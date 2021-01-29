Funda ERKOÇ

Telegram Whatsapp Kullanıcılarına Bir Güzellik Yaptı!

Whatsapp son sözleşme güncellemesi nedeniyle milyonlarca kullanıcısını Telegram’a kaptırmıştı…

Whatsapp’tan gelen kullanıcıların gönlünü hoş tutmak için Telegram yeni bir özelliğini devreye soktu.

Telegram, uygulamalar arası geçişi kolaylaştıracak bir özelliği kullanıma sundu.

WhatsApp kullanıcıları Telegram'a geçerken sohbet geçmişlerini de taşıyabilecek.

Sinan Özen’in Kızı Neva Sağlığına Kavuştu

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören sanatçı Sinan Özen'in minik kızı Neva Özen, doktorların uyguladığı başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu.

Şarkıcı Sinan Özen ile eşi Burcu Özen’in kızları Neva Özen, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nde hekimlerin uyguladığı başarılı tedaviyle sağlığına kavuştu.

Henüz 10 aylık olan kızının toplamda 7 ameliyat geçirdiğini dile getiren sanatçı Sinan Özen, “Bu merkez Türkiye’de tek ve ülkemizin gururu diyebiliriz. Kısa bağırsak noktasında en yetkin yer. Merkez Müdürü Funda hocam ve bağırsak uzatma ameliyatlarında da en yetkin hocalarımızdan Ahmet hocam da burada. Sayın rektörümün de gösterdiği ilgi ve alakayla çok güzel bir haber aldık. Hastanemiz yerinde yenilenecek. Bütün çocuklara, herkese sağlık diliyorum. Rektörümüzün ve hekimlerimizin verdiği en büyük hediye sağlıktır, o yüzden çok teşekkür ediyorum. 1 yıldır yoğun bir mücadelemiz var, darısı diğer çocukların ve ailelerin başına. Tedavimiz bir süre daha devam edecek. Ama büyük bir bölümünü atlattık. Konser için sözümüzü verdik. Umarım en kısa sürede bir araya geliriz” diye konuştu.

Hollywood Starı İnşaat İşçisi ile Evlendi

Dünyaca ünlü oyuncu Pamela Anderson, inşaat ustası Dan Hayhurst ile hayatını birleştirdi.

Hayhurst ile beşinci evliliğini yapan Anderson "Tam olarak olmam gereken yerdeyim, beni gerçekten seven bir erkeğin kollarında" dedi.

Gediz’in Vedası Konuşuldu!

Sefirin Kızı dizisinden birer birer ayrılık haberleri geliyor. Neslihan Atagül'ün sağlık sorunları nedeniyle veda etmek zorunda kalmasının ardından Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu da Sefirin Kızı'ndan ayrıldı

Sefirin Kızı dizisinde Gediz karakterini canlandıran Uraz Kaygılaroğlu diziye veda etti. Dizideki Gediz karakteri öldü, böylece Uraz Kaygılaroğlu diziden ayrılmış oldu.

Uraz Kaygılaroğlu'nun diziden ayrılışı sosyal medyada gündem oldu.Pek çok sosyal medya kullanıcısı Gediz'i duygusal yorumlarla uğurladı.

Fahriye İlk 10 da!

Hindistan’ın en popüler sitelerinden ‘Bollyinside’, dünyanın en güzel 10 Müslüman kadınını belirledi. Sevilen oyuncu Fahriye Evcen, dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını listesinde 10. sırada yer aldı.

Suudi Arabistanlı bir hayırsever ve eski bir prenses olan Ameerah Al-Taweel ise birinci oldu.

İşte 'Dünyanın en güzel 10 Müslüman kadını' listesine giren isimler...

9- Mahira Khan

Pakistanlı aktris

8- Sheikha Mahra

Birleşik Arap Emirlikleri Başbakanı Muhammed bin Raşid el-Mektum'un kızı

7- Cyrine Abdelnour

Lübnanlı bir şarkıcı, oyuncu ve model

6- Muna Abu Sulayman

Suudi iş kadını ve aktivist

5- Zareen Khan

Hint aktris

4- Reham Khan

İngiliz-Pakistanlı gazeteci, yazar ve film yapımcısı

3- Rawan bin Hussain

Kuveytli oyuncu ve sosyal medya fenomeni

2- Nesreen Tafesh

Suriyeli oyuncu

1- Ameerah Al-Taweel

Suudi Arabistanlı hayırsever ve eski prenses

44 yıl Sonra Yeniden!

Türkiye’nin Elvis Presley’i olarak anılan, pop müzik tarihinin yıldız ismi Ersan Erdura, ilk kez 1977 yılında yayımlanan “Çocuk Gözler – Yalnız Değilsin” isimli plağında seslendirdiği, “Çocuk Gözler” isimli şarkısı için 44 yıl sonra stüdyoya girdi. Ersan Erdura, geçen 44 yılın ardından aynı şarkıyı, aynı tonda, aynı seste yeniden okudu.

Ossi Müzik etiketiyle (22 Ocak Cuma günü) müzikseverlerle buluşan, sözleri Özdemir Kaptan’a ait olan “Çocuk Gözler” single’ının 70’li yılların ruhu korunarak, günümüz soundları ile sunulan yeni düzenlemesi Dj Can Hatipoğlu tarafından yapıldı.

Ne Yaptın Yüzüne Demi Moore?

Bugüne kadar yaptırdığı estetik operasyonları yalanlayan Demi Moore son görüntüsüyle şaşırttı.

Elmacık kemikleri ve dudak bölgesi tamamıyla değişen Moore "Estetiğe karşıyım. Doğal yaşlanma sürecini kabullendim. Aynaya bakınca kendimi tanımak isterim" demişti.

Ahu Sungur O Particilere Çok Kızdı!

Ünlü oyuncu Ahu Sungur, Uludağ'da pandemiyi hiçe sayıp parti yapanlar hakkında sert konuştu.

Sungur, "Babamı 6 yıl önce kaybettim. Geçen gün fotoğrafını paylaşmak istedim. Sevdiğim arkadaşlarımın babalarını salgından yeni kaybettiklerini hatırladım. Üzülürler diye paylaşmadım. Binlerce insanımızı kaybettik siz kar üstünde parti vermeye utanmıyorsunuz değil mi? Şu durumda partileyen, parasına güvenen züppe çomarla benim oyum bir değil" diyerek kızgınlığını dile getirdi.

Sungur sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Önce Babası,sonra kocasının sınırsız limitsiz kredi kartıyla caka satıp hayatını sürdüren,oturduğu evde kocasına yatırım amaçlı yaptığı 2çocuğu bakıcının büyüttüğü,tembel prenses aklı yok fikri çok olan dünyadan bi haber,insanlar ölürken partileyen hemcinsimle eşit miyim? DEĞİLİM

Bir zamanlar’dağda ki çobanla oyum bir mi’demişti bir arkadaş benim dağdaki o güzel çobanla oyum bir fakat insan hayatına saygısız sonradan görme salgını takmayan sorumsuz! Şu durumda partileyen,parasına güvenen züppe çomarla oyum bir değil! Not:TDKÇomar=Terbiyesiz,kaba,saldırgan

Babamı 6 yıl önce kaybettim.çok özledim. Geçen gün fotoğrafını paylaşmak istedim.sevdiğim arkadaşlarımın babalarını salgından yeni kaybettiklerini hatırladım.Fena olurlar diye fotoyu paylaşmadım.Binlerce insanımızı kaybettik siz Kar üstünde parti vermeye utanmıyorsunuz di mi?

Ben babamı kanserden kaybettim. Zorlu bir süreçti. Fakat Vedalaşma şansım oldu. Salgından dolayı arkadaşlarımın vedalaşma şansları bile olmadı. Çok acı çektiler. İnsanlar sevdiklerinin cenazelerine bile gidemediler. İçiçe dipdibe parti ha?! Birazcık utanmanız var mı??