Funda ERKOÇ

Turabi’nin Kutay Heyecanı!

Survivor yarışmasının unutulmaz isimlerinden Turabi, dizi setlerinde de başarısını sürdürüyor

Survivor şampiyonu Turabi, dizi ve sinema sektöründe de başarılarını katlayarak devam ettiriyor...

Turabi, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla takipçilerini heyecanlandırdı. Turabi Çamkıran yaptığı Kutay, paylaşımı ile binlerce beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Çekimleri Isparta'da gerçekleştirilen Kutay dizisinde Turabi başrolü oynuyor...Dizinin hangi kanalda ekrana geleceği ise sürpriz!

İlk dizisi Kertenkele’idi. Turabi Çamkıran, Kertenkele dizisine 52. bölümden sonra “Kara Kemal” karakteriyle dahil olmuştu. Ayrıca, 2014 yılında izleyiciyle buluşan Sabit Kanca 2 filminde oynamıştı.

Tanıdınız mı bu ufaklığı?!

Sosyal medyada zaman zaman ünlü isimlerin nostaljik fotoğraflarına rastlıyoruz.

İşte yine böyle bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.Bundan yıllar önce çekilmiş siyah beyaz fotoğrafta dünya tatlısı bir çocuk objektife muzipçe gülümsüyor.

İşte yıllar evvel objektife gülümseyen dik duruşlu ufaklık bugünün İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan başkası değil...

Kral Liste 2020 Açıklandı!...

Radyotvmetre’den alınan Türkiye'nin en çok dinlenen 10 Ulusal Radyolarında bir sene boyunca En Çok çalan şarkıların verileri, bir sene boyunca dijital platformlarda en çok dinlenen ve satın alınan şarkıların verileri ve radyotvmetre verilerine göre bu sene YouTube’da en çok izlenen ilk 10 şarkının verileri puanlanarak oluşturuldu.

Türkiye'nin en güvenilir listesi"Kral Liste 2020"nin 1 numarasında "Kalbim Tatilde" isimli şarkısıyla zirvenin sahibi Ziynet Sali oldu.

Radyotvmetre’den alınan Türkiye'nin en çok dinlenen 10 Ulusal Radyolarında bu sene en çok çalan ilk 10 şarkının 1 numarasında "Daha İyi" isimli şarkısıyla Hande Ünsal yer aldı.

Dijital müzik platformları; Muud Müzik''de Satın Alınan ve Dinlenen şarkılar, I Tunes'da satın alınan ve dinlenen şarkılar, Spotify ve Fizy'de en çok dinlenen şarkılar dinlenen şarkılar şarkıların verileri baz alınarak oluşturulanlistede bu sene dijital platformların 1 numarası Murda ve Ezhel ortak çalışması "Bir Sonraki Hayatımda Gel" oldu.

Radyotvmetre verilerine göre bu sene YouTube’da en çok izlenenlerin 1 numarasında "Cennetten Çiçek" isimli şarkısıyla Zehra yer aldı.

Gülben Zirvede!...

Gülben Ergen 11 ‘nci albümü “Seni Kırmışlar” ı yayınlandıktan dakikalar sonra iTunes Müzik platformunda “En Çok Satın Alınan Albümler” listesinde 1 numarada

Her çıkardığı albümünde bugüne kadar pek çok hit şarkıya imza atan Gülben Ergen meslek hayatının 11 ‘nci albümü “Seni Kırmışlar” yayınlandıktan dakikalar sonra iTunes Müzik platformunda “En Çok Satın Alınan Albümler” listesinde 1 numaraya yükseldi.

Yıldız Tilbe, Deniz Seki, Ersay Üner, Derya Uluğ, İntizar, Cansu Kurtcu, Özlem Güneykaya, Kubilay Karca, Ayla Çelik ve Şebnem Sungur imzalı şarkılarıyla zirvedeki yerini koruyan Gülben Ergen yeni albümüyle birlikte Hollanda, Azerbaycan, İsviçre, Almanya ‘da iTunes listelerine giriş yaptı.

Can Yaman’ın Başına Talih Kuşu Kondu!

Son olarak 'Bay Yanlış' dizisinde rol alan Can Yaman, geniş bir hayran kitlesine sahip olduğu İtalya'da dizi anlaşması yaptı.

Can Yaman'ın anlaşmaya vardığı Sandokan diziden bölüm başı alacağı ücret ise dudak uçuklatıyor.

Türk dizilerinin dünyada büyük ilgi görmesi ve beğenilmesi üzerine bazı oyuncuların da kaderi değişti. Onlardan biri de ‘Erkenci Kuş’ dizisiyle ünlenen Can Yaman oldu.

Geçtiğimiz yıl Roma ve Yunanistan’a giden Can’ı havalimanında yüzlerce hayranı karşılamış, polis, izdihama karşı oyuncunun etrafında güvenlik koridoru oluşturmuştu.

Posta'dan Bekir Saçar'ın haberine göre; 'Bay Yanlış' dizisinin final yapmasının ardından İtalya’nın önde gelen yapım şirketlerinden biriyle anlaşan Yaman, 'Sandokan' adlı dizide rol alacak.

Can Yaman, 8 bölüm olarak tasarlanan dizide başrol oyuncusu olarak sözleşme imzaladı.

31 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 'Sandokan' dizisinden bölüm başına da 100 bin Euro yani yaklaşık 925 bin TL alacak.

'Sandokan' dizisinin çekimleri 2021 yılının yaz aylarında başlayacak. Öncesinde ünlü oyuncu, sıkı bir hazırlık kampına girecek. İtalyan halkının bir döneme damga vuran 'Sandokan' karakteri böylece Can Yaman'la yeniden hayat bulacak.





EXXEN Youtuber Cenneti Gibi!

Acun Ilıcalı’nın Netflix’e rakip olma iddiasıyla yola çıkarak kurduğu Exxen dijital platformundaki projelerin büyük kısmının Youtuberlar tarafından yapılması sosyal medyada çok konuşuluyor.

Youtube’da kanalı olan birçok isme yer veren Acun Ilıcalı’nın Exxen platformunda Orkun Işıtmak’ın 2 projesinin yer alması dikat çekerken, Reynmen, Berkcan Güven, Alper Rende, Doğan Kabak, Hasan Can Kaya gibi Youtube’dan tanınan fenomen isimler de EXXEN'de yeri almış durumda...

Exxen küçük bir “Youtube Türkiye” olma yolunda ilerlerken bu youtuberların platforma üyelik olarak ne kazanç sağlyacakları şimdiden merak konusu oluyor!...

CZN Burak Cristiano Ronaldo'yu ağırladı

Geçtiğimiz günlerde Dubai'de bir restoran açan CNZ Burak lakaplı Burak Özdemir, ünlü isimleri ağırlamaya başladı.

Dubai'de restoran açan CZN Burak olarak tanınan Burak Özdemir, yeni mekanında dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'yu ağırladı.

21.ci Yüzyılın en iyi futbolcusu seçilen ve ödülünü almak için Dubai'ye giden Cristiano Ronaldo soluğu Burak Özdemir'in mekanında aldı.Özdemir ,Ronaldo ile çektirdiği hatıra fotoğrafını "21.ci Yüzyılın en iyi futbolcusu ve Czn Burak Dubai bir arada" notu ile paylaştı.

Burçin Atılgan radyo programına başlıyor

Ünlü haber spikeri Burçin Atılgan Radyobir'de sabah programına başlıyor.

Burçin Atılgan, Caner Kataer ile birlikte bundan sonra her hafta Radyobir'de...

Atılgan haberi sosyal medya hesabından "Veee yayın zamanı geldi. Biz pazartesi sabahı Radyo 1 de @karaercaner ile yayınımıza başlıyoruz. Her sabah saat 07.00-09.30 arası haberler, gazeteler ve konuklarımızla sizlerleyiz" notu ile duyurdu.