz.. Ayda için dünya yansın.." paylaşımını yaparak gündemin hemen tüketen topluma kızgınlığını bu cümlelerle belirtti.

Hayatı Film Oluyor!

28 yaşında elim bir trafik kazası ile aramızdan ayrılan pop müziğin genç yıldızı Barış Akarsu'yun hayatı film oluyor.

Akademi Türkiye yarışmasındaki birinciliği ile müzik piyasasına hızlı bir giriş yapan ve Cem Karaca'ya benzeyen tarzı ile dikkatleri üzerine çeken Barış Akarsu'yun hayatının filme alınacak.

Katıldığı müzik yarışması ile tanınan Barış Akarsu 2007 yılında geçirdiği trafik kazası sonucu 28 yaşında hayatını kaybetmişti.

Barış Akarsu'nun hayatının film olacağı sosyal medyada konuşulurken, senaryo görünmeye başladı. Filmin vizyona gireceği tarih ise henüz bilinmiyor.

Barış Akarsu'yun hayatını kaybetmesinden sonra sosyal medya hesaplarını aktif tutan ablası Nesrin Akarsu haberi sosyal medyadan "Hayırlı olsun herşey güzel olacak emeklerimize değecek bir çalışma olacak." notu ile paylaştı...

Hakan Aysev’den Hayırlı Bir Single!...

Dünyaca ünlü Opera Sanatçısı Luciano Pavorotti’nin öğrenciliğini yapmış olan, ülkemizde ve dünyada Türk Pavorotti olarak tanınan ünlü sanatçı Hakan Aysev kendi tarzının tamamen dışında olan yeni single çalışması “İmtihan” isimli şarkısıyla sevenleriyle buluşuyor.

Sanatçı şarkısını ilk kez Star Tv’de yayınlanan Demet Akalın ve Alişan ile Sabah Sabah programında seslendirdi.

Sözleri Yapımcı ve Söz Yazarı Zafer Kerey’e, Bestesi Sanatçı Turgay Saka’ya, Aranjesi Atınç Tombak’a ait olan ‘İmtihan’ isimli şarkının içerisinde arabesk motifleri taşıması ve Operacı kimliğine göre farklı bir tarz olması bakımından oldukça ses getireceğe benziyor.. Kerey Production etiketiyle yayınlanacak şarkı aynı tarihte tüm dijital platformlar ’da ve Kerey Production Youtube kanalında olacak. Ünlü sanatçı şarkının klip çekimlerini Covid-19 nedeniyle ertelediğini ve önümüzdeki sürece göre şarkıya yakışır bir klip çekeceğini belirterek şarkıyla ilgili kendi payına düşen tüm geliri İzmir’de yaşanan depremden etkilenen depremzedelere bağışlayacağını açıkladı.

Hande Erçel’in 17 Milyonluk Rekoru!

Hande Erçel sosyal medyada yeni bir rekorun sahibi oldu!...

Sen Çal Kapımı dizisi ile şu günlerinde gözde ismi olan Hande Erçel sosyal medyada bir başarıya imza attı...

Hande Erçel, Instagram'da 17 milyon takipçiye ulaşarak büyük bir başarıya imza attı! Güzel oyuncu, instagram da en çok takipçisi olan Türk oyuncu durumunda.

Hande’nin Ruhu Huzur Buldu!...

Bundan 3 yıl önce Serap Paköz Tv de Gerçeğin peşinde programında Hande Çinkitaş cinayet dosyasını açmıştı.

12 yaşında bir fidan evinde hunharca katledilmişti.

Serap Paköz ve ekibi bu dava dosyasını aylarca ekrana taşımışlar Hande’nin babası ve üvey annesi aslında hep acaba mı sorularının merkezi olmuşlar ama bir türlü gerçekler ortaya çıkamamıştı.

O dönemde kriminal araştırmalardaki eksiklikler bu cinayetin aydınlanmamasının en büyük payı idi.

Serap Paköz ve ekibi çok uğraştı çok didindi ve Hande’nin annesi Handan hanıma bir söz verdi “Eninde sonunda kızının katil yada katillerini bulacağız”

Aradan yıllar geçti Serap Paköz ekrana ara verdi ve bu yıl yenide Star Tv kanalında Gerçeğin Peşinde programına başladı.

Hande Çinkitaş davası hakkında şimdiye kadar bir gelişme olmamıştı ta ki bundan 4-5 gün evveline kadar!..

Geçen yıllar içinde emniyet birimlerinden değişiklikler olmuş kriminal araştırmalarda gelişmeler yaşanmış ve yurtdışından getiren bir DNA kiti dile kolay 19 yıllık bir çocuğa karşı hunharca hislerle işlenmiş cinayetin aydınlamasına sebep olmuştu…

Tabiî ki Paköz’ün ekibinde avukat, doktor ve emniyet mensuplarının yerinde müdahaleleri , paylaşımları ve en önemlisi cinayet dosyasının peşini bırakmamaları artık zaman aşımına uğrar yapanın yanına kalır denen cinayetin aydınlanmasına vesile oldu!...

5 Kasım Perşembe günü Serap Paköz sosyal medya hesabından müjdeyi verdi daha doğrusu sözünü tuttu…19 yıldır göz pınarları ağlamaktan kuruyan acılı annenin bir nebze olsun yüreğinin soğumasına neden olacak haberi verdi…

Çıkan sonuç bu programı takip eden pek çok kişiyi aslında şaşırtmadı.Ama hala esas şuçlu kim orası da yakında Türk adaleti tarafından ortaya çıkartılır çünkü baba üvey anneyi üvey anne babayı suçlar durumda…

Tüm bu olup bitenler arasından Serap Paköz sosyal medyada gerçekten bilip bilmeden yazıp çizenlerle de uğraşmak zorunda kaldı.

Reyting malzemesi yaptığından tutunda , rant sağladığına esas olayı Müge Anlı’nın çözdüğüne kendisinin hazıra konduğuna kadar yazdılar durdular!...İlk defa Serap Paköz’ün bu yazılanlar karşısında oldukça çok sinirlendiğine şahit oldum ki hakli bir sinir bu çünkü bu cinayet dosyasının Müge Anlı ile alakası yok! Müge Anlı’da işlenen ve gerçekten büyük uğraşlarla zaman aşımına uğramaktan kurtardığı henüz 15 yaşında tıpkı Hande gibi evinden hunharca işlenmiş bir cinayete kurban giden Çağla Tuğaltay cinayeti ile karıştırıyorlar olayı…

Önce bir araştırın sonra klavye başına geçerek yazın, insanların ekran önünde süslü püslü hallerini görüp hasetlenip kıskanırken ekran gerisinde aslında verdikleri sözleri tutmak için nasıl emek verdiklerini ve çalıştıklarını görmezden de gelmeyin!...

Tebrikler Serap Paköz ve ekibine pek çok insan gibi benimde sonuçlanması ve gerçek katil veya katillerinin bulunması için dua ettiğim Hande Çinkitaş dosyasını aydınlandıkları için!

Hande’nin de eminim ruhu huzur buldu inşallah Çağla Tuğaltay cinayeti de en kısa zamanda aydınlanır ve kanı yerde kalmaz bu dosyada da Müge Anlı’ya güvenim sonsuz eninde sonunda o da bize müjdeyi verecektir!...

Murat Boz Yok Diyor!...

Murat Boz ile Farah Zeynep Abdullah'ın gözlerden uzak bir şekilde aşk yaşadığı iddia edilip duruluyor…. Başka bir söylentiye göre ise; İkili, bir müzik projesi üzerinde çalışıyormuş.

En sonda bir mekanda yemek yerken görünen iki ünlü ismin aşk haberleri basında boy boy çıkmaya başladı...

Murat Boz, Farah Zeynep Abdullah ile adının devamlı yanyana getirilmesi üzerine bir açıklama yapmak zorunda kaldı.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan şarkıcı Murat Boz, "Hayatımda kimse yok" diyerek, hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

İddialar sonrası Farah Zeynep Abdullah'tan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Çok ilginçtir ki son zamanlarda Murat Boz’un yanında kimi görseler sevgili yakıştırması yapılıyor aynı şey Farah içinde geçerli habire bir şeyler yazılıyor isimler yakıştırılıyor…Bence bu iki sisimde hayatlarında bir aşk olsa ilan edebilecek ünlülerden…

Seda Üren iki oğluna çifte doğum günü yaptı

Şarkıcı Seda Üren Nefesoğlu oğlu Ateş'in doğum gününe özel bir kutlama yaptı. Kutlamada kasım ayı içinde doğan büyük oğlu Nefes'i ayrı tutmadı ve iki kardeş birlikte yeni yaşlarına merhaba dedi.

Güzel şarkıcı iki oğlunun yeni yaşlarına girişini sosyal medyada duygusal bir paylaşımla kutladı...

Üren paylaşımında "Abi olmak.. işte Nefesim... Ağır başlı beyefendi, plan proje adamım, ince düşünceli, muhabbet arkadaşım... Nefes’de Kasım 22 ‘si doğdu anne kardeşimle birlikte pasta üfleyelim dedi. Geçen senede onun doğum gününde ikisininkini kutlamıştık. Nefesim annecim şu hayattaki en önemli gayem kendi kurduğumuz dünyamızda kardeşinle sizi koruyup kollamak, doğru yolda vicdanlı, inançlı, insanlar olarak yetişmeniz. Bugün kalbim yerinden çıkacak gibi heyecanlıydım, sevinçliydim. Böylesi acı, yorucu ve endişe ile yaşadığımız dünyada Allah bu günlerimizi aratmasın çocuklarımın ve yeryüzündeki tüm çocukların yüzünü gülerken görmek duam. Sağlıklı, mutlu, huzurlu, iyi insanlarla, başarılı bir yaşamınız olsun canım yavrularım... Sizi bana nasip eden Allah’ıma sonsuz şükürler olsunEn kıymetli varlıklarım en kutsal emanetsiniz bana...Nefesim yettiğince yanınızda olacağım.Minik adamım, evin çılgını, eğlenceli sevgi dolu arkadaşım, canım yavrum @ates.nefesoglu 4 yaşında" sözlerine yer verdi.