Funda ERKOÇ

“Camdaki Kız”ın Albümü Çıktı!

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Kanal D’nin sevilen dizisi “Camdaki Kız” ın soundtrack albümü dijital platformlarda yayınlandı.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız dizisinin soundtrack albümü Fırat Yükselir imzasıyla dijital platformlarda yerini aldı.

Daha önce pek çok film ve dizi projesinin müziklerini yapan ve Camdaki Kız’ın müzikleriyle de beğeni toplayan Yükselir; projenin masalsı anlatımını destekleyen masalsı müzikleriyle de adından söz ettiriyor.

Dizideki karakterlerin birbirleriyle olan ilişkilerini analiz ederek, her karakterin hikayesine uygun müzikler yaptığını ifade eden müzisyen; 50 parçanın yer aldığı ve canlı orkestra kullanılarak hazırlanan soundtrack albümünde yurt dışından ve Türkiye’den pek çok farklı solistle çalıştığını ifade etti.

Seda ile Safiye’nin Miami Macerası Başladı!

Seda Sayan ve kankası Safiye Soyman Miami’de... Demet Akalın ile TV programı gerginliği yaşayan Seda Sayan, yeni başlayacağı program öncesi dinlenmek için soluğu Miami'deki evinde aldı

Sayan bu uzun yolculuğa yediği içtiği ayrı gitmeyen kankası Safiye Soyman’ı da dahil etti.

Seda Sayan’ın davetiyle Miami’ye giden Safiye Soyman ,dostunun kendisine çok iyi baktığını söylüyor.

Miami’de yaşadıklarını sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başlayan ikilinin komik dialogları takipçilerini hayli memnun edecek gibi ben bile izlerken özelikle Safiye Soyman’ın o tatliş saf konuşmalarını gülümseyerek izliyorum…

Öykü Serter “Şef Akademi” Yarışması ile Ekrana Dönüyor

Türkiye’nin en iyi sunucularının başında gelen Öykü Serter yapımını Provizyon Medya’nın yaptığı “Şef Akademi” yarışması ile ekrana dönüyor…

Öykü Serter’in sunuculuğunu üstlendiği yeni yarışma programı “Şef Akademi” eleme geceleriyle 7, 8 ve 10 Haziran’da FOX ekranında izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Yarışmacılar Türkiye’nin ünlü şefleri Arda Türkmen, Ali Ronay ve eşsiz yemek kültürüyle gurme ve gezgin Ayhan Sicimoğlu karşısında yemek konusundaki kabiliyetlerini sergilerken, hem bireysel hem de ekip olarak birbirleriyle kıyasıya rekabette olacaklar.

“Şef Akademi” programında birbirleriyle yarışan şef adayları 14 Haziran Pazartesi itibarıyla hafta içi her gün yayınlanacak “Şef Akademi Doğada” programında da ayrı bir rekabet içinde olacaklar.

Yarışmacılar “Şef Akademi Doğada” kapsamında, eleme geceleri için koruma kazanacakları ve birçok farklı avantajlara sahip olacakları yarışlara katılacaklar.

Programda “Şef Akademi” yarışmacıları, doğal tarımın yapıldığı ve sürdürülebilirliği benimseyen “Şefköy” adı verilen ekolojik olarak tasarlanmış alanda hem birbirleriyle yarışıp hem de doğayla iç içe keyifli bir hafta geçirirken, izleyiciler de yarışmanın perde arkasına şahit olacaklar.

Onlarla Brezilya’yı Geziyorum!

Pandemi süresince iyice eve kapandım malum, işleri evden yapmaya başlayınca iyice bir ev kuşu oldum …

İşten arta kalan kısımda ise tüm dizi ve filmleri tüketince youtube’daki gezi kanallarına merak sardım…

Yırtık Pantolon adlı bir kanalı keşfetmemle başladı her şey…

Oğuzhan Tıraş diye bir genç yanına aldığı Güney Koreli kız arkadaşı ile dünyanın altını üstüne getiriyor tabir-i caiz ise…

Onun videoları ile bir çok ülkeyi gezdik tozduk!

Onlar şu günlerde Meksika’nın altını üstüne getiriyorlar ama bir önce ki gezdikleri ülke olan Brezilya’da birkaç Türk gezgini tanımama da sebep oldular…

Şu anda Brezilya’da bileklik satarak kazanç sağlayarak dolaşan İlyas Mutlu, Oversize Human ve Bana bir şehir anlat baba kanallarının sahiplerinin maceralarını zevkle izliyorum…Sırf onlar değil Brezilya’ya gelip yerleşen ve iş kuran Fortaleza şehrinde kebapçı dükkanı bulunan Nazmi Abi’yi , Sao Paulo’da Fast Food Restoran sahibi Atilla beyi yine Sao Paulo’nın Favella’sında yaşan Metin abi’yi de onların sayesinde tanıdım.

Özellikle Metin İyiköşker, Gazinatep’ten kalkıp gelip Brezilya’da ticari kafası ile azmin zaferini yaşamış biri…Onlarla ilgili daha sonra daha geniş bir yazım gelecek ama şimdi şu bileklik satarak dünya turuna çıkmış kardeşlerimden biraz bahsetmek istiyorum.

İlyas Mutlu, Oversize Human ve Bana bir şehir anlat baba kanallarını mutlaka takibe alın Youtube’da onların sayesinde artık Brezilya’ya gitsem asla yabancılık çekmem…Hepsini farklı bir hikayesi var en kısa sürede hepsi ile bir röportaj yaparak onların bu hikayelerini sizlerle paylaşmak niyetindeyim …

İşte bu sıkıntılı yaşadığımız sıkıntılı süreçte dünyanın bir ucundaki bu Türk dostların maceraları bir nebze izlerken mutlu ediyor insanı!

Onlarla sevinip, üzülüp, azmin ve cesaretin sonuçlarını görme fırsatım oluyor…

Hülya Avşar Üç Projeden Birini Seçecek!

Masumiyet dizisinin final yapması ile birlikte yaz tatili için Ayvalık'taki yazlığına gidecek olan Hülya Avşar yeni projesine de yazlığında karar verecek…

Avşar kızı, yine ekrana sıcak bakıyor ve iki dijital dizi projesi ve bir sohbet programı projesinden birine Ayvalık'a gidip kafa dinlerken karar verecek.

Engin Akyürek yaza hızlı giriyor!

Sefirin Kızı dizisi final yaparken bu yaz bir film çekeceğini açıklayan Engin Akyürek'in yeni projesinin detayları belli oldu.

Engin Akyürek, yaz aylarında boş durmayacak ve Netflix için çekilecek olan “Yolun Açık Olsun” filmiyle kısa bir aranın ardından yeniden setlere dönecek…

Filmin yönetmeni ise çektiği "Yedinci Koğuştaki Mucize" filmiyle sinema tarihine geçen, rekorları alt üst eden Mehmet Ada Öztekin olacak.

Temmuz ortası gibi sete çıkması planlanan filmde Engin Akyürek'in rol arkadaşı ise yine çok sevilen bir oyuncu olan Tolga Sarıtaş olacak…

Nafakada İndirim İstedi!...

Bu pandemi süreci ünlü ünsüz herkesi ekonomik olarak tabir-i caiz ise çökertti.

Milyonları kazanan Cem Yılmaz bile bu süreçte sıkıntı yaşıyor olacak ki 8 yıl önce boşandığı Ahu Yağtu'ya ödediği 10 bin dolarlık (85 bin TL) nafakanın azaltılması için dava açmış.

Cem Yılmaz, nafakanın 40 bin lira olarak belirlenmesini istemiş….