Funda ERKOÇ

Tolgahan Sayışman Sürprizi Açıkladı!

Mayıs 2019 da oğulları Efehan'a kavuşan Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi çiftinden sürpriz bir haber var...

Tolgahan Sayışman ile eşi Almeda Abazi ikinci çocuklarının yolda olduğu haberini bu kareyle paylaştı.

Sayışman fotoğrafa şu notu düştü: “En muazzam hediye. En mutlu an. Daha mutlu olamazdım.”

Tolgahan Sayışman bir kız bebeklerinin dünyaya geleceğini de kendi doğum gününde öğrenerek ikinci bir sürprizi yaşadı.

Sharon Stone'da Mevlana Sözünü Paylaştı

ABD'li yıldız oyuncu 62 yaşındaki Sharon Stone, babası Joseph Stone'u ölüm yıl dönümünde Mevlana Celaleddin Rumi'nin sözleriyle andı.

Sharon Stone, sosyal medya hesabından Mevlana Celaleddin Rumi'nin "Tutulsun istiyorsan, aç ellerini" cümlesini paylaştı.

62 yaşındaki yıldız oyuncu, "Kalbimde bir mum yaktım Joseph William Stone. Beni dürüst kılan sensin." dedi.

Daha evvelde dünyaca ünlü yıldız Jennifer Lopez'de Mevlana paylaşımı yapmıştı.

Dizi Başlamadan Ayrıldı!

Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen adlı dijital platformda yayınlanacak Hükümsüz dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanan Özgü Namal'dan hayranlarına kötü haber geldi. Namal çocuklarının eğitimi sebebiyle, seti İstanbul'dan İzmir'e taşınan diziye gidemeyeceğini belirtti.

2013 yılında rol aldığı Bu İşte Bir Yalnızlık Var filminin ardından set hayatına ara veren Özgü Namal, evlilik sonrası köy hayatı yaşamaya başlamıştı.

Geçtiğimiz aylarda eşinin ölümüyle yıkılan Namal, yıllar sonra tekrar setlere dönüş hazırlıklarına başlamıştı.

Ancak başarılı oyuncu, yapımcılığını Mustafa Uslu'nun üstlendiği, senaryosunu Oğulcan Kırca'nın kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak'ın oturacağı 'Hükümsüz' dizisinin kadrosundan ayrıldı.

İddialara göre 41 yaşındaki oyuncu, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu 'Exxen' isimli platformda yayınlanması planlanan yapımın senaryosunda birkaç değişiklik yapılmasını istedi.

Özgü Namal'ın isteği, yapımcı Uslu tarafından geri çevrildi.

Pandemi sebebiyle daha önce İstanbul'da çekimlerinin yapılması planlanan projenin seti İzmir'e alındı.

Geçtiğimiz ekim ayında eşi Ahmet Serdar Oral vefat eden oyuncu, çocuklarının eğitimi sebebiyle İzmir'e gidemeyeceğini belirterek, projeden affını istedi.

İki tarafın anlaşması sonucu Özgü Namal, 'Hükümsüz' dizisinin oyuncu kadrosundan ayrıldı.

Onur Saylak Üçüncü Kez Baba Oldu

Oyuncu ve yönetmen Onur Saylak ile Gözde Yılmaz Saylak çiftinin bebeği dünyaya geldi.

Doğum, Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde 12 Aralık 2020, Cumartesi günü Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Furkan Kayabaşoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Çift, bebeklerine Deniz Ali adını verdi. Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu yaptığı açıklamada “Bebeğin ve annenin sağlık durumları gayet iyi. Kendilerine sağlıklı ve uzun bir ömür diliyoruz” dedi.

Saylak’ın ilk evliliği olan Tuba Büyüküstün’den Maya ve Toprak adından ikizleri bulunuyor.

Cemal Can Survivor’a Yeniden Gidecek mi?

Exxen'de yayınlanacak yeni dizisinin çekimleri başlayan Cemal Can'a hayranları bir kez saha survivor'a gidecek misin? diye sordular

Şimdilerde Exxen'de yayınlanacak yeni dizisinin çekimlerinde olan Cemal Can, hayranlarının sorularını yanıtladı.

24 yaşındaki Cemal Can "Bir daha survivor'a gider misin?" sorusuna yanıt verdi. Canseven şöyle konuştu: "Çok tuhaf oradan döndüğüm ilk bir ay bir daha gitmem diyordum."

"Garip tarif edemediğim bir atmosferi var oranın insan bir şekilde özlüyor. Şu an için değil ama ileride psikolojik olarak sağlıklı hissettiğim bir dönem olursa evet giderim"

Survivor'da Nisa Bölükbaşı ile yakın olan Cemal Can'ın Türkiye'ye döndükten sonra Bölükbaşı arası açılmıştı. Cemal Can'ın fenomen Danla Bilic'le yakın arkadaşlığı devam ediyor.

Cansu Dere'den Örnek Davranış!...

Sadakatsiz dizisindeki performansı ile gönülleri fetheden Cansu Dere'den örnek davranış.

Sosyal medya Kanal D'nin sevilen yapımında Asya karakterine hayat veren Cansu Dere'nin örnek davranışını konuşuyor.

Sadakatsiz dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Cansu Dere, hayvanların kalbini fethetti.

Ünlü oyuncu, hayvanlara yardım eden gönüllerin oluşturduğu iki sosyal platformun tüm klinik borçlarını ödedi.

Burak Özçivit Doğum Günü Hediyesi Olarak Ne İstiyor?

‘Kuruluş Osman’ dizisinde canlandırdığı Osman Bey karakteri ile ekrana damgasını vuran Burak Özçivit, 24 Aralık’taki doğum günü vesilesiyle Türk Kanser Derneği ile birlikte bir bağış kampanyası düzenlediğini açıkladı.

“Sevgili ailem ve dostlarım, 24 Aralık benim doğum günüm sizlerden hediye ya da kutlama beklemiyorum. Sizlerden iyilik istiyorum @turkkanserdernegi için bir kampanya açtım. Büyük küçük fark etmeksizin yapacağınız bağışlar beni çok sevindirecek” mesajı ile kampanyayı duyuran Burak Özçivit, sosyal medyada büyük destek aldı.