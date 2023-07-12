İSTANBUL- Yapımcılığını ve senaristliğini, Diriliş Ertuğrul ve Tozkoparan İskender gibi izlenme rekorları kıran dizilere imza atan Mustafa Burak Doğu’nun yönetmenliğini ise Murat Onbul’un yaptığı tabii orijinal dizisi Metaforfoz Kırılma’nın ikinci bölümü bu hafta tabii’de yayına girecek.

Oyuncu kadrosunda Can Nergis, Ahmet Tansu Taşanlar, Emel Dede, Ahmet Varlı, Faik Ergin, Gürhan Elmalıoğlu, Ayşe Tunaboylu, Hazım Körmükçü ve Okan Selvi gibi isimleri barındıran Metaforfoz Kırılma’da gençlik yıllarında uluslararası çevrelerce tanınan bir devrimci olan Teoman Bayramlı’nın babasının ölümü sonrası aile şirketinin başına geçmesi ve hayatında gerçekleşen büyük bir kırılmayla tam anlamıyla bir kapitaliste dönüşme hikayesi anlatılıyor.

İlk bölümde Londra’da geçirdiği hareketli öğrencilik yıllarının ardından Türkiye’ye dönüp ailesine ait şirketin başına geçen Teoman Bayramlı’nın gizemli hikayesi kaldığı yerden devam ediyor.

Bu heyecan dolu polisiyenin ikinci bölümünün konusuysa şu şekilde:

İlk bölümde ellerine geçen bir kod sayesinde Teoman Bayramlı ile ilgili eski haberlere ulaşan gazete çalışanları Ulaş ve Pınar soluğu Teoman’ın şirketinde alır ve aralarında sert bir tartışma geçer. Teoman’ın peşinde olan bir başka isim olan gazeteci Funda ise onun bir Körfez ülkesiyle ilişkilerine yönelik araştırmalarını derinleştirmektedir. Bu esnada Teoman’ı askeri sırları çalmaya zorlayan Thomas yeni taleplerle ve sürpriz bir ziyaretçiyle ortaya çıkar. Dizi geçmişe dönüş yaparak bizi Teoman’ın gençlik yıllarına götürür. Bir kavgada tanıştığı ve esasen bir istihbarat elemanı Mete ile kurduğu yakın ilişki Teoman’ın hayatını etkileyecektir.

HABER: METE YILMAZ