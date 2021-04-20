Sedat SARIKAYA'dan Röportaj Köşesi

Müzik kariyerinizden biraz bahseder misiniz?

Aslında çocukluğumdan beri hem şarkılarımı yazıp besteliyor, hem de söylüyorum. Profesyonel anlamda ise ilk defa 2019 yılında ‘Kutla’ isimli şarkımı yayınladım. Sonrasında akustik çalışmalarım oldu ve 2020 yaz sonu ‘Bu Ne Güzellik’ isimli şarkımı çıkardım.

Son çalışmanızdan biraz bahsedebilir misiniz?

Son şarkım daha çok yeni. 9 Nisan tarihinde yayınlandı. Pandemi sürecinde evde otururken yapmış olduğum bir şarkıydı. Önce şarkının akustik versiyonunu çekip kendi Youtube kanalımda yayınladık. Sonrasında şarkıya olumlu tepkiler alınca üzerinde çalışıp tekli olarak çıkarmaya karar verdik. Şu ana kadar aldığımız güzel geri dönüşlerden dolayı çok şükür memnunuz.

En büyük hayaliniz nedir ve hayallerinizi gerçekleştirebildiniz mi?

Hayallerin sınırı yok. O yüzden hayal etmeye, hep daha iyisini, daha yenisini istemeye devam eder insan. En büyük hayallerimden biri, kendi sesimden kendi şarkılarımı duyurmaktı ve bu adımı attım. Yol uzun ve ben bu yolda hayalini kurduklarımın gerçeğini yaşayabilmek için yürümeye devam edeceğim.

Müzikle tanışmanız nasıl oldu? Kariyerinizin dönüm noktası nedir?

Müzikle çok küçük yaşlarda tanıştım. O zamanlar radyolar en büyük müzik platformuydu ve bizim evde sürekli dinlenirdi. Sevdiğim sanatçıların kasetlerini alır, şarkılara eşlik ederdim. Böylece de sesimle tanıştım. Sonra şiirler yazarak onları bestelemeye çalıştım ve bu anlamda da üretebildiğimi gördüm. Yıllar içinde hem amatör olarak şarkı söyledim, hem de şarkılarımı yapmaya devam ederek zamanı gelince ilk profesyonel işimi çıkardım. ‘Kutla’ isimli single’ım benim dönüm noktamdır.

Sizce sanatçılar son zamanlarda albüm çıkarmaya neden olumsuz bakıyorlar?

Çünkü herşeyde olduğu gibi müzikte de tüketim çok fazla ve gündem anlık olarak değişebiliyor. Dinleyici kitlesinin durumuna göre tek şarkılık projeler tercih ediliyor. Bu sebeple sanatçılar da eskisi gibi albüm yapmak yerine tekli çıkarmayı seçiyorlar.

Siz albüm mü yoksa single mı çıkarmayı tercih edersiniz?

Dediğim gibi koşullardan dolayı ben de üç single çıkardım. Ama şartlar başka türlü şekillenirse bir albüm yaparak daha çok şarkımın duyulmasını tercih ederim.





Kendinize rakip olarak gördüğünüz bir sanatçı var mı?

Varış noktası aynı olsa da herkesin kulvarı farklı ve yetenekleri kendine özgüdür. Ben kendimi kimseyle yarıştıramam. Ancak başarılarını takdir edip, örnek aldığım sanatçılar olabilir. Bunlar da bana rekabet duygusu değil ilham verir.

Sahne hayatınız için vazgeçmek zorunda olduğunuz şeyler oldu mu?

Olmadı. Başka sebeplerden dolayı sahne hayatından vazgeçmek zorunda kaldığım şeyler oldu. İnsan herşeyin yerinin ayrı olduğunun ayrımını zaman içinde öğreniyor.

Hiç maddi zorluk yaşadınız mı? Müzik kariyerinizi nasıl etkiledi?

Herkes gibi elbette hayat içerisinde zorluklar yaşadım. Kimse gül bahçesinde gezip de, elleri kanamadan gül koklayamaz. Müzik tam da böyle bir şey ve üretimi faaliyete geçirmek, dinleyiciye ulaştırmak için maddi olanakların oluşması şart. Özellikle pandemi süreci bu anlamda bütün müzisyen arkadaşlarımı etkilediği gibi beni de olumsuz etkiledi.

Bazı sanatçıların lüks tutkunu olduğunu biliyoruz. Sizin de var mı lüks tutkunuz?

Benim en büyük lüksüm ki lüks denirse kitaplar :) Özellikle sahaflara gidip kitap toplar ve kütüphaneme eklerim. Bunun dışında metaya önem vermem. Harcamalarım ihtiyaçlarım doğrultusundadır.

Şimdiye kadar en fazla yanlış anlaşıldığınız konu neydi?

Karşı taraf seni anlayabildiği kadardır anlattıkların. O yüzden kendimi açıklamak zorunda kaldığım anlar elbette oldu ama artık hassasiyetlerim olan insanlar dışında buna takılmıyorum.

Youtube izlenmelerinden gelir sağlıyor musunuz? Size bir gelir sağlıyor mu?

Kanalım henüz bundan bir gelir sağlayacak kadar büyük değil.

Youtuberların müzik hayatına girmesini nasıl buluyorsunuz?

Gerçekten yeteneği ve sesi olanlar dışında sadece youtuber ya da sosyal medya fenomeni olduğu için proje çıkaran kişilerin işlerini sanattan yana bulmuyorum.

Sahne hayatınız ile dışarıdaki yaşamınız arasında bir fark var mı?

Ben hayatımın her anında olduğum gibi davranan bir insan oldum. Başka türlüsü nasıl olur bilmediğim için sahnede de giyim kuşam dışında farklı bir Merve görmeleri mümkün değil.

Evlilik sanat yapmayı sizce durduruyor mu?

İkisini de özenle ve bir arada yürütebildiğin sürece hangi sektörde çalışırsan çalış durmaz bence.

Pop müziği sizce nereye doğru gidiyor?

Geçmişe, özleme, doğru akıp gidiyor... Günümüzde soundlar farklılaştı ve yeni tarzlar ortaya çıktı. Pop müziğin adı kendisinden başka bir çok şey oldu ve büyük bir boşluk var malesef. Arz talep meselesine göre müzik yapılıp sunuluyor ama bir süre sonra bu durum sona erecek diye umuyorum.

Bir albüm ya da single çıkarmanın maliyeti nedir? Sizce verilen emeklere değiyor mu?

Yapılan projeye göre değişir. Emek vermeden hiç bir şey ortaya çıkmaz. Yani değer mi diye bakmamak lazım. Her emeğin karşılığı, geri dönüşü mutlaka bugün olmazsa yarın alınır.

Pandemi döneminin müzik sektörünü nasıl etkilediğini biliyoruz. Sizce bu dönemi en az zararla atlatmak için ne yapılmalı?

Karamsarlığa kapılıp müziğe küsmeden üretmeye devam edilmeli. İçerik üreterek paylaşımlar da yapılabilir. Bu süreç er ya da geç bir gün bitecek. O halde bu dönemde ne yaparsak yanımıza kâr..

Hayatınızda değiştirmek istediğiniz şeyler var mı?

Yenilikler güzeldir. İmkanlarım arttıkça kariyerim ve özel hayatım anlamında gerek duyduğum atılımları yapacağım.

Aşk hayatını sanat hayatının önüne geçiren sanatçılar için neler söylemek istersiniz?

Kim nasıl mutlu olacaksa öyle yaşamalı. Sonuçta sanatın hamurunda aşkın da mayası yok mu? :)

Sosyal aktiviteleriniz var mı? Müzik dışında neler yapıyorsunuz?

Bol bol kitap okurum. Söylediğim gibi sahaf gezmek en büyük hobilerimdendir. Ayrıca elimden geldiğince barınak ziyaretlerinde ve beslemelerde bulunuyorum. Gezip yeni yerler, yeni insanlar tanımak beni mutlu eder. Onun dışında ahşap boyama beni rahatlatan aktivitelerim arasındadır.

Sizce ülkemizde müzik neden magazinleştiriliyor?

Aslında magazinin temelinde, ünlü isimlerin hayatlarının merak edilip servis edilmesi durumu olduğu için, müziği duyulan müzisyenler de magazinden nasibini alıyor.

Tek single ile bir patlama yaşayanlar neden bir anda ortadan kaybolup devamını getiremiyorlar?

Sosyal medyada tek şarkılık tüketim yaygın olduğu için, çoğu zaman her hangi bir şarkı hasbelkader patlayıp akım oluyor ve üzerine videolar çekiliyor, şarkı her yerde çalıp duruyor. Fakat sonrasında verimli bir üretim olmadığı için çıkardıkları şarkılar aynı ilgiyi görmüyor. Böylece kaybolup gidiyorlar. İşte bu ne sanattır, ne de müzik.

Moda danışmanınız var mı? Giyim konusunda nelere dikkat ediyorsunuz?

Kıyafetlerimi kendi zevkime göre seçiyorum. Bir danışmanım yok. Üzerime yakıştırdığım ve içinde kendimi mutlu, güzel ve rahat hissettiğim kıyafetleri tercih ediyorum.

Pandemi döneminde sahne alabiliyor musunuz? Sahne için ne gibi önlemler aldınız?

Hayır, bu dönemde sahneler kapalı olduğu için biz müzisyenler ne yazık ki sürecin bitmesini bekliyoruz.

Hayatında hep seni aradım, seni çok bekledim dediğiniz birisi oldu mu?

Hayır olmadı.

Kadınlar maruz kaldıkları olayları hiç çekinmeden açıkça dile getirebiliyor. Bu durumu nasıl buluyorsunuz?

Kadınlar artık susmuyor ve kendilerine yapılan her türlü şiddete boyun eğmiyorlar. İyi ki de böyle. Yıllarca susturulup bastırılmaya çalışıldıkları için zulüm gören, katledilen, sesini duyamadığımız binlerce kadın oldu. Ne acı ki hala da olmaya devam ediyor ama artık korkmaktan ziyade mücadele etmeyi seçiyorlar. Bunda sosyal medyanın da olumlu gücü var. Biz kadınları bir şekilde duyacaklar, görecekler. Bu devran bir gün öyle ya da böyle dönecek.

Kendimize belirlediğiniz bir hedefiniz var mı? Ne yaparsam bu işte ben başardım diyebilirsiniz?

Şarkılarımın hem benim, hem de müzisyen arkadaşlarımın sesiyle herkese ulaşıp dilden dile söylendiğini duyduğum zaman ben başardım diyeceğim.

Tek ulusal gazete haberi ile bir anda sahne alma peşinde olan yeni şarkıcılara ne gibi tavsiyeler vermek istersiniz?

Önce müzik adına üretim yapsınlar. Şarkılarını, şarkılarındaki hikayelerini anlatmaya devam etsinler. Hiç bir şey bir günde olmuyor. Hamdım, piştim, yandım demeden her dönemin sanatçısı olunmaz. Yoksa ancak dönemsel şarkıcı olarak kalırsın.

Türkiye’de müzik sektöründe Barış Manço, Erkin Koray gibi sanatçılar çıkmıyor. Çıksa da eski şarkıları yorumlamak istiyorlar. Bunun sebebi sizce nedir?

Eski şarkılara duyulan özlem en başta geliyor. Her ne kadar yenilikten yana olsakta, yeni olan her şey güzel olmadığı için eskide kalmış iyi müzik aranıyor. Ve bu yüzden başarılı bir aranjeyle yenilenmiş eski şarkılar çok sevilip tutuyor. Umarım bizim de müziğimiz gelecek kuşaklara böyle aktarılır.

Son olarak sevenlerinize neler söylemek istersiniz?

Destek veren, yanımda olan herkese kalpten teşekkürler.. Takipte kalsınlar, güzel projeler yakında :)