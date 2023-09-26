Ankara

Başkent Kültür Yolu Festivali kapsamında Ulus Resim ve Heykel Müzesi'nde düzenlenen gösterim öncesinde konuşan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya, Gordion Antik Kenti'nin Türkiye'nin, hatta dünyanın ortak mirası olduğunu söyledi.

Antik kentin Dünya Mirası Listesi'ne girmesinin gurur verici olduğunu dile getiren Yıldızkaya, bunun için yürütülen çalışmalarda emeği geçenlere teşekkür etti.

Filmin yönetmeni Kadir Uluç, "Gordion'un kalbinde bir yolculuk yaptık ve gördüklerimizi sizlere aktarmak istiyoruz." derken, yapımcı Kadim Koç filmde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Polatlı Belediyesi ve Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi'nin işbirliğinde hazırlanan belgeselin gösterimi yapıldı.

AA