Funda ERKOÇ

Öfkeli Değil! Ciddi Kadınım

Show Tv ekranlarında yayınlanan Ebru Akel'le Kadın İsterse programına katılan Yeşim Salkım hayatı ile ilgili açıklamalarda bulundu..

Yeşim Salkım kendini anlatırken ;Aslında öfkeli değilim. İnsanların kendi dünyasından baktığı öfkeli varsa beni öfkeli görürler. Samimiyeti laubalilikle karıştıran insanlar var. Bizler ciddiyeti koruduğumuz sürece çocuklarımıza da gerçekleri düzgüne anlatırız. Samimiyetin de bir dozu vardır. Ben öyle gördüm. Ben ciddi bir kadınım. Öfkeli değilim, ses çıkaran kadınım. Alışmışız ses çıkarmamaya. İnsanlar duygularını sakladıkları ve bastırdıkları zaman toplumda cinayet ve tacavüzler işlenir. Ben insanın şöyle bir varlık olduğuna inanıyorum. Bulunduğu ortama göre adapte olan.. Ben sanatçı , aktivist babayla biralara olduğum için çocukluğumda da böyleydim, gençliğimde de böyleydim hep böyle olacağım.” Dedi.

45. Yıla Özel Proje!...

Türk Pop müziğin güçlü yorumcusu Yeliz 45'nci sanat yılında, Ahmet Kaya'nın unutulmaz şarkısı "Beni Vur" adlı şarkısı ile müziğe geri dönüş yaptı.

"Bu Ne Dünya Kardeşim", "Yalan", "Sel Suyu" gibi unutulmaz şarkılarıyla damga vuran Türk Pop müziğin güçlü yorumcusu Yeliz 45'nci sanat yılında, Ahmet Kaya'nın unutulmaz şarkısı "Beni Vur" adlı şarkısı ile müziğe geri dönüş yaptı.

Yıllardır şarkıları dillere dolanan ve güçlü sesi ile beğeni toplayan usta yorumcu Yeliz, ünlü iletişimci Özgür Aras'ın prodüktörlüğünü yaptığı düzenlemesinde Alper Atakan imzası olan Ahmet Kaya'nın unutulmaz şarkısı "Beni Vur"u yeniden yorumladı. Yeliz, sözleri Yusuf Hayaloğlu'na bestesi Ahmet Kaya'ya ait olan 1995 yılında Ahmet Kaya tarafından yorumlanan "Beni Vur" yıllar sonra 45. sanat yılına özel olarak single olarak müzikseverlerle buluşturdu.

Ünlü yönetmen Erkan Nas’ın yönetmeninde İstanbul sokaklarında çekilen klibi yayınlandığı an itibariyle Ahmet Kaya hayranları tarafından güzel yorumlar alan ve en çok paylaşılan şarkılar arasına girmesi nedeniyle hayli mutlu olan Yeliz "Ahmet Kaya gibi bir ustanın şarkısını yorumlamak büyük onur. Şarkıyı bana emanet eden ailesine, benim yorumuma sahip çıkan Ahmet Kaya hayranlarına da sonsuz teşekkür ediyorum. Yokluğunun 19. uncu yılında ustaya benden de özlemle selam olsun... " diyerek duygularını dile getirdi.

45'inci sanat yılını kutlayan Yeliz, Safa Gülsoy'un, objektifine verdiği pozlarla kulaklara olduğu kadar güzelliği ile göz doldururken "Sanatçının eskisi olmaz. Sanatçı zamansız ve yaşsızdır. Dürüst, samimi ve doğruysa bunları hayatında var edenler her zaman kalıcı olur." dedi.

Ünlü sunucu Esra Erol, Haber Global ekranlarında yayınlanan Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programına konuk oldu.

Esra Erol programda sosyal medyanın yuva yıktığının altını çizerken; Sosyal medya birçok ailenin yıkılmasına neden oldu. Filtrelerle insanlar kendilerini orada yansıtmıyor. Bu nedenlerle sosyal medyada ihanet olayları arttı.Davranış, konuşma, artık sosyal medyanın gündeminden uzaklaştı. Artık sıra dışı bir şeyler yapınca fenomen oluyorsun. Evlilik programına kendilerini göstermek için gelenler var. Ama onların serüveni daha kısa sürüyor.İki körlüğümüz var. Aile içindeki meseleleri göremiyoruz. Sosyal medyadaki olayları görüyoruz. Evin içinde bir gerçek aile oluşursa her şey daha iyi olur. Orada olan her şey gerçek. Toplumda bunlar oluyor. Biz sadece bu olanları göremiyoruz. Bizim programımıza gelen herkes evrakları ile geliyor. Ben programda kendimi arabulucu olarak görüyorum. "Bu kadar da olmaz" denilen olaylara biz de tanıklık ediyoruz. “ dedi.

Kas Şov yaptı!

Yeni dizisinin çekimleri için gün sayan Uğur Güneş kendini spora verdi.

'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinden ayrılan Uğur Güneş, spor salonundan çıkmıyor.

Yeni dizi projesi için fit görüntüye sahip olmak isteyen oyuncu, kaslı vücut istediğine kavuştu.

Bir aydır spor salonunda çalışan Güneş, kaslı vücudunu Instagram'dan paylaşarak, bir çok ünlünün spor hocası olan Sami Hamidi'ye teşekkür etti.

Salgının Kucağına Düştüm!...

Eski manken Deniz Akkaya'da koronavirüse yakalanan ünlüler kervanına katıldı...

Deniz Akkaya, koronavirüse yakalandığını şu sözlerle duyurdu:Elimde sopam evde covid kovaladığım bir zaman diliminden herkese merhaba. O gün geldi çattı bendeniz de salgının kucağına düştüm. Bu fotoğraftaki Deniz, aslen 5 günlük hasta imiş. Sinsice bünyemize yerleşen bu hastalık gecene kadar sizlere, nefes darlığı storyleri ve yatak videoları atmayacağım. Keza yalnız kalmanın ve belirsizliğin, sizi iç hesaplaşmanın göbeğine attığını biliniz. 10 günlük karantinam bittiğinde eskisinden sağlıkla ayağa kalkmak için gün saydığımı biliniz.

Nebahat Çehre’de Çocuklaştı

Karın yağması ile İstanbul beyaza bürününce yaşlı genç herkes karın tadını çıkarttı.İşte o isimlerden biri de Nebahat Çehre oldu.

Tarzı ile hep dikkat çeken Nebahat Çehre, sosyal medya hesabından karlı bir paylaşım yaptı.

75 yaşındaki usta oyuncu Nebahat Çehre, "Bugün ben de çocuklaştım" notuyla kar pozunu paylaştı

Bu Sadi Çok İş Yapar!

Kırmızı Oda hikayeleri ile izleyicileri ekrana kitliyor…

Geçtiğimiz haftalarda Sadi’nin hikayesi başladı.

Sadi racon kesen, mangalda kül bırakmayan, yengeç yürüyüşlü , gözüpek bir delikanlı.

Tek korkusu ise hayatını zindan eden panik atağı!

Sadi rolünü uzun süredir dizilerde zengin salon adamlarını oynayan Erkan Petekkaya üstlenmiş.

Bilmiyorum neden Erkan Petekkaya bana pek bir sempatik gelmez!

Tanıyanlar çok cana yakın, hoş sohbet biri olduğunu söyler ama işte ön yargı bendeki de belki yakından tanısam kankam bile olabilecek birini sempatik bulamıyorum.

Gel gör ki bu Sadi rolü Erkan Petekkaya’ya öyle bir oturmuş ki izlerken hayran kalıyorum.

Sırf ben değilim tabiî ki beğenen, Erkan Petekkaya'nın oyunculuk performansı sosyal medyada da çok beğenildi ve gündem oldu.

Uzun bir aradan sonra Petekkaya, gerçek oyunculuk performansını Kırmızı Oda’da kat be kat gösterdi.

Birkaç haftaya Sadi’nin hikayesi biter ama Erkan Petekkaya’nın hikayesi devam eder!

Bence yapımcılar artık Petekkaya’yı salonlardan alıp sokağa çıkartırlar yakın bir zaman içinde bu bıçkın Sadi’nin hikayesi müstakil bir dizi hikayesine dönüşürse şaşırmamak lazım.

İzlenir mi ? Evet izlenir sert kabuğunun içinde yumuşacık bir kalp taşıyan Sadi çok iş yapar…

Mürvet Uç'un sizlere mesajı var!

Mürvet Uç'un kaleme aldığı "Mesaj" kendi anahtarını bulmak isteyenlere, yaşamlarını kontrol altına almalarını sağlayacak mesajları okuyabilmenin yol ve yöntemlerini aktarıyor.

Hayat kimseye adil olmak zorunda değil ama siz kendinize adil olmak zorundasınız! Mürvet Uç’un kaleminden…

Mesaj’ınız Var!

2004 yılında başlayan reklamcılık ve PR kariyerine şimdi bir de yazarlığı ekleyen Mürvet Uç’un ilk kitabı Mesaj, Sahi Kitap etiketiyle yayımlandı.

Türkiye’nin önde gelen oyuncu, şarkıcı ve sporcularına birebir iletişim ve marka danışmanlığı hizmeti veren yazar, bu iletişim deneyimini şimdi de evren ve insan arasında iletişim kurmak için paylaşıyor.

Mesaj, kendi anahtarını bulmanın, sadece evrene mesajlar yollayarak değil, bilakis, evrenin bizlere yolladığı mesajları almaktan geçtiğini öğreten, gerçek ve yaşanmış deneyimlerden oluşan bir kitap…

Doğu ile batıyı, Lev Tolstoy ile Mevlana’yı bir araya getiren Mesaj, herkese hitap eden, hayat yolunda yanı başınızda tutmanız gereken bir rehber kitap.

Birçoğumuz belki de para, aşk, başarı veya güç için evrene zaman zaman olumlu mesajlar yollayarak evrenle iletişim kurmak ve tüm bunları hayatımıza çekmek istemişizdir.

Fakat şunu unutmamak gerekir, iletişim tek taraflı olmaz…