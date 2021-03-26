Funda ERKOÇ

EDHO'nun Façalı Ömür'ü Jüri Koltuğunda!

Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz dizisinin Ömür’ü Ceren Benderlioğlu anlamlı bir projede yer almaya hazırlanıyor.

Benderlioğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü iş birliğiyle TÜRSAK Vakfı tarafından bu yıl 17. kez gerçekleştirilecek, "Çocuk Filmleri Festivali" kapsamında "Filmimin Hikâyesi" yarışmasının jüri üyelerinden biri oldu.

Yıllardır oyunculuğu ile ekranların sevilen simalarından olan ve son olarak ‘Eşkıya Dünya Hükümdar Olmaz’ dizisinde‘Ömür Çakırbeyli’ karakterine hayat veren Ceren Benderlioğlu, çocukların hayal kapılarını aralayacak önemli bir yarışmada jüri üyesi olarak yer alacak. Geleceğin başarılı yazar ve senaristlerinden biri olmak isteyen 8-13 yaş arasındaki çocukların, konu sınırlaması olmaksızın istedikleri hikâyeyi yazarak katıldıkları yarışmanın diğer jüri üyeleri arasında karikatürist ve animasyon yapımcısı Varol Yaşaroğlu, CGV Mars Cinema Group COO'su Nurdan Ulu Horozoğlu, senarist ve yönetmen Ali Tanrıverdi ile yazar ve psikiyatrist Cem Mumcu yer alıyor.

Yarışan hikayeler arasından 50 hikaye kitaba basılacak

Engin Akyürek Sosyal Medyaya Merhaba Dedi!

Sefirin Kızı dizisinin yıldızı Engin Akyürek ınstagram hesabı açtı.

Şu ana kadar sosyal medyada yer almayan nadir ünlülerden biri olan Engin Akyürek, instagram hesabı açtı ve ilk paylaşımını yaptı.

Sosyal medyada yer almayan Engin Akyürek bir sürpriz yaptı ve ınstagram hesabı açtı.Ünlü oyuncu sosyal medyaya bulaşmayan ender ünlü isimlerdendi.

O da sosyal medyanın gücüne daha fazla dayanamamış olacak ki en sonunda bir ınstagram hesabı açarak sosyal medyaya merhaba dedi.

Akyürek yeni açtığı hesapta ilk paylaşımını da yaptı.

Artık Dört kişi Oldular !

Oyuncu Eser Yenenler ile eşi Berfu Yenenler’in bebekleri dünyaya geldi.

İkinci bebeklerini kucağına alan çift,oğullarına Mete adını verdiler. 53 santim, 3.715 gram olarak dünyaya oğlu Mete’nin fotoğrafını paylaşan Yenenler; 'Arayan soran herkese çok teşekkür ederiz. Biz artık 4 kişilik bir aileyiz' dedi

Brezilyalı Hayranlarından Hediye Yağdı!

FOX ekranlarında izleyiciyle buluşan MF Yapım imzalı “Sen Çal Kapımı” dizisinin başrolleri Hande Erçel ve Kerem Bürsin’i Brezilyalı hayranları da yalnız bırakmadı.

İlk başladığı günden itibaren sosyal medya başarısı ve etkileşimleriyle adından sıkça söz ettiren “Sen Çal Kapımı” dizisinin başrolleri Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e dünyanın çeşitli ülkelerinden ilgi yağıyor.

Sette birçok ülkeden hediye alan başarılı oyunculara bu kez ise Brezilya’dan anlamlı hediyeler geldi.

Her fırsatta hayranlarıyla etkileşim halinde olan iki başarılı oyuncu sete getirilen hediyeleri tüm ekiple birlikte açtı, hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Haris Alexiou hayranlarını heyecanlandıran çalışma!

Yunan müziğinin divası olarak kabul edilen ve Türk müzikseverlerin yakından tanıdığı Haris Alexiou, geçtiğimiz yıl müziği bırakma kararı aldığını açıklamıştı.

Bu karar Haris hayranlarını oldukça üzerken sanatçı müzikten daha fazla uzak kalamadı ve geçtiğimiz gün Onırama grubu ile yeni bir projeyi hayata geçirdi.

Yıllar evvel seslendirdiği müziği Antonis Vardis'e sözleri Haris Alexiou'ya ait olan" Ximeronei" şarkısını daha farklı bir alt yapı ile yeniden coverladı.

Haris Alexiou'nun resmi YouTube kanalında şarkıya çekilen video yayına girdi.

ONIRAMA ve Haris Alexiou, "Ximeronei" şarkısını yoğun duygu dolu yeni ve özel bir performansla dinleyiciye sunuyor.

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’ın Kitabı Çıktı!

Yazar Irmak Zileli, usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan’la hayata dair konuştu. Ve ortaya “Ara Toplam-Yolumu Ararken Öğrendiklerim” kitabı çıktı.

Kronik Kitap’tan çıkan eserde, kendinize sorduğunuz birçok soruyu; emeğin, vicdanın ve dürüstlüğün pusulasından şaşmayan bir sanatçının nasıl yanıtladığını göreceksiniz.

Bu hayatta ne yapmak istiyoruz? Seçimlerimizi neye göre yaparız? Öğrenmek ama nasıl? Yeteneğini keşfetmek ve geliştirmek nasıl mümkün olur? Başarının ölçütleri nelerdir? Bir insan nasıl yetiştirilir? İnsanın yurdu neresidir? Bu ve bunun gibi hayata dair soruları yazar Irmak Zileli sordu, usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan yanıtladı. Zileli ve Taylan; kadın-erkek ilişkilerine, anne-baba rollerine, sanat ve sanatçı kavramlarına, eğitime, siyasete, doğayla ve hayvanla kurduğumuz ilişkiye, aşka, yeteneğe, hayata ve ayakta kalmaya dair konuştu. İşte o samimi sohbet bir kitaba dönüştü. “Ara Toplam-Yolumu Ararken Öğrendiklerim”, Kronik Kitap tarafından okura sunuldu.

Prens Dizi Tarih Yazacak!

Senarist ve Oyuncu Giray Altınok’un sosyal medyada yarattığı karakterlerden biri olan “Krallık 101” çok yakında ‘PRENS’ ismiyle sekiz bölümlük bir diziye dönüşüyor.

Yapımcılığını MGX FİLM’in üstlendiği “PRENS” dizisinin Yönetmen koltuğunda Bülent İşbilen oturuyor, kadrosunda ise; Giray Altınok, Ceyda Düvenci, Hüseyin Avni Danyal, Serdar Orçin, Aslı Tandoğan, Çağdaş Onur Öztürk, Onur Özaydın, Bahadır Vatanoğlu, Derya Pınar Ak ve Yılmaz Gruda gibi usta isimler yer alıyor. Hem senaryosu hem de çekim tekniği ile komediye yeni bir soluk getirecek dizi, digital platformda yayınlanacak.

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Selim Akar Amerika Yolcusu!

Ünlülerin marka ve Pr danışmanlığı yanı sıra klip yönetmenliği yapan ünlü marka danışmanı Selim Akar Kosova’nın Lady Gagası olarak bilinen Asya Gashi’nin tüm dünyada yayınlanacak İngilizce şarkısına klip çekmek için Los Angeles’a davet edildi.

Los Angeles’ta Asya Gashi’nin “Baby Baby” isimli şarkısına çekilecek klip tüm dünyada dijital platformlarda yayınlanacak. Ünlü marka danışmanı Selim Akar Amerika’da çekeceği bu kliple dünya müzik sektörüne adını yazdıran ilk Türk yönetmenlerden biri olacak.

Akar Amerika’da çekilecek klipte korona virüs ‘ün dünya üzerindeki etkileriyle alakalı mesajlar vermeyi planlıyor.