Mersin

Yenişehir Belediyesince, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yaralarının sarılması amacıyla "Dayanışma Stantları Etkinliği" düzenlendi.

Bu kapsamda kente davet edilen Hataylı esnaf, 9 Haziran'dan bu yana haftada 3 gün Yenişehir Etkinlik Alanı'na kurulan 50 stantta müşterilerle buluştu.

Vatandaşlar, cuma, cumartesi ve pazar günleri 12.00-21.00 saatlerinde açılan stantlara ilgi gösterdi. Stantlarda ceviz reçeli, oruk, nar ekşisi, künefelik peynir, Antakya çökeleği ve Halhalı zeytini gibi yöresel lezzetler ile hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

El emeği sanatsal ürünleri ve tabloları da sergileyen esnaf, etkinlikte hem moral buldu hem de kazanç sağladı.

"Yıllarca emek vermiş markalar, sanatçılar, damak tatları bölgemize geliyor"

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, afetzedelere yardım eli uzatmak için ilçede seferberlik oluşturduklarını söyledi.

Esnaf ve sanatçılara katkı için kurulan stantların farklı illerden katılımcılarla yaygınlaştırılacağını belirten Özyiğit, şöyle konuştu:

"Etkinlikte ilk haftaları Hataylı esnafa ayırdık. Önümüzdeki günlerde Adıyaman ve Kahramanmaraş'taki depremzedeleri de ağırlayacağız. Deprem bölgesinde yıllarca emek vermiş markalar, sanatçılar, damak tatları bölgemize geliyor ve vatandaşımızla buluşuyor."

Özyiğit, etkinliğin önemli bir dayanışma göstergesi olduğunu vurgulayarak, "İnsanların deprem bölgesinden çıkıp böyle bir ortama gelmesi bile moralleri çok yukarıya taşıyor, rehabilitasyon oluyor." dedi.

"İmkanlar bizleri mutlu etti"

Hatay'ın Samandağ ilçesinden gelen Şirin Çınar da deprem nedeniyle zor günler yaşadıklarını anlattı.

Etkinlik sayesinde hazırladığı yöresel lezzetleri müşterilere sunma fırsatı bulduğunu dile getiren Çınar, "Bizim açımızdan çok iyi oldu. Deprem sonrasında hiç şehir dışına çıkmadığımız için çocuklarımız psikolojik çöküntü yaşadı. Buraya geldiğimiz andan itibaren sağlanan imkanlar bizleri mutlu etti." diye konuştu.

Kentin öne çıkan tatlarını satan Tuğçe Selin Demirel de organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederek, "Burada müşterilerin yanı sıra hemşehrilerimizle de bir araya geldik. Yaralarımızı birlikte saracağız." ifadesini kullandı.

AA