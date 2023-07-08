Kırıkkale

Olimpiyat barajlarını geçebilmek için günde çift idmanla çalışan Enkaspor Kulübü atleti Karaslan, Türkiye'yi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek istiyor.

Milli atlet Semra Karaslan, 2012 yılından beri atletizmle uğraştığını, bu spora 8500 metre yarışlarıyla başladığını söyledi. Birçok Türkiye ve Balkan şampiyonlukları ile ikinciliklerinin bulunduğunu anlatan Karaslan, şöyle konuştu:

"Yine Avrupa'da derecelerim var. Aynı zamanda kros koşuyorum. Krosta da takım olarak dünya ikinciliğimiz var. Krosta bireysel olarak Balkan şampiyonluğu elde ettim. Bunların dışından 2019 yılından beri 3000 engelli koşuyorum. Bu alanda Avrupa 6'ncılığım var. Kişisel en iyi derecemi de en son Turkcell Kulüpler Süper Ligi 1. Kademe yarışlarında koştum. 9:46:15 ile olimpik kadro barajını geçtim. Şu anda Balkan Şampiyonası'na hazırlanıyorum."

"Hedeflerime yavaş yavaş ulaşıyorum"

Karaslan, 2024'te düzenlenecek olimpiyatları için çalışmalarının arttığına dikkati çekerek, günde çift antrenman yaptığını dile getirdi.

İlk hedefinin bu yılki en iyi derecesini geliştirmek olduğunu aktaran Karaslan, şöyle devam etti:

"Gelecek yıl hem olimpiyat hem de Avrupa Şampiyonası var. İkisine de en iyi şekilde hazırlanıyorum. Şu anda ilk hedefim hem olimpiyat barajını geçmek hem de ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmek. Atletizm sayesinde 2019 yılından sonra 3 yıl ABD'de üniversite eğitimi alma imkanı elde ettim. Toledo Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü'nden diplomam var. Yine Türkiye'de birçok şampiyonaya katıldım ve birinci oldum. Özellikle bu yılki yarışlarda kişisel en iyi derecelerimi koştum. Hedeflerime yavaş yavaş ulaşıyorum."

"2024 Yaz Olimpiyatları'nda olmak istiyoruz"

Antrenör Ali Dereli de Semra'yı 2012 yılında keşfedip spora başlattıklarını belirtti. Semra ile çok engebeli yollardan geçtiklerini anlatan Dereli, şunları kaydetti:

"Semra, spora küçükken başladı. Yıldızlarda 8500 metrede birçok Türkiye birinciliği oldu ve bu alanda olimpiyat seçmelerine kadar gitti. Bakü'ye Yıldızlar Olimpiyat Seçmeleri'ne gitti. Gençlerde, Dünya Gençler Şampiyonası'na gittik. Yine 23 yaş altında Avrupa Şampiyonas'ında yer aldı. Artık hedefimiz olimpiyatlar. Olimpiyat barajını geçerek 2024 Yaz Olimpiyatları'nda olmak istiyoruz. Baraja da çok az kaldı. En son 9:46 gibi çok güzel bir derece elde etti. Olimpiyat barajı da 9:30. 16 saniye var."

Dereli, 23 Temmuz'da Sırbistan'da Balkan Şampiyonası düzenleneceğine dikkati çekerek, bir aksilik çıkmazsa hafta sonu yapılacak seçmelerde 3000 metre engellide Semra'nın şampiyonaya katılacak adaylardan biri olduğunu kaydetti.

AA