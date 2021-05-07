Funda ERKOÇ

Nisan’da Muud Zirvesinde Ziynet Sali Var!

Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud’un Nisan ayında en çok dinlenenler listesi yayınlandı.

‘Yaşam Çiçeği’ albümüyle yerli albümler kategorisinin zirvesinde yer alan Ziynet Sali, en çok dinlenen yerli sanatçı listesinde de ilk sıradaydı. Kullanıcılarına zengin bir müzik arşivi ve müzik dinleme deneyimi sunan platformda, yerli albümler kategorisinin lideri, Ziynet Sali’nin ‘Yaşam Çiçeği’ albümü oldu. 2 Nisan’da dinleyici ile buluşan ve ‘Efkarım Var’ şarkısı ile çıkış yapan albümde dinleyicilerin yakından tanıdığı ‘Bana da Söyle’, ‘Ömrüm’, ‘Yara’ ve ‘Kalbim Tatilde’ single’ları ile toplam 15 parça yer alıyor.

Stranger Things 4. Sezon Ne Zaman?

Netflix, en sevilen yapımlarından biri olan Stranger Things'in 3. sezonunun üzerinden iki yıl geçmiş olmasına rağmen 4. sezon yayın tarihini hala açıklamadı ama 4. sezondan neler bekleyebileceğimizin ipuçlarını sunan ilk fragmanı yayınladı.

Matt Duffer ve Ross Duffer, 4. sezonda da yönetici yapımcı olarak geri dönecek. Ayrıca dizinin ana yıldızı olan Millie Bobby Brown ve rol arkadaşları Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Noah Schnapp, Sadie Sink, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Joe Keery, Priah Ferguson, Maya Hawke ve Winona Ryder da ekranlara geri dönüyor.

David Harbour tarafından canlandırılan Jim Hopper karakteri, 3. sezonun sonunda "öldü" olarak gösterilmiş, ancak hem sonrasında yapılan açıklamalar hem de Netflix tarafından paylaşılan post credit sahnesi ile Hopper'ın aslında ölmediğini öğrenmiştik. Dolayısı ile 4. sezon ile birlikte David Harbour'un da yeniden karşımıza çıkacağını rahatlıkla söyleyebiliriz.

Müge Anlı’da 20 Yaş Challenge’ına Uydu!

Sosyal medyaya hızlı giriş yapan Müge Anlı, hiçbir etkinliği kaçırmıyor.

Geçtiğimiz hafta Instagram’da başlatılan 20 Yaş Challenge’ına katılan 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının sunucusu Müge Anlı (47), gençlik fotoğrafını "Her zaman mutluyum, çünkü enerjimi çalacak insanlara hayatımda yer vermiyorum... Gençler özellikle sizlere de bunu tavsiye ediyorum" notuyla paylaştı. Anlı'nın bu karesine beğeni yağdı.

Hazal Kaya İçin Bu Fotoğraf Çok Önemli!

Oyuncu Hazal Kaya hayatında çok özel bir yeri olan fotoğrafı sosyal medyasında yayınladı.

Hazal Kaya: “Bu fotoğraf bizim hayati kararlar aldığımız, oğlanın cinsiyetini öğrendiğimiz, aile tarihimizde acayip önemli bi yeri olan gizli cennetimizde çekildi Ali muhtemelen güneşleniyo bu sırada, Muh tuhaf deniz gözlüğüyle balıkları izliyo, Gökçe’yle ben de suda her zamanki gibi şahane sohbetteyiz... Bisiklete binme planı yapmışız akşam için, belki dondurma bile yeriz... Çok seviyorum bu fotoğrafı, güzel anlara kaçıyorum sayesinde, çok iyi geliyor. Burda dursun dedim.”

Canan Ergüder Kemoterapi’ye Başladı!

Menajerimi Ara dizisinde Feris karakterini canlandıran oyuncu Canan Ergüder, meme kanserine yakalandığını açıklayarak sevenlerini üzmüştü. Ergüder, son halini sevenleriyle paylaştı.

Meme kanserine yakalanan Canan Ergüder, başrolünde yer aldığı 'Menajerimi Ara' dizisine veda etmişti. Bir süredir kemoterapi tedavisi gören Ergüder, son halini sevenleriyle paylaştı.

Güzel oyuncu, “Soranınız çok. Küçük bir update vereyim dedim. 3. Kemo biter. Daha var ama ben iyiyim. Yeni saçsız halime ve saçlarıma alıştım. Herşey yolunda. Daha da başka tiplerimle ileride karşılaşırsınız diye düşünüyorum. Herkese sevgiler.” ifadelerini kullandı.

Buse Varol Setlere Geri Dönüyor!

Alişan ile evli olan Buse Varol 3 yıl aradan sonra setlere dönmeye hazırlanıyor.

Buse Varol 3 yıl aradan sonra setlere dönmeye hazırlanıyor. En son “Payitaht Abdülhamid” dizisinde ‘Pakize’ karakterini canlandırmıştı. Şu sıralar teklifleri değerlendiriyor.

Rol aldığı dizi ve filmlerdeki başarılı performansıyla adını duyuran Buse Varol, 2018 yılında ünlü şarkıcı Alişan’la evlenmiş, 1 yıl sonra da oğlu Burak’ı kucağına almıştı. Geçtiğimiz şubat ayında ikinci kez anne olan ve kızı Eliz’i dünyaya getiren Varol, setlere dönme kararı aldı.

Oyunculuk yapmayı, setleri ve çekim temposunu çok özlediğini söyleyen Buse Varol, yapımcılardan gelen teklifleri değerlendirmeye başladı. Şimdilerde senaryo okuyan Varol, yakında aralarından birini seçecek ve yeniden kamera karşısına geçecek. Rolüne göre imajını da değiştirecek olan başarılı yıldız, ekranda yeni görüntüsüyle boy gösterecek.

Alişan ile Buse Varol 3 Yılı Devirdi!

Şarkıcı Alişan ile oyuncu Buse Varol geçtiğimiz hafta 3.cü evlilik yıl dönümlerini kutladı.

Alişan uzun süre bekar kalmış ama en sonunda tabir-i caiz ise turnayı gözünden vurarak gönlünün sultanını dizi setinde bulmuştu.

3 yılı bitirip 4.cü yıla girdikleri şu günlerde iki çocuk sahibi olan çift ünlüler dünyasında bence örnek çiftlerden…

Alişan, geçtiğimiz hafta evlilik yıldönümü kutlamasında ”Hayatımın en doğru kararını verdiğim ve imzasını attığım günün yıldönümü bugün..Aile kurduğum,yuva kurduğum gün bugün..3. Yılımız bitti 4. Yılımıza giriyoruz aşkım ve ben seni ilk gördüğüm anda hissetliklerimin ne kadar doğru olduğunu bugün 2 yavrumuzla daha da iyi anlıyorum..Birlikte ömür boyu İnşallah nice güzel senelere sevgilim..Seni çok seviyorum” mesajı ile aşkını bir kez daha ilan etmiş oldu.