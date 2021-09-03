Funda ERKOÇ'la MAGAZİNMATİK

Aliye Hanım İle Tanışın!...

Fox ekranlarında yeni bir dizi Eylül ayı ile birlikte ekrana gelmeye hazırlanıyor…Çekimlerine Kars’ta devam edilen Uzak Şehrin Masalı dizisi yeni sezonde kendinden oldukça bahsedilecek ve eminim ki izlenencek bir dizi.

Başrollerinde Aslıhan Güner, Barış Kılıç, Timur Acar, Begüm Birgören gibi isimler yer aldığı dizinin kadrosu aslında oldukça tecrübeli oyunculardan oluşuyor

Ama bir isim var ki!..

Yıllar evvel ATV ekranında Parmaklıklar Ardında dizisindeki o hafızalara kazınan unutulmaz Ziynet Kara karakteri ile izlediğimiz Zeynep Eronat, uzun bir aradan sonra yine tam bir hanımağa kıvamındaki Aliye karakteri ile ekrana gelecek!...

En son kırmızı Oda dizisinde 2 bölüm konuk oyuncu olarak ağızlara oyunculuk adına bir parça bal çalan Eronat, yeni rolü ile sanırım yine kendinden söz ettirecek…

Ziynet’ten sonra ne zamandır böyle bir rolde görmek istediğim Zeynep Eronat, en nihayetinde yine tecrübe ve yeteneğini konuşturacak bir rol ile karşımızda olacak…

Hoş Geldin Aliye Hanım…

Ünlü Sanatçı Kamuran Akkor Kızını Evlendirdi!

Türk sanat müziğinin assolistlerinden Kamuran Akkor kızını evlendirdi.

Kamuran Akkor ile merhum Vasfi Uçaroğlu’nun kızları olan Menekşe Uçaroğlu, Gayrettepe Kats Sahne’nin kurucu ortağı ve oyuncu yönetmen Onur Şenay ile dünya evine girdi.

Gelibolu Koruköy’de geçtiğimiz hafta sonu aile dostlarının katıldıkları düğün davetine, tiyatro dünyasından önemli isimler de katıldılar.

Ali Poyrazoğlu, Yasemin Yalçın, İlyas İlbey, Cemal Hünal, Arda Esen, Levent Can, Cengiz Orhonlu, Nur Gürkan, Berrak Kuş, Deniz Salman, Kaan Erkam katılan tiyatro sanatçılarıydı.

Türk Milletinin Kaderini Değiştiren Kadın Tomris Hatun!..

Orta Asya topraklarının büyük kraliçesi, yetenekli savaşçı, bilge lider Tomris Hatun’un hayatını anlatan TOMRİS filmi, Türk kadının gücünü gözler önüne serecek. Antik Yunan tarihçi Heradot’un verdiği bilgilerden yararlanılarak kaleme alınan film tahta geçtiğinde kazandığı zaferlerle Türk milletinin kaderini belirleyen, dünya tarihinde silinmez izler bırakan Tomris Hatun’un zaferlerini günümüze taşıyor. TOMRİS, 3 Eylül’de vizyona girdi..

Vizyon yolculuğuna Kazakistan’da başlayıp gişede büyük başarı elde eden, geçtiğimiz yıl Altın Küre’de “Yabancı Dilde Film” kategorisinde yarışma listesine giren “TOMRİS”; MÖ 6. yüzyılda dönemin en güçlü devletlerinden Pers İmparatorluğu’nu yenerek çok büyük bir başarı elde eden, İskit-Saka Türklerinin başkomutanı Tomris Hatun’un hayatını beyazperdeye taşıyor.

Yönetmen Atan Satayev;filmin kast çalışmaları sırasında, Tomris Hatun rolü için istediği oyuncuyu bir türlü bulamayınca aramalarını genişletmiş ve 15 bin kişi arasından, aslında bir psikolog olan AlmiraTursyn’i bu önemli rolde kameraların karşısına geçirmiş… At binme, ok atma, kılıç ve bıçak kullanma, dövüş dersleriyle birlikte oyuncu koçundan da dersler alan Tursyn, ilk oyunculuk denemesinin hakkını vermek için aylarca hazırlanmış

Annesini doğumunda; babasını savaşta; kocasını genç yaşta; oğlunu ise esir düştüğü kampta kaybeden, yerinden yurdundan edilen Tomris Hatun; ihanetlerle dağılan, acı ve kederle dolu yazgısına boyun eğmedi.

Şahsi tarihindeki dönüm noktalarını Türk halkının menfaatleri için bir silah olarak kullanmasını bildi. Halkının bağımsızlığı için mücadele etti, hısımlarını geri püskürttü, Orta Asya’da Türk devletlerini bir araya getirdi...Her zaman diri tuttuğu intikam ateşi sayesinde kazandığı zaferlerle sadece binlerce yıllık Türk tarihinin değil; dünyanın da unutamadığı en önemli hükümdarlar arasında yerini aldı.

İşte bu büyük kahramanı mutlaka fırsatını bulup sinemada izleyin!...

İki Usta İsmi Kaybettik!...

Geçtiğimiz hafta sanat dünyası iki büyük acıyı birden yaşadı!...

Türk tiyatrosunun usta ismi Ferhan Şensoy ile yine Türk Sanat müziğinin usta ismi hocaların hocası İnci Çayırlı hanımefendiği ne yazık ki kaybettik…

İki usta isimde gerek yaptıkları, gerek eserleri ve özellikle de yetiştirdikleri öğrencileri ile sanat dünyasına imza atmış iki değerli isimdi.

Kalemine, espri anlayışına hayran olduğum kitaplarını okuduğum, bir çok oyununu izlediğim Ferhan Şensoy’a ,aynı şekilde gerek örnek yaşamı gerekse sanatındaki ustalığı ile gönüllere taht kuran İnci Çayırlı’ya Allah’tan rahmet,ailesine ve sevenlerine baş sağlığı dilerim…

Nusret Çetinel’i de Kaybettik!...

Geçtiğimiz hafta acı üstüne acı yaşadık!...

Önce Ferhan Şensoy ardından İnci Çayırlı’yı kaybetmenin şokunu yaşarken bir kara haber daha geldi…

TRT ekranlarında çocukluğumun dizisi Bizimkilerin Şadan’ı usta tiyatrocu ve seslendirme sanatçısı Nusret Çetinel’de ne yazık ki aramızdan ayrıldı.

Yıllarca ekranda yayınlanan ve fenomenleşen Bizimkiler dizisinin sevilen oyuncusunun 69 yaşında kaybı sanatçı arkadaşlarını üzdüğü kadar yıllarca TV ekranında onu benimseyem , seven , ailesinden biri gibi gören izleyiciyide hayli üzdü.

Beni asıl üzen ise sadece ekranda varolduğun sürece hatırlanmak!... Bir de ölüm haberini alınca!...

Haluk Levent’te Korona Oldu!...

AHBAP Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını açıklandı.

Levent, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Canlarım, bugün Moskova'da Rus Kızıl Ordu ile provalar yapacaktım. Cumhuriyet marşlarıyla ilgili. Biliyorsunuz gelecek ay Rus Kızıl Ordu ile konserkerim var. Gidemedim Moskova'ya. Çünkü dünden yaptırdığım PCR testi pozitif çıkmış. Ben de inanamıyorum. Şaşkınlık içerisindeyim çünkü hiçbir belirtisi yok. Covid olmadığıma yemin edebilirim ama ispat edemem. Bu nedenle birkaç gün dinlenmem gerekecek. Doktor 2 kez aşı olduğumdan dolayı böyle sağlıklı ve hafif atlattığımı söylüyor. Ama ben hafif niye atlatıyorum onu da bilmiyorum. Hiç değişen bir şey yok ama yine de birkaç gün konserlerim var onlar ertelenecek. Sizlerle paylaşmak istedim. AHBAP faaliyetleri devam ediyor. Bu şekilde Zoom toplantılarına giriyorum, keyifli keyifli. Bilginize."

Bir DilekTut Mutlu!...

Yıl 2007 Star TV ekranlarında "Bir Dilek Tut" adlı bir yarışma ekrana gelmişti…Yarışmada Emrah, Yeşim Salkım ve Şenay Düdek jüri üyeliği yaparken Cenk Eren ve Gül Saygı’da yarışmanın sunucuları…

Yıllardır hayalini kurdukları bir dileklerini gerçekleştirebilmek ve ünlüler dünyasına adım atmak için mücadele eden yarışmacılara Demet Sağıroğlu, Semiha Yankı, Meyra, Yeliz, Zeynep, Emirkan, Ferhat Güzel, Altay, Harun Kolçak ve Gökhan Sezen koçluk yapmıştı.

Gözleri görmeyen Mutlu'nun hikayesi jüri üyeleri kadar ekran başındaki izleyicileride derinden etkilemişti..

Yarışmaya göz ameliyatı olabilmek ve bir ev almak için girdiğini belirten 27 yaşındaki gözleri görmeyen Mutlu, 9 hafta süren yarışma sonunda finale kalmış ve halkın oyları ile programın birincisi olmuştu.

Aradan 14 sene geçti, her yarışmada olduğu gibi bu yarışmanın en çok konuşulan ismi unutuldu gitti…

Geçtiğimiz günlerde Tiktok mecrasında gezerken muazzam bir ses ile irkildim. Gözleri görmeyen bir kadın sokakta elinde mikrofon tüyleri diken diken eden bir sesle şarkı söylüyordu…

Baktım ismi Bursalı Mutlu, hiç yabancı gelmiyor bu sima bana dedi ve araştırdım…

İşte yukarıda yazdığım Bir Dilek Tut yarışmasının şampiyonu Mutlu, bu Mutlu!...

Muhteşem bir gırtlak, şahane bir performans ile Mutlu yine şarkılar söylüyor…Bilmiyorum dileklerine kavuştu mu? ama hala insanı derinden etkileyen bir sesi var ve benim diyen şarkıcıyı sekize ona katlar..

Paylaştığı şarkıların altına yapılan yorumlara baktığımda insanlar onu zaten gönüllerine kazımışlar herkese nasip olmaz bu sevgi sizde dinlemek isterseniz tiktok’ta Bursalı Mutlu diye aratırsanız hemen bulursunuz kendisini fiziki olarak görmek dinlemek isterseniz de yazılanlara göre Akçay’da sokak şarkıcılığı yapıyormuş sevgili Mutlu!...

Defne Samyeli’den Üzücü Haber!.

Defne Samyeli'ye nazar değdi. Samyeli, tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19'a yakalandığını açıkladı.

Sağlık durumu hakkında açıklaam yapan Samyeli, "Covid pozitif olduğumu öğrendim. Hastalıkla ilgili bir endişem yok. Bir şekilde yakınımda olan arkadaşlarım, benimle fotoğraf çektirenler, aynı ortamda bulunduğum kişiler lütfen hemen test yaptırsın diye bu açıklamayı yapıyorum. 4 Eylül 2021'de Moda Deniz Kulübü'nde vereceğim konseri ileri bir tarihe ertelemek zorunda kaldık" ifadelerini kullandı.

Sanat dünyasında Defne Samyeli’nin yanı sıra geçtiğimiz hafta Serdar Ortaç, Ezgi Mola ve Enis Arıkan gibi isimlerde koronaya yakalanmışlardı!...