Funda ERKOÇ

Yonca Evcimik Sosyal Medya Gündeminde!

Sevilen şarkıcı Yonca Evcimik'in, toplumsal konuları ele aldığı 'Ayıp şeyler' adlı şarkısındaki performansı sosyal medyada olay oldu.

Rap bir şarkı yapan ve kadına şiddet konusunu işleyen Evcimik'in, şarkısında kullandığı sözler de sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Bazı sosyal medya kullanıcıları ne yaptın sen Yonca dediler...

Pek çok kişi, Evcimik'in şarkısının 'cinsiyetçi' olduğunu savunarak tepki gösterdi.Evcimik'e gelen tepkilerin büyümesi, ünlü şarkıcıyı Twitter'da gündem yaptı.

Sosyal medyada tepki gören "Ayıp şeyler" şarkısı youtube'da da 18 binde fazla dislike aldı.

Yonca Evcimik, 'Ayıp Şeyler' şarkısında kadına, çocuğa ve hayvana şiddet konularında farkındalık yaratmayı hedeflediğini söylemişti.

Aslında sevgili Yonca, Kadına şiddet ve hayvan hakları konusunda en duyarlı sanatçılardan biridir…Bu şarkıda da tüm bu yaşanan şiddet, tecavüz, taciz olaylarına bir farkındalık getirmek istemiş ama bazı şeyler birbiri ile ters düşünce sanırım sosyal medyanın hedefi haline geldi.

Mesela bazı sosyal medya kullanıcıları Yonca’nın klipteki kıyafeti ile şarkının sözlerinin birbirine zıt durum arz ettiğinin altını çizmiş, bazıları ise olaya cinsiyetçi yaklaştığını kadınlara yapılan şiddet , taciz ve tecavüzün sebebinin yine kadınların duruşu , hal ve hareketlerine bağladığını yazmış ki evet burada benimde dikkat ettiğim nokta o olmuştu.Bence kadınları uyarmaktan ziyade tüm bu olayların odağındaki erkeklere ihaleyi çıkartmak lazımdı.

Velhasıl iyi niyetle yapılan bir proje ters tepmiş görünüyor!...

Tolgahan Sayışman Sürprizi Açıkladı!

Mayıs 2019 da oğulları Efehan'a kavuşan Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çiftinden sürpriz bir haber var...

Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi ikinci çocuklarının yolda olduğu haberini bu kareyle paylaştı.

Sayışman fotoğrafa şu notu düştü: “En muazzam hediye. En mutlu an. Daha mutlu olamazdım.”

Talya Bebek Doğdu!

İki yıl önce iş insanı Buğra Toplusoy ile evlenen oyuncu Ceyda Ateş ilk bebeğini kucağına aldı. Kız bebek dünyaya getiren Ateş, çocuğuna Talya adını verdi

Buğra Toplusoy ile Amerika Birleşik Devletleri'nde evlenen ünlü oyuncu Ceyda Ateş annelik heyecanı yaşıyor.

Önceki gün kızı Talya'yı kucağına alan oyuncu, Instagram’dan açıklama yaptı. Ateş, “Biz iyiyiz. Doğum iyi geçti. Bebiş ve ben sağlıklıyız.” dedi.

Merak Konusu Proje!

Popstar yarışması ile ünlenen Popstar Mehtap lakaplı Mehtap Yılmaz ile rap müziğin en sevilen isimlerinden olan Eypio sürpriz bir proje hazırlığı içinde...

Mehtap Yılmaz yeni projeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Yılmaz, Eypio ile birlikte çektirdikleri bir fotoğrafı sosyal medya hesabından "Kral ile harika bir şarkı geliyor " notu ile paylaştı.

Mehmet Ali Erbil'in Sürprizi ne?

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle ölümden dönen Mehmet Ali Erbil, bir süredir evinde tedavi görüyor.

Ünlü şovmenin kızı Sezin Erbil, sağlık durumu merak edilen babasının son halini "Çok yakında büyük sürpriz var" notuyla paylaştı.

Kaçış sendromu hastalığıyla mücadele eden ve kemik iliğindeki değişim nedeniyle kök hücre tedavisi görmeye başlayan şovmen Mehmet Ali Erbil'in (63) son hali ortaya çıktı.

Geçmiş Olsun Seren!...

Son günlerde Selin Ciğerci ile girdiği polemik ile dikkatleri üzerine çeken Söylemezsem Olmaz programının yorumcularından Seren Serengil yaptığı bir paylaşımla sevenlerini korkuttu.

Seren Serengil aşırı kilo kaybı nedeni ile kaburgasının çatladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Serengil, 47 kiloya düşüp kemikleri de susuz kalınca sağlık problemi yaşamış ve soluğu hastanede almış.

Yapılan tetikleri sosyal medya hesabından paylaşan Serengil , sevenlerinden de dua istedi.

Tetikler sonucu Serengil'in vücudunun susuz ve yağsız kalması sonucu düşmeden meydana gelen kaburga çatlağı tespit edilmiş.

Güzel şarkıcı sonucu sosyal medyasında paylaşırken işini de ihmal etmedi ve hastalığına rağmen haftayı çalışarak kapadı…

Ebru Şahin'in İspanyadaki başarısı!

‘Hercai’ dizisindeki performansıyla dünya gündeminden düşmeyen güzel oyuncu Ebru Şahin, Avrupa’nın en prestijli ödüllerinden birine layık görüldü. Son olarak ekrandaki başarısıyla İsviçre’de oynadığı dizinin adı ‘Reyyan’ olarak değişen Şahin, bu kez İspanya’dan ödül aldı.Reyyan karakteriyle milyonların sevgisini kazanan güzel oyuncu, İspanya’nın en prestijli ödüllerinden olan ‘Premios Telenovelas Espana’da En İyi Karakter ödülünün sahibi oldu. İspanya’nın Televizyon Oscar'ı olarak bilinen ödülü alan oyuncu için sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.

Bir Ustayı Kaybettik!

Bugüne kadar 'Kurtlar Vadisi', 'Bizim Aile', 'Çiçek Taksi' ve 'Kurtuluş' başta olmak üzere 100'e yakın dizi ve sinema projesinde rol alan Devrim Parscan, 83 yaşında hayata veda etti.

Devrim Parscan'ın yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle vefat ettiği öğrenildi.

Acı haberi Oyuncular Sendikası Twitter hesabı duyurdu: Meslektaşımız Devrim Parscan hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine sabır diliyoruz. Başımız sağ olsun.

Devrim Parscan uzun yıllar Şehir Tiyatroları bünyesinde birçok oyunda rol aldı. Parscan oyunculuğun yanı sıra seslendirme sanatçılığı da yapmıştı.