Haber: Damla Oya Erman

MCU, farklı karakterlerin etkileyici hikayelerini bir araya getirerek büyüleyici bir evren yaratmıştır.

Ancak bu evrenin içeriği ve filmlerin izleme sırasını anlamak bazen kafa karıştırıcı olabilir. İşte MCU'nun temel filmleri ve izleme sırası hakkında daha ayrıntılı bir rehber:

1- Demir Adam (Iron Man) (2008):

MCU'nun başlangıcı olarak kabul edilen bu film, Tony Stark'ın zengin bir milyarderden Demir Adam olarak dönüşümünü anlatıyor. Stark'ın teröristler tarafından esir alındıktan sonra yaptığı süper zırhıyla nasıl kurtulduğunu ve süper kahraman kimliğine nasıl büründüğünü gözler önüne seriyor.

2- Kaptan Amerika:

İlk Yenilmez (Captain America: The First Avenger) (2011): Film, İkinci Dünya Savaşı sırasında zayıf bir adam olan Steve Rogers'ın nasıl Kaptan Amerika'ya dönüştüğünü ve Kızıl Kafatası adlı kötü bir örgüte karşı verdiği mücadeleyi anlatıyor.

3- Thor (2011):

Bu film, Asgard tanrısı Thor'un dünyada geçen macerasını ele alıyor. Babası Odin tarafından cezalandırılarak dünyaya gönderilen Thor, burada insanlar arasında yaşayarak özür dileme ve değerlerini yeniden keşfetme sürecine giriyor.

4- Yenilmezler (The Avengers) (2012):

MCU'nun en dikkat çekici filmi olan "Yenilmezler," Iron Man, Kaptan Amerika, Thor, Hulk ve daha birçok kahramanın Loki'nin tehdidine karşı bir araya geldiği epik bir yapım. Bu filmde kahramanlar ilk kez birleşiyor ve yepyeni bir boyutta birlikte savaşıyorlar.

5- Galaksinin Koruyucuları (Guardians of the Galaxy) (2014):

MCU'nun uzayda geçen renkli ve eğlenceli filmi olan "Galaksinin Koruyucuları," Peter Quill ve tuhaf ekibinin galaksiyi koruma görevini üstlendiği bir hikaye sunuyor. Bu film, aksiyon ve komedinin mükemmel bir karışımını sunuyor.

6- Avengers: Ultron Çağı (Avengers: Age of Ultron) (2015):

Avengers ekibi, yapay zeka olan Ultron'un tehdidiyle karşı karşıya geliyor. Bu filmde ekibin iç çatışmaları ve yeni üyelerle olan ilişkileri de ele alınıyor.

7- Kaptan Amerika:

Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War) (2016): Kahramanlar arasındaki anlaşmazlıklar ve savaşın sonuçlarına odaklanan bu film, Kaptan Amerika ile Iron Man arasındaki çatışmayı merkezine alıyor.

8- Doktor Strange (Doctor Strange) (2016):

MCU'ya farklı bir boyut kazandıran "Doktor Strange," bir cerrahın kaza sonucu elini kaybetmesi ve mistik güçlerle tanışarak süper kahraman olma yolculuğunu anlatıyor.

MCU'nun bu temel filmleri, büyük hikayenin sadece bir bölümünü oluşturuyor. MCU evrenini anlamak ve karakterlerin birbirine nasıl bağlandığını görmek için izleme sırasının takip edilmesi önemlidir.