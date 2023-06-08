İtalya'nın Türkiye Büyükelçisi Giorgio Marrapodi, "Türkiye ve İtalya arasındaki etkileşimi artırmak amacıyla geçen yıl bu toplantıları düzenlemeye başladık. İlişkilerimizi geliştirmeye devam etmeliyiz ve buna değer vermeliyiz. Bu program serisini, insanlar ilham verici hikayeleri hakkında konuşmalı, düşüncesiyle yapmaya başladık." dedi.

Marrapodi, programların farklı sektörlerde faaliyet gösteren iş adamlarıyla devam edeceğini ve gelecek programın eylülde yapılmasının planlandığını söyledi.

Programın şeref konuğu Farinetti, konuşmasında Eataly'nin nasıl bir dünya markası haline geldiğini ve Türkiye'de iş yapmanın sunduğu fırsatlar ile zorlukları anlattı.

Bu program vesilesiyle Türkiye'ye gelmekten şeref duyduğunu belirten Farinetti, "Türkiye, İtalya'ya atmosfer ve kültür olarak çok benziyor. Burada uzun uzun tarih anlatmaya gerek yok. Ortak bir tarihe sahibiz." dedi.

Farinetti, 1979 yılında beyaz eşya ticaretiyle iş hayatına atıldığını belirterek, "Her nesil kendi krizini dram zannediyor. Bugün birçok kriz var. Emperyalizm, egoizm gibi tüm 'izm'ler problem teşkil ediyor; bunun yanında enerji krizi, göç krizi, salgın ve savaş gibi meselelerimiz de var. Bizim işe başladığımız zamanda da büyük krizler yaşanıyordu." ifadelerini kullandı.

Gastronomiye yönelmesinin elektronik sektöründe büyük kazançlar elde ettikten sonra sektör değiştirmesi gerektiği fikrinin oluşmasıyla gerçekleştiğini söyleyen Farinetti, "2007'de ilk Eataly'yi açtık. İtalyan gıdaları dünyada en güvenilir gıdalar olarak biliniyor. Bunun sebebi ise İtalyan mutfağının evde doğmuş olmasıdır. Kuralı, taze ürünleri kısa sürede pişirmek ve basit şeyleri birbiriyle bağdaştırmaktır." şeklinde konuştu.

Farinetti, programın soru-cevap bölümünde kendisine Türk mutfağı ile alakalı soruya, "Türk mutfağı, potansiyel açıdan mükemmel. Buna rağmen dünya çapında bunun karşılığını alamadı, gereği yapılmadı. Eğitimde kurumsallaşma ve gastronomi bilimlerinde gelişim lazım." cevabını verdi.

Ayrıca Farinetti, basmakalıp olarak İtalyanların pizzası gibi Türk mutfağında da sadece kebabın bilindiğini ve bunun da bir eksiklik olduğunu sözlerine ekledi.

Programa, Türk ve İtalyan iş insanları katıldı.