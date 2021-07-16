Funda ERKOÇ

Ali Sunal İkinci Kez Baba Oldu!....

Merhum Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal ikinci kez baba olmanın mutluluğunu yaşıyor...

Ali Sunal ile eşi Nazlı Kurbanzade Sunal ikinci kızlarına kavuştu...

2018 yılında evlenen ve 2019'da kızları Narin'i kucaklarına alan Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade çifti kızları Nil'i kucaklarına aldı.

Ali Sunal ikinci kez baba olduğunu sosyal medya hesabından "Maceralarımıza çok güzel bir tanesi daha eklendi Nazlım Bana hayal edemeyeceğim güzellikler yaşattığın için sana teşekkür ederim canım sevgilim. Evet bildiniz Nil kızım doğdu herkes iyi selamları var" mesajı ile duyurdu.

Sesine Sağlık Ayşen!...

İlk popstar alaturka yarışması ile tanışma fırsatı bulduğumuz Ayşen Birgör, geçtiğimiz aylarda usta sanatçı Cengiz Kurtoğlu ile yayınlamış olduğu Kalpsiz projesiyle müzik platformlarında ve müzik listelerinde yükselişini sürdürmüş ve sektöre iz bırakan düetiyle çok konuşulmuştu.

TRT Müzik kanalında yayınlanan "Yıldızlar Altında" programındaki güçlü sesi ve yorumuyla hafızalarımıza kazınan ''Ayşen Birgör''ün yeni şarkısı ''Korkak''ın sözleri başarılı müzisyen Ferit Özkan'a, müziği Seçkin Özer ve Ferit Özkan'a ait.

“Korkak”ın yaza damgasını vuracak ahenkte ve her detayına titizlikle çalışılmış düzenlemesine ise değerli müzik yönetmeni Seçkin Özer’in eli değdi.

2021 yılının yaz ayını “Korkak” şarkısıyla karşılayan “Ayşen Birgör”ün yeni imajına eşlik eden ve doğal güzelliğini yansıtan göz alıcı klibini ise başarılı yönetmen Vasso çekti.

Klip Beykoz’da bir villada ve İstanbul Kısırkaya Plajı’nda kalabalık bir ekiple çekildi.

“Ayşen Birgör”ün yeni şarkısı “Korkak”ın prodüktörlüğünü Seçkin Özer üstlenirken şarkı Fifth Floor Records etiketiyle tüm müzik platformlarında yerini aldı.

Her zamanki gibi kadife sesi ile kulakların pasını silen Birgör, bu çalışmasında biraz daha pop tınıları taşıyan bir çalışma ile karşımızda... Hani ne okusa dinlenilir dedirten cinsten bir sanatçı Ayşen Birgör.

Cemile Canyurt’tan Çok Güzel Hareket!

BKM Mutfak oyuncularından Cemile Canyurt uzun zamandır birlikte olduğu Mertkan Kaya nikah yapmış ama pandemi nedeniyle düğününü ertelemişti.

Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 kadrosunda yer alan Cemile Canyurt ve Mertkan Kaya'nın Bolu'da açık havada gerçekleşen düğününe çok sayıda konuk katıldı.

Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinin de katıldığı törenden renkli kareler sosyal medyada paylaşıldı.

Fulya Öztürk Muhabirliğini Konuşturuyor!...

Yaz sezonu geldi malum tüm programlar bir bir sezon finali yaparak tatil moduna geçti...İşte bu tatil modunu avantaja çevirecek bir program FOX TV ekranında 12 Temmuz itibariyle başladı.

Fulya ile Umudun Olsun, CNNTürk kanalında ayrılan deneyimli muhabir Fulya Öztürk’ün sunumu ile başladı...

Fulya Öztürk, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan Karabağ savaşı sırasında Ermenistan'ın Azerbaycan'daki ikinci büyük kent Gence'yi balistik füzelerle vurduğu saldırıda bölgeden yaptığı canlı yayınlardan ve enkazdan çıkan cansız bir çocuk cesedini gördüğü zaman döktüğü gözyaşları ile hafızalarımıza kazınmıştı...

CNNTürk kanalından ayrılan Öztürk, rotasını FOX Tv geçirdi. Artık sahada değil Fulya Öztürk, stüdyoda ve uzman konuklarıyla bir çok dosyayı yaz sezonu boyunca ekranda tek tabancı olarak aydınlatma çalışacak!...

Sanırım Fulya Öztürk’ün bu yolda en büyük dayanağı da bir zamanlar Müge Anlı'nın sağ kolu olarak bilinen sonrasında bir anda araları açılan Kebriye Koç olacak!...

Programın içerik uygulayıcılığını Kebriye Koç yapıyor oldukça deneyimli bir isim Koç ve ben inanıyorum ki şu anda oluşan boşluktan hem programı hem de Fulya Öztürk’ü uçuracak!..

Fulya Öztürk’ün ekran görünüşüne bakınca gayet sade buldum ki böyle olması lazım çünkü karşısında acılı insanlar varken süs püs içinde sadece kendini parlatma telaşında olanlardan ciddi rahatsızlık duyuyorum... Her gün haber peşinde koşan Öztürk, o deneyimini programa taşımış oldukça rahat heyecan sıfır gayet halka inerek konuları didikliyor benden tam puan aldı bile...

Bakalım reytingler nasıl gelecek? Halk Fulya’yı sahiplenecek mi? Dahası Eylül’deki büyük reality yarışında Fulya, yılların demirbaşlarıyla nasıl başedecek?!

Jale’ye Maşallah Diyelim!...

Türk pop müziğinin özel seslerinden Jale’nin söz ve müziği Sezen Aksu’ya, düzenlemesi Hasan Çiçek’e ait olan, müzik direktörlüğünü Metin Özülkü’nün yaptığı yeni single çalışması “Sandık Lekesi” bugün (2 Temmuz Cuma günü) Ossi Müzik etiketiyle müzikseverlerle buluştu

Kendine has yorumu ve birbirinden duygulu şarkılarıyla anılarımızda iz bırakan Jale, bu yaz sevenlerine Gülben Ergen’in 2002 yılında yayınlanan “Sade ve Sadece” isimli albümünde seslendirdiği bir Sezen Aksu şarkısı olan “Sandık Lekesi” ile sesleniyor.

Pop müziğin efsaneleri arasında yer alan Jale, bu çalışmada da yine tüm enerjikliğini gözler önüne seriyor...Hem şarkı performansı hem de klipteki dinamikliği ile benden bir maşallah aldı bile!...

Suzan Sezona Hızlı Girdi!

Pandemi yasakları bitiminde eğlence sektörü de en nihayet kendine gelmeye başladı!...

Sahnelerin en hareketli isimlerinden Suzan Kardeş, geçtiğimiz hafta Bulgaristan’ın Svilengrad bölgesinde yer alan Merit Grand Mosta sahnesinde verdiği konserle, eğlence dolu saatlere imza attı.

Gece boyunca izleyiciler, Suzan Kardeş’in dans grubu eşliğinde bol bol dans edip, seslendirdiği şarkılara hep bir ağızdan eşlik ettiler.

Orkestra arkadaşları ve dans grubuyla Bulgaristan konserine bomba gibi hazırlanan Suzan Kardeş, sahne şovları ve enerjisiyle misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Temmuz ayında konserlerine, İnegöl, Bartın (Amasra), Bodrum Zemda Gümüşlük, Bursa Hayal Kahvesi, Azka Bodrum ve Sapanca konserleriyle devam edecek olan sevilen sanatçı, tüm meslektaşlarım gibi ben de sahnede olmayı, insanları eğlendirmeyi ve orkestra arkadaşlarıyla bir arada olmayı çok özlediğini dile getirdi.

Ünlü Astrolog Şenay Devi Çektiği Kliple Dikkat Çekiyor!

Dr. Astrolog Şenay Devi, ilkleri yaşatmaya devam ediyor...

Ünlü astrolog Şenay Devi, gökyüzünün en önemli enerjilerinden Yeni Ay ve Dolunay’ın insanlık için önemini, sembollerin önemini, ateş, hava, toprak ve su elementini evrensel bir dil ve müzik ile kliplendirdi.

Mustafa Özen’in yönetmenliğinde ve Denizcan Kutlu’nun konsept danışmanlığında Şile’de çekilen klipte Şenay Devi, “Herkesin bakmadığı yönden bak dünyaya” ilkesini benimseyerek yansıtmaya çalıştı.

Modacı Oktay Seven tarafından hazırlanan kostümdeki yantra sembolü de ruhun uyanışına dikkat çekti.