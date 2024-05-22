Antalya

Murat ve Derya Pınar çifti kızları Mahra'nın hayatını kaybetmesine neden olan sahipsiz köpeklerle mücadeleyi Ankara merkezli kurulan Güvenli Sokaklar ve Yaşam Hakkını Savunma Derneğinde sürdürüyor.

Dernek üyeleri ile sorunun çözümü için mücadele eden çift, hazırlanan raporlar için akademisyenlerden de destek alıyor.

Ülke genelinde 873 üyeye ulaşan derneğin faaliyetlerine katılan mağdur, mağdur ailesi ve gönüllüler de sahipsiz köpek surununun çözümü için çalışıyor.

"Mahra son olmadı"

Derneğin başkanlığını sürdüren baba Murat Pınar, kızının ölümünden sonra sahipsiz köpeklerin saldırdığı başka kişilerin de hayatını kaybettiğini anımsattı.

Bu sorunun ortadan kalkması için kurdukları dernekle ciddi kamuoyu oluşturduklarını, böylece ülke genelinde 873 üyeye ulaştıklarını bildiren Pınar, kızlarının acısını yaşarken, diğer taraftan halkı bilinçlendirmeye çalıştıklarını anlattı.

Murat Pınar, dernek olarak sahipsiz köpekler sorununun çözümü için akademisyenlerle hazırladıkları raporu ilgili yerlere sunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Sahipsiz köpek sorunu, insan hakları ihlalidir. Bunu ortadan kaldırmak için tek kırmızı çizgimiz, 'sokakta sıfır başıboş köpek' politikasıdır. Başıboş köpeklerin sokaklarda olmaması gerekiyor. Bizim önerimizde 'yakala, kısırlaştır, yerine bırak' kesinlikle yok. Yakalasın, kısırlaştırsın, bakmak istiyorsa yaşam alanlarında baksın, barınakta baksın. Bir an evvel daha fazla zaman kaybetmeden harekete geçilmesi gerekiyor. Sırf köpek korkusu yüzünden 100 metre mesafedeki okulu için servis kullanan çocuklarımız var. İnsanımız sokaklarda rahatça yürüyebilmeli."

"Ben bile korkup kaçmak zorunda kaldım"

Pınar, hayvanı kısırlaştırıp aynı yere bırakmanın sorunu çözemeyeceğini, sadece sayının artmasının önüne geçebileceğini söyledi.

Bu konuda hazırlanan kanun teklifinin Meclis'te görüşülüp acilen yasalaşmasını isteyen Pınar, "Geçen akşam kızımın kabrini sulamak için mezarlığa geldiğimde, iki köpek bana saldırdı. Kendimi nasıl dışarı attığımı bilemedim. Kızımın o zaman yaşadığı korkuyu daha iyi anladım. Ben bile korkup kaçmak zorunda kaldım. Herkes bu sorunun farkına varıp bilinçlenmeli, çözüm için el birliğiyle destek vermeli." dedi.

Anne Derya Pınar da kendisinden izin alan kızının o gün sokaktaki kedilere yuva yapmak için dışarı çıktığını, bir süre sonra da bu olayın başına geldiğini aktardı.

Kaybettikleri kızlarının acısını yaşarken, köpeklerin saldırısını gündeme getirdikleri için kendilerine tepki gösterenler olduğunu, tehditler bile aldıklarını aktaran Pınar, şöyle konuştu:

"Kızımın başına gelen olayı, daha sonra birçok ilde başka kişilerin de yaşaması üzerine 'Ne yapabiliriz?' diye düşündük. Sesimizi duyurmak için dernek kurduk. Çok ciddi bir kamuoyu desteği aldık. Çok fazla mağduriyet olduğunu gördük. Her yaşanan yeni olayda daha da üzüldük. Çok büyük zorluklarla ayakta kalmaya çalışıyorum. Çünkü iki çocuğum daha var ve onlar için de çok endişeleniyorum. Eğer hayvan açısından bakarsanız, başıboş köpekler diğer hayvanlar için de çok ciddi sorun. Fakat bu yasanın çıkması için ne bekleniyor? Ne olması gerekiyor daha? 5199 sayılı yasanın (hayvanları koruma) bir an önce değişmesi gerekiyor. Biz bunu bekliyoruz. Zaman geçtikçe daha fazla kayıp oluyor, hem maddi hem manevi olarak daha fazla travma yaşanıyor."

Mahra sahipsiz köpeklerden kaçarken ölmüştü

Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken, İrfan Y'nin kullandığı 07 YBJ 06 plakalı kamyonun altında kalarak ağır yaralanmıştı. Küçük çocuk, Serik'teki hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmiş, beyninde pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilen Pınar, 28 Mart'ta hayatını kaybetmişti.