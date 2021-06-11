Funda ERKOÇ

Yine Yeneceksin Gülay!...

Gülay’ı 90’lı yıllara damga vuran 'Cesaretin Var Mı Aşka' parçasıyla tanırız çoğumuz…Okuduğu şarkılarla gönül telini titreten bir sestir Gülay…O şarkıcılığının yanı sıra çokta yürekli ,hani denir ya tam bir amazon kadını gibi çünkü yaşadıkları karşısında hayata her seferinde yine yeniden tutunuşu ile örnek teşkil edecek biri.

Kanser denen illet ile savaşında iki kez zafer kazandı…. "Hastalıklar, şarkıcı Gülay’ın yakasını bir türlü bırakmadı. Şimdiye kadar birer yıl arayla mesane ve böbrek tümörü ameliyatı geçiren şarkıcı, son olarak 2019 yılında çoklu organ yetmezliği nedeniyle hastanede uzunca süre tedavi görmüştü.

Şimdilerde Gülay’dan bir haber daha geldi…Bu seferde rahim kanserine yakalanmış..

Gülay, bundan sonraki tüm teşhis, ameliyat ve tedavi sürecini daha önce de yattığı Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçirecekmiş.

İnanıyorum ki asla pes etmeyen ve sonuna kadar savaşan Gülay bu yeni savaşından da zaferle çıkacak.

Acil şifalar diliyorum kendisine…

Tolga Çevik’ten Şiirli Kutlama!...

Tolga Çevik'in oğlu Tan Çevik'in doğum gününü Instagram'dan kutlayıp, şiir yazdı.

17 yaşına giren oğluyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan komedyen, şiir yazdı. Çevik, "Sonra bir bakıyorsun; boyu boyunu geçmiş, huyu seni mest etmiş. Yanıbaşında kalbi, aklı hayallerinde elbet... Gelecek onun artık eminsin, Allak kötülerden esirgesin. Nice yaşların olsun aslanım, ne mutlu senin babanım. İyi ki doğdun oğlum" diye yazdı. Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz'la 2004 yılında evlenen Çevik'in bir de Tuna adında kızı var.

Sarp Akkaya'nın Oğlu Kaan İle Tanışın!...

Final yapan Çukur dizisinde Şahram karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sarp Akkaya'nın eşi Sinem Yalçınkaya bebekleriyle Kaan'ın yüzünü ilk kez gösterdi.

Geçtiğimiz ay anne olmanın sevincini yaşayan Sinem Yalçınkaya, bebeğinin yüzünü ilk kez gösterdi. Yalçınkaya, doğum sonrası hastane odasında eşi ve oğlu ile birlikte çekildiği fotoğrafları Instagram hesabından yayınladı.

Paylaşımına duygusal bir not düşen Sinem Yalçınkaya, şu ifadeleri kullandı:Hayatta her istediğinin şıp diye olamadığını, sabrın, sakinliğin ne demek olduğunu ve sonunda kavuştuğun mutluluğun kıymetini bilmeyi öğretti bu süreç bize. Benim "İyi ki" dediğim, canım sevgilim Sarp...

Hoş Geldin Alina Bebek!...

Tolgahan Sayışman ile Almeda Abazi'nin kızları dünyaya geldi.

Doğum geçtiğimiz hafta Anadolu Yakası'nda özel bir hastanede gerçekleşti.Ünlü çift kızlarına Alina adını verdi.

Çiftin Efehan adında bir de oğulları var...

Hayallerinin Peşinden Koşan Bir Özge!...

İzmirli şarkıcı Özge Demirel’in müzik yolculuğu 2019 yılında Şef Ferda Yılmaz yönetimindeki Narlıdere Popüler Müzik Korosu’na katılması ile başlamış…

Pandemi sürecini verimli geçiren isimlerden Demirel…Medikal Yoga ve Pilates eğitmeni olarak 6 yıldır yaşlılık ve hastalık gibi sorunların yıkıcı ve yıpratıcı etkilerini hafifletmek adına çalışmalar yapan şarkıcı 2019 yılında müzik sektörüne de hızlı bir giriş yapmış…

Müzisyen arkadaşı Yavuz Akkök ile akustik sahne çalışmaları yapan Özge Demirel, Yine Yavuz Akkök’ün “senin için” şarkısını daha dinler dinlemez çok sevmiş ve yeni bir aranje ile bu şarkıyı seslendirmiş.

Kendine İdol olarak Ajda Pekkan’ı seçen şarkıcı Sezen Aksu, Sertap Erener, Zuhal Olcay ve Nazan Öncel dinlemekten keyif aldığını hedefininde ilerideki zamanlarda kendi şarkılarını kitlelere ulaştırmak olduğunun altını çiziyor.

Deniz Uğur Mutluluğa “Evet” dedi

Deniz Uğur, Bir Deli Sevda isimli dizide eşini canlandıran Erdinç Gülener'le Gökçeada'da evlendi.

Deniz Uğur ile Erdinç Gülener 4 yıl önce rol aldıkları “Bir Deli Sevda” dizisinde karı-koca rolüyle izleyici karşısına çıkmış ve verdikleri bir röportajda aşk-sevda duygularını dile getirmişti.

Uğur, daha öncede iki kez evlenmiş bu evliliklerden biri ikiz üç çocuğu bulunmakta.

Camdaki Kız’da Hayri Kim Olacak?

Camdaki Kız sezon finalini yaptı..Sedat ile evlenen Nalan’ı 2. sezonda neler bekliyor şimdiden merak konusu… Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı kitabından uyarlanan dizide kitabın okuyanlar Hayri karakterinin oyuna ne zaman gireceğini merak ediyordu.

Hayri, sezon finalinde ortaya çıktı…Ama Hayri’yi oynayacak oyuncu ise hala belli değil.Dizinin 2. sezonunda Hayri’yi kimin oynayacağı hala netleşmedi.

Yeni sezonda ekibe dahil olacak oyuncu için başta Uraz Kaygılaroğlu'nun adı geçmişti.Bu önemli rol için aralarında Erkan Kolçak Köstendil ve Burak Deniz gibi başarılı oyuncuların da olduğu isimlere teklif götürülmesi düşünülüyormuş…

Bu üç isimde bu rol için uygun ama benim gönlümden Uraz Kaygılaroğlu geçiyor.

Sefirin Kızı dizisinden sonra bence Nalan ile büyük aşk yaşayacak Hayri rolünün altından en rahat Uraz Kaygılaroğlu kalkar ve seyircide onu hemen benimser…