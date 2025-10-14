SAKARYA (AA) - SAÜ Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü öğrencisi Işıksever'in 'TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı' kapsamında kabul edilen 'Manisa Yöresi Dokumaları Motif Envanteri' proje sergisi, Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Erdek moderatörlüğünde Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde açıldı.

Sergi açılışında konuşan Fakülte Dekanı Prof. Dr. Halit Yaşar ve Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Başkanı Didem Atiş, üniversite olarak öğrenci projelerine önem verdiklerini ve proje sayısının artmasını hedeflediklerini belirterek, sergide emeği geçenlere teşekkür etti.

Işıksever, AA muhabirine, Manisa'nın Yuntdağı, Gördes ve Kula bölgelerinde geçmiş dönemlere ait halı motiflerini dijital ortama aktarıp bugüne getirdiğini, motifleri birer tasarım unsuru haline getirdiğini ifade etti.

Bölgenin motif envanterini çıkarma amacıyla başladığı projeyi daha sonrasında TÜBİTAK'a gönderdiğini ve kabul olduğunu aktaran Işıksever, 'Kabul olduktan sonra hemen süreçlere başladık. İlk süreçte motifleri araştırdık, halıların üzerindeki desenleri teker teker çıkardık. Bunların hepsini dijital ortama aktararak somut çalışma elde ettik.' dedi.

Modern sanata uyarlanan geleneksel motiflerin tekstilde yeniden kullanılabileceğini anlatan Işıksever, 'Bu bölgenin dokuma kültürüne ait motifleri günümüzde tekrar yorumlayarak kültürel sürdürülebilirliğini sağladık. Bunlar tekstil alanlarında halı, kilim ve kumaşlarda tekrardan tasarlanıyor. Üniversitemizin böyle bir projeye açılması ve projelerin onaylanıp sürdürülebilmesi öğrenciler için büyük avantaj. Kendimizi daha çok geliştiriyoruz, geliştirdikçe de daha iyi işler yapabileceğimizi düşünüyoruz.' ifadelerini kullandı.

Serginin moderatörlüğünü üstlenen Erdek de öğrencisi Işıksever'in 200 civarında ortaya çıkardığı motifi, kendi becerisiyle yeniden tasarlayarak 3 renk paletinde tasarımlar yaptığını kaydetti.

Kaybolmaya yüz tutan motiflerin bugüne taşınarak sürdürülebilir hale getirilmesinin önemine işaret eden Erdek, 'Geleneksel anlamda dokumanın yapılmadığı bir bölgedeki halılarda bulunan motiflerin artık kullanılmayacak olması, onların tamamen yok olması anlamına geliyor. Biz bu çalışmayla motifleri dijital ortama aktararak bundan sonraki nesillerin ulaşabileceği bir ortama taşıdık ve daha sürdürülebilir hale getirdik. Böylelikle bunları yarın bir tabloda, bir tişörtte veya herhangi bir objenin üzerinde görebiliriz.' bilgisini paylaştı.

Lisans öğrencilerinin projeler üretmesi gerektiğini belirten Erdek, 'Öğrencilerin lisans döneminde TÜBİTAK gibi prestijli bir yerden proje yapmaları bizim ve onlar için çok önemli. Ayrıca, üniversiteye bu alanda katkı sunmaları da bizim için çok değerli.' şeklinde konuştu.

Sergi, 19 Ekim'e kadar ziyaretçilere açık olacak.

