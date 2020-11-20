Funda ERKOÇ

Buket Aydın Albüm Yapar mı?

Kanal D ana haber sunuculuğundan ayrıldıktan sonra yeni projelerle yeniden sevenleri ile buluşacağını her fırsatta dile getiren Buket Aydın geçtiğimiz hafta Poll Production'un sahibi Polat Yağcı ile bir araya geldi.

Polat Yağcı ile çektirdiği hatıra fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Aydın "Sonuna kadar kendi hayallerinizin peşinden koşun, yoksa dışarıdan gelen melodileri duyar ama asla kendi müziğinizi çalamazsınız.” notunu da ekledi.

Bir anda içimden acaba Buket Aydın albüm yapmaya mı göz kırpıyor demek geldi…Bence neden olması?! Polat Yağcı çok iyi bir yapımcı belkide aklında çok iyi bir proje vardır ve bir bakmışız Buket Aydın’ı şarkılar söylerken görürmüşüz olur mu olur!...

Sıla ile Hazer Boşanıyor!

Ünlü şef Hazer Amani'nin uğruna eşini boşayıp evlendiği Sıla Gençoğlu ile olan evliliği 1 yılını doldurmadan bitti.

2020 senesinin hemen başında şarkıcı Sıla Gençoğlu ve şef Hazer Amani, sürpriz bir şekilde hayatlarını birleştirmişti. Kısa sürede alınan evlilik kararı herkesi şaşırtmıştı. Ancak bu hikaye mutlu sonla bitmedi ve evliliklerinin bir yılını doldurmadan Sıla ve Hazer'den boşanma açıklaması geldi.

Son zamanlarda sürekli olarak evliliklerinde kriz olduğu iddia edilen çift, sonunda inkar etmeyi bıraktı ve gerçeği açıkladı. Basın açıklaması yapan Sıla Gençoğlu ve Hazar Amani, 'boşanacağımız doğrudur' dedi. Boşanma gerekçesi olarak ihanet, psikolojik baskı ve Hazer Amani'nin eski eşiyle ilgili iddialar vardı. İşte Hazar ve Sıla'nın yaptığı boşanma açıklaması:

-"Evliliğimiz hakkında bir süredir çıkan haberlere istinaden bu açıklamayı yapma gereği duyduk. Boşanma kararı aldığımız doğrudur. Bu kararın, yansıtılan haberlerle ilintisi olmadığı gibi, dostluğumuzun kıymeti bakidir.''

-''Sağlığın, sıhhatin her şeyden önemli olduğunu bir kez daha epey kuvvetli anladığımız şu dönemde bu haberin bir detay olduğunu düşünüyoruz. Yine de bunu açık yüreklilik ve içtenlikle birinci ağızlardan duymanızı arzu ettik."

Oyuncu Demet Evgar Şarkıcı Oldu!

2007’de yer aldığı Rock Müzikalleri’nden bu yana, oyunculuk kariyerinin yanı sıra şarkı söylemeye ve müzikal projeler geliştirmeye devam eden Demet Evgar’ın ilk single çalışması “Nanay” müzik severler ile buluştu…

Söz ve müziği Sezen Aksu’ya ait “Nanay”ı ilk dinlediği an , single yapma kararını verdiğini ifade eden Evgar; ”Nanay için tek bir şey söyleme hakkım olsa “Yalnızlığa övgü” derim. Ne kıymetlidir yalnızlığımız, kendimizi tanımak icin ne önemli bir kapıdır. Ama bazen o kapıdan içeri girmeye korkar bir yanımız, sevdiğimiz insanın kendisiyle baş başa kalmak istemesi bile korkutur bizi. Halbuki ilişki içinde de insanın yalnız kalma hakkı vardır, böylece hem kendini hemde ilişkiyi büyütür. Yalnız kalmadan kalabalık olamaz insan. O yüzden kendinizin, sevdiğinizin yalnız kalmasına müsade edin arada. Molalar iyidir, iyileştirir insanı.”dedi.

Mert Fırat Kızı İle İlk Pozunu Verdi!...

Oyuncu Mert Fırat ve eşi İdil Fırat, geçtiğimiz hafta kızları Seyhan Mia'yı kucaklarına almıştı.

MertFırat, mutluluğunu sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Yeni hayatımızdan herkese merhaba. Allah bu duyguyu yaşamak isteyen herkese nasip etsin" şeklinde açıklamıştı.

Bebeklerine Seyhan Mia adını veren oyuncu, Instagram hesabından bir paylaşımda bulundu.

Eşi ile kızının elini tuttuğu bir kareyi yayınlayan Mert Fırat, gönderisine şu notu düştü:

Yeni hayatımızdan herkese merhaba. Kızımız Seyhan Mia'ya 13 Kasım'da kavuştuk. Tarifsiz heyecanımız ve mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler. Allah bu duyguyu yaşamak isteyen herkese nasip etsin. Sağlıklı günlerde kavuşmak dileğiyle, çekirdek ailemizden kucak dolusu sevgiler.

Gülben “Hayır” Demeyi Öğreniyor…Ya Siz?

Salı akşamlarına reyting ambargosu koyan Masumlar Apartmanı izleyiciyi her hafta soluksuz bir şekilde ekran başında topluyor…

Safiye’nin, Gülben’in, Han’ın ve Neriman’ın hayatı, yaşadıkları ve yaşayacakları merak konusu!

Sevgisiz ve baskıcı bir ortamda yetişen 4 kardeşin eziyete varan yaşam tarzı izlerken hepimizi geriyordur mutlaka.

Özelliklede Gülben’in!

Bildi bileli önce annesinin sonrada ablasının gölgesinde ve baskısında ezilen Gülben içine düştüğü kapandan artık kurtulmak için çırpınıyor.

Yıllarca ablasına itaat etmek zorunda kalan, kendi kişiliğini bir türlü oturtamayan hayatın zorlukları ile baş edemeyip güvenli gördüğü evinde hapis hayatı yaşayan Gülben artık yavaş yavaş bir başkaldırışta

Safiye’nin her sözünü emir gören Gülben, geçtiğimiz bölümde adeta kabuğunu kırdı ve normal bir insan olma yolunda ilk adımlarını attı.

Gülben ilk kez “hayır” demeyi başardı…

“Hayır - Hayır” o bu kelimeyi bastıra bastıra söylerken ben de şöyle düşündüm 'Şimdi yaşadığımız toplum acaba yüzde kaç bu kelimeyi söyleyebiliyor?'

Olaylar karşısında bence çok kısıtlı sayıda kişinin söylediği bir kelime ”Hayır” şöyle düşünürsek; doğduğumuz andan itibaren anne, baba, toplum baskısı ile yüz yüzeyiz. Seçim hakkımız olmadan dünyaya geliyoruz ne yaşadığımız yeri ne de yaşayacağımız kişileri seçme şansımız yok!

Büyümeye başladığımız andan itibaren annemizin babamızın toplumun yapma etmeleri ile baskılanıyoruz! Okuyacağımız okuldan tutun da, seçeceğimiz mesleğe hatta evleneceğimiz kişiye kadar bir yaptırım yaşanıyor çoğumuzun hayatında. Eğer biraz direncimiz varsa kırıyoruz bu baskıyı ve “Hayır” diyebiliyoruz ama ya diyemeyenler?!

Allah’ın bize bahşettiği ömür boyunca yaşadığı baskılara boyun eğip kaderim bu diye kabullenen mutsuz insanlar yumağı tüm dünyada dolanıp duruyor…

Gülben’in bu “Hayır”ını seyrederken belki de birçok kişi kendi hayatını sorguladı ve belki de bir başlangıç için ilk adımı attı…

Hande Erçel Doğum Gününde Bakın Ne İstiyor?

Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel, 24 Kasım'da 27 yaşına basıyor. Erçel yeni yaşına girerken sevenlerinden bakın ne istedi?

Annesini 2019 yılında kanser nedeniyle kaybeden Hande Erçel, doğum günü hediyesi yerine Kansersiz Yaşam Derneği'ne bağışta bulunulmasını istedi.

Hande Erçel konuyla ilgili şu çağrıda bulundu:

"Her yıl doğumgünüm olan 24 Kasım’da yaptığınız güzelliklerle beni çok mutlu ediyor, iyi ki dedirtiyorsunuz. Şimdi ise; yeni yaşıma girmeye günler kala benim için çok hassas bir konuyla ilgili desteğinizi bekliyor, birlik olalım istiyorum.

24 Kasım’daki doğumgünüm için ilk hediyemi kendi kendime verdim, kanser hastası çocuklara ve ailelerine bağışta bulunarak. Bu hastalığın hastayı olduğu kadar, yakınlarını da acıttığını biliyorum, yaşadım… Onların yaşamlarını değiştirebileceğimize, iyileştirebileceğimize inanıyorum. İşte bu yüzden @kansersizyasam derneği ile yürüyorum. @iyilikpaylas sosyal bağış platformu üzerinden açtığım kampanya ile toplayacağımız bağışlar, benim için en özel günümün, en güzel hediyesi olacak. Linki Bio’ma koyuyorum; şimdi sıra sizde, az ya da çok ama yürekten bağışlarınızı bekliyorum. Var olduğum güne bir kutlama olacaksa, bundan daha büyük bir kutlama hayal edemiyorum. Teşekkür ederim."

Ece Mumay’dan İtiraflar!

Ece Mumay Hangar TV YouTube kanalında yayınlanan Can Bozoklar' ın hazırlayıp sunduğu Dilimi Tutamadım adlı programa konuk olmuş ve oldukça da ilginç açıklamalarda bulunmuş…

"Normal bir çocuk değildim, arkadaşlarımla iletişim sorunum vardı. Müzik benim hayatımı değiştirdi. Müzik sayesinde bambaşka biri oldum." Diyerek müziğin iyileştirici olduğunun altını çizmiş ve esas en önemlisi kendinin yarı fenomen yarı şarkıcı halini “bilinçli planlanmış bir proje” olduğunu söylemiş…Bu itirafı çok hoşuma gitti çünkü malum müzik piyasasına çıkan çoğu kişi kendine bir hikaye yazıyor ve nerede ise o yazdıkları hikayeye kariyerleri boyunca kendileri bile inanıyor.Ece Mumay ise bilinçli ve planlanmış bir proje olduğunu baştan itiraf etmiş. Hatta sosyal medya olmazsa kendinin de olamayacağını söylemiş ve dürüst davranmış…