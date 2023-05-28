ANKARA AA- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı yazılı açıklamada, mesleki ve teknik eğitimde "eğitim-üretim-istihdam" çerçevesinde öğrencilerin gerçek üretim ortamlarında öğrenmelerini sağlamak amacıyla okulların döner sermaye işletmelerindeki üretim faaliyetlerini desteklediklerini ifade etti.

"Döner sermaye işletmesi olan mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarımızın 2022 yılının ilk dört ayında elde ettiği gelirlerin toplamı 467 milyon 434 lira iken bu gelir, yüzde 189 artışla 2023 yılında 1 milyar 348 milyon 911 bin liraya ulaştı. Meslek liselerimiz, böylece ülke ekonomisine yaklaşık 1 milyar 349 milyon lira katkı sağlamış oldu." bilgisini veren Özer, bu süreçte başta öğretmen, öğrenci ve okul yöneticileri olmak üzere emek veren, katkı sunan tüm çalışanlara teşekkür etti.

Bakan Özer, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda, 2023 yılının ilk dört ayına göre döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla gelir elde eden ilk beş ilin gelir tutarlarına ilişkin, "İstanbul 223 milyon 477 bin, Gaziantep 151 milyon 29 bin, Ankara 116 milyon 818 bin, Konya 63 bin 399, Şanlıurfa 57 milyon 515 bin lira ile en fazla gelir elde eden illerimiz oldu. Başarılarından dolayı bu illerimizdeki yönetici, öğretmen ve öğrencilerimizi de kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Meslek lisesi öğrencileri yılın ilk dört ayında gelirden 65 milyon lira pay aldı

İlk dört ayda döner sermaye gelirlerinden öğrenci ve öğretmenlerin de pay aldığına dikkati çeken Özer, "Bu gelirden öğrencilerimiz 65 milyon 220 bin lira, öğretmen ve diğer personelimiz de 168 milyon lira pay aldılar. Bu bağlamda öğrenci ve öğretmenlerimizi desteklemeye devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Okul bazında ise 2023 yılının ilk dört ayında döner sermaye işletmesi kapsamında en fazla geliri 61 milyon 105 bin lirayla Arnavutköy Mehmet Akif Ersoy Çok Programlı Anadolu Lisesi, ​32 milyon 818 bin lirayla Gaziosmanpaşa Küçükköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 29 milyon 631 bin lirayla da Şehitkamil Beylerbeyi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin elde ettiğini kaydeden Özer, ilk dört ayda en fazla gelir elden eden bu okulların elektrik-elektronik teknolojisi, çocuk gelişimi ve eğitimi, yiyecek-içecek hizmetleri, moda tasarım teknolojileri alanlarında üretim yaptıklarını ifade etti.