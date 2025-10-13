MALATYA (AA) - Malatya-Kayseri kara yolu yakınındaki 28 kilometrelik vadi, farklı jeolojik oluşumları, mağaraları, uçurumları, sarp kayalıkları, neolitik çağdan kalma kalıntıları bünyesinde barındırıyor.

Vadideki dik kaya bloğuna çelikten yapılan ve zemini cam olan seyir terası, ziyaretçilere manzarayı kuş bakışı izleme fırsatı sunuyor.

Vadi, kent yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen doğa tutkunlarınca 'mola noktası' olarak görülüyor.

Ziyaretçilerine manzara eşliğinde dinlenme imkanı sunan vadi, fotoğraf meraklılarının da vazgeçilmez mekanları arasında bulunuyor.

Alanın derinliğinin ve manzarasının rahatça izlenebildiği seyir terası, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Muhabir: Ramiz Akar