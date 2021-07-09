Funda ERKOÇ

Örnek Baba Tarkan!

Pop müziğin sevilen sesi Tarkan, kızı ile birkliklte oldukça eğitici bir paylaşımda bulundu...

Tarkan'ın kızı ile birlikte kitap okurken çektiği selfiesi sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Tarkan paylaşımında “Baba kız kitap okuduk bugün:) Ben kitap okumaya başladığımda Liya’da hemen bir kitap alıp yanıma geliyor :) Çocuklara okuma alışkanlığını erken yaşlarda aşılamak lazım. En iyi yöntem de onun bizim okuduğumuzu görmesi oluyor. Örnek alıyor, taklit ediyor.” sözlerine yer verdi.

Uğur Dündar ile Müjdat Gezen Youtuber Oluyor!

Usta gazetesi Uğur Dündar ile tiyatro usta Müjdat Gezen ortak bir youtube kanalı kurmaya karar verdi...

Uğur Dündar ile Müjdat Gezen youtube'da parodilerin, söyleşilerin, yorumların olacağı bir youtube kanalı kuruyor.

Dünra konu ile ilgili sosyal medya hesabından "Size çok güzel bir haberim var: Hayatını tiyatro sanatına ve öğrencilerine adayan büyük mizah ustası arkadaşım Müjdat Gezen'le bir YouTube kanalı kuruyoruz. Adı UĞUR DÜNDAR-MÜJDAT GEZEN TV olacak kanalımızda gündemle ilgili parodiler, çarpıcı söyleşiler ve yorumlar yer alacak..." duyurusunu yaptı.

Serap Paköz O Lafa Çok İçerledi!

Geçtiğimiz günlerde Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdiren Serap Paköz isyan etti: Ben beleşçi değilim!

Ünlü sunucu Serap Paköz, “Benim neyim eksik” dedi, Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdi.



Sosyal medya hesabından operasyonun detaylarını paylaşıp doktoruna teşekkür eden Paköz'e takipçileri 'Estetiğin bile reklamını yapıyorsunuz. Hayatınız beleş' şeklinde yorum yaptı.

Gelen kötü mesajlar karşısında sessiz kalmayan ünlü sunucu, ‘Ben; "Kızım, işçinin alnının teri kurumadan, parasını ödeyeceksin" diyen bir babanın kızıyım. Bu öğretiyle büyüdüm. "Beleşçilik" kitabımda yazmadı, yazmaz da... Merak edenler için faturamı da koyabilirim ama o görgüsüzlük de bana göre değil. Sevgilerimle!’ sözleriyle isyan etti.

Bir Yıldız Daha Kaydı!...

Tüm dünyada bir neslin hayranı olduğu efsane isim İtalyan şarkıcı, oyuncu Raffaella Carrà hayatını kaybetti.

Geçmiş yıllarda yaptığı sayısız televizyon şovları ile, özellikle kendi ülkesinde, İspanya'da ve Latin Amerika ülkelerinde popüler bir isimdi. 1965'te Frank Sinatra, Edward Mulhare, ve Trevor Howard ile birlikte, Von Ryan's Express filminde rol almıştı.

Uzun yıllardır ortağı olan Sergio Japino yaptığı açıklamada, "Raffaella bizi terk etti. İnsanlığının, kusursuz gülüşünün ve olağanüstü yeteneğinin sonsuza dek kalacağı daha iyi bir dünyaya gitti" dedi.

Gencebay Ailesinin Mutlu Günü!

Sevim Emre ile Orhan Gencebay'ın oğlu olan Gökhan Gencebay evlilik yolunda ilk adımı attı...

Barbaros dizisinin oyuncu kadrosunda yer alan ve şimdiden gelecek vaat eden isimler arasında gösterilen, Orhan Gencebay ve Sevim Emre’nin oğulları Gökhan Gencebay uzun sürendir birlikte olduğu Seda Han ile evlilik yolunda ilk adımlarını attılar.

Hem güçlü bir dizinin kadrosunda yer alan hem de nişanlanan Gökhan Gencebay çifte mutluluk yaşıyor...

Emre Karayel Baba Oluyor!

Ünlü oyuncu Emre Karayel'in, kasım ayında evlendiği Gizem Demirci'nin hamile olduğu ortaya çıktı. Yakında baba olacak çiftin bir oğlu olacak.

Geçtiğimiz kasım ayında iç mimar Gizem Demirci'yle evlenen ünlü oyuncu Emre Karayel baba oluyor. Emre Karayel'in eşi 3,5 aylık hamile...

Son olarak "Son Yaz" dizisinde seyirci karşısına çıkan ünlü oyuncunun bebeğinin cinsiyetinin erkek olduğu öğrenildi.

Alkışlar Ebru Yaşar’a!

Geçtiğimiz hafta TV100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ile Ebru Yaşar Gülseven'in yaptırdığı Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu'nun açılış töreni düzenlendi.

Törene Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Diyarbakır İl Mili Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, kentin önde gelen temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

İş insanı Necat Gülseven ile sanatçı Ebru Yaşar Gülseven tarafından Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yaptırılan 12 derslikli Ebru Yaşar Gülseven Ortaokulu bir kampus olarak tasarlandı.

Dersliklerin yanı sıra öğrencilerin sanatsal faaliyetlerde bulunabilmeleri için müzik ve sanat salonlarının da bulunduğu okulda geniş ve ferah sınıflar dikkat çekiyor.

Böyle anlamlı bir projeyi hayata geçiren Ebru Yaşar’a bir alkışta benden gitsin...

Defne Samyeli’nin Acısı Büyük!

49 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli, Melo adındaki köpeğinin vefat haberini duygusal bir mesajla duyurdu...

Ünlü oyuncu ve sunucu Defne Samyeli, aldığı ölüm haberiyle sarsıldı. Samyeli, köpeği Melo'nun vefat ettiğini duyurdu.

İşte Samyeli'nin yürek burkan mesajı: "Üzgünüm, kızgınım, yorgunum. Karmakarışığım. Onu bugün görüp sarılacağız, öpeceğiz derken, eğitmeni ‘kaybettik’ dedi. Hayatımızın son üç ayının en önemli neşesi… Derin’le Çağla bir süs havuzunda boğulmak üzere bulup eve getirdiler. İnsanlardan çok korkan, tek gözünü kaybetmiş, travmatize bir yavru. Melo.. Derin’in şırıngayla su içirip elleriyle beslediği, zaman içinde o korkak yavrudan sevimli ve azgın bir tazıya dönüşen Melo. Kalp hırsızı...