Funda ERKOÇ

Umut Akyürek Nazara Geldi!

Türk Sanat Müziği sanatçısı Umut Akyürek, evinin banyosunda düşerek omzunu kırdı.

Hastanede çektiği bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan sanatçı, “Nazar insanı mezara koyarmış. Ne haset ettilerse omzum iki yerden kırıldı. Ameliyata alacaklar. Dua edin bana iyi niyetli dostlarım” ifadelerini kullandı.

Ardından video çekerek sağlık durumu hakkında bilgi veren Umut Akyürek, şunları söyledi: “Değerli dostlarım dün geceden beri ilginiz, güzel mesajlarınız, iyi dilekleriniz ve dualarınız için çok teşekkür ederim. Maalesef tuvalette ayağım kaydı. Omzumun üzerine çok şiddetli düştüm ve şu an iki yerde kırık tespit edildi. Hakikaten çok zor, çok sancılı bir süreç yaşadım. Benden dualarınızı esirgemeyin. Halime şükür ediyorum. Ameliyat olacağım, dualarınızı esirgemeyin.”

‘Sus Hemşire’ Dilek Tunca Şimdi Ne Yapıyor?!

1976 yılından beri hastane duvarlarında sus işareti yapan fotoğrafına rastladığımız ‘Sus Hemşire’ Dilek Tunca şimdilerde ne yapıyor?

Herkes onu hemşire sanıyordu ama aslında o yıllarda mankenlik ve fotomodellik de yapan Dilek Tunca’nın esas mesleği turizmcilikti.

20’li yaşlarında bir reklam katalogu çekiminde sus işareti yaparken çekilen fotoğrafı ile Dilek Tunca, aradan yıllar geçse bile hala çoğu kişinin hafızasında ve yeni nesilde onun bu fotoğrafını ilginç paylaşımlarda kullanmaya da devam ediyor..

4 yıl önce Bodrum’a yerleşen Tunca, uzun yıllar çok sevdiği turizm mesleğine devam etmiş ve şimdiler de ise Bodrum’da inzivaya çekilmiş durumda.

Sevinç Erbulak Dünya Evine Girdi

Geçtiğimiz günlerde aile arasında yapılan törenle nişanlanan Sevinç Erbulak ve Volkan Cengen çifti, geçtiğimiz hafta gerçekleşen bir düğünle evlendiler.

'Süper Baba' ve 'Baba Evi' gibi unutulmaz dizilerden tanıdığımız Sevinç Erbulak , geçtiğimiz ay nişanlandığı mühendis Tarık Volkan Cengen ile dünya evine girdi.

Bir otelde gerçekleşen düğünde gelinin nikah şahidi annesi Füsun Erbulak, damadın şahidi ise dayısı Faruk Kızıltan oldu. Düğüne Erbulak'ın ablası Ayşe Erbulak ve yeğeni Dağhan Külegeç'in yanısıra Mustafa Alabora, Halil Ergün, Furkan Palalı, Hakan Bilgin, Alper Kul, Serdar Orçin, Özen Yula, Ece Dizdar ve yapımcı Baran Seyhan gibi sanat dünyasından isimler katıldı.

Murat Başaran Klipte Kız Kaçırdı!

Murat Başaran, sözleri Nermin Tahmaz Aşçıoğlu, müziği kendisine ait olan, son şarkısı “Kaçıracağım Seni” ye klip çekti.

Belgrad Ormanı’nda gün boyu çekimleri süren klipte, Başaran’a dansçı Ayça Yıldızay eşlik etti. Şarkının klibinde, sevgilisinin yaptığı naza dayanamayıp, kızı arabaya atıp kaçıran Başaran, sürpriz bir evlenme teklifinde bulundu.

Murat Başaran; “Kaçıracağım Seni”, çok hareketli, tam bir yaz şarkısı oldu, klipte şarkının ismini taşıyan eğlenceli bir hikaye işledik, tüm ekip çok yoruldu, pastamızı kesip, küçük bir kutlama yaptık, şarkımız ve klibimiz, önümüzdeki günlerde tüm ulusal kanallar ve dijital platformlarda yayınlanacak, heyecanlıyız dedi.

Yönetmen koltuğuna Kemal Başbuğ’un oturduğu “Kaçıracağım Seni” şarkısının aranjesi Erhan Bayrak, styling ise ünlü modacı Emre Arı’ya ait.

Oğlundan Genç Görünüyor!

Şarkıcı Hakan Peker'in oğlu Burak Peker Babalar Günü paylaşımı yaptı...Paylaşımı görenler şok oldu.

60 yaşındaki ünlü şarkıcı Hakan Peker'in 38 yaşındaki oğlu Burak Peker, sosyal medya hesabından babasıyla bir fotoğrafını paylaşarak Babalar Günü'nü kutladı. Peker'in paylaşımı yorum yağmuruna tutuldu.

Hakan Peker'in yaşına rağmen daha genç görünmesi, takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Burak Peker'in paylaşımının altına "Babanız gibi durmuyor, Hakan Bey çok genç, arkadaş gibiler" şeklinde yorumlarda bulundu.

Evlilik Yolunda İlerliyorlar!

Güzel oyuncu Ebru Şahin, basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile evlilik yolunda ilk adımı attı.

Hercai dizisindeki Reyyan karakteriyle hafızalara kazınan Şahin, ünlü basketbolcu Cedi Osman'la mutlu birlikteliğini sürdürüyor.

Ünlü basketbolcu Osman, sevgilisi Şahin'i annesi Binela Hanım ile babası Sermet Bey'le tanıştırdı. Ünlü çiftin evlilik yolunda ilk adımı attığı görüldü.

Bu Düğüne Ünlü Yağdı!

Ezel, Karadayı, Çarpışma, İçerde ve Babil dizilerinin yönetmenliğini yapan Uluç Bayraktar evlendi. Bayraktar'ın düğününe ünlüler akını oldu.

İddialı dizilerin yönetmenliğini yapan 46 yaşındaki Uluç Bayraktar, bir süredir aşk yaşadığı 21 yaşındaki yapımcı Alara Hamamcıoğlu ile Emirgan'daki bir mekanda düzenlenen sade bir törenle evlendi.

Nikaha çok sayıda ünlü isim katıldı. Kıvanç Tatlıtuğ-Başak Dizer, çifti, Cansu Dere, Aras Bulut İynemli ile sevgilisi Bige Önal, yapımcı Kerem Çatay, Ece Sükan, Özge Özpirinçci, Rıza Kocaoğlu, Engin Öztürk, senarist Ece Yörenç, Barış Falay ve Hazal Subaşı gibi televizyon dünyasının yıldızları davette hazır bulundu.

Cem Yılmaz’ın Yeni Karakteri ERŞAN!...

Komedyen Cem Yılmaz, dijital platformda yayınlanacak olan dizisi Erşan Kuneri'nin yeni halini yayınladı.

Hem Twitter hem de Instagram hesabından paylaşımda bulunan Yılmaz, gönderisine, "Erşan 1981!" notunu düştü. 48 yaşındaki ünlü komedyenin bu paylaşımı sevenlerini heyecanlandırdı.