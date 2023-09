İstanbul

Merih ve Salih, A Milli Takım'ın Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamada bulundu.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı Avrupa şampiyonluğundan dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Merih Demiral, "Bize çok büyük gurur yaşattılar. O yüzden mutlu ve gururluyuz." diye konuştu.

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'ye transferi sorulan Merih, "Benim için yeni bir macera, yeni bir deneyim. Oraya yavaş yavaş alışıyorum. Sıcak bir iklim var ama alışıyorum, gün geçtikçe daha iyi oluyor. Oradaki hocalarım da bana yardımcı oluyor. Gayet mutluyum. İnşallah ilerleyen günlerde çok iyi olacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ermenistan maçını değerlendiren Merih, şunları kaydetti:

"Bizim için çok önemli bir maç. Eskişehir'de taraftarımızın önünde oynayacağız. O da bizim için ayrı bir şans. Eskişehir'de her zaman çok güzel bir atmosfer oluyor. Bunu da en iyi şekilde değerlendireceğiz. Üç puanı almak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Kamp ortamı gayet güzel geçiyor. En iyi şekilde antrenmanlarımızı da yapıyoruz. İnşallah en iyi sonuçları alarak ayrılırız. Hem Galler hem de Letonya galibiyetiyle çok iyi bir uyum sağladık. Önümüzdeki maçları da kazanmak istiyoruz. Hem Ermenistan hem de Japonya ile yapacağımız hazırlık maçını kazarak iyi bir ivme yakalayacağımızı düşünüyorum. İnşallah güzel sonuçlar alacağımızı düşünüyorum."

"Grupta liderlikten ziyade, öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak." diyen Merih, "Avrupa Şampiyonası'na katılmak istiyoruz. Önümüzdeki Ermenistan maçını kazanırsak, ondan sonra yakalayacağımız güzel havayla birlikte grubu en iyi şekilde bitireceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi en önemli hedefimiz gruptan çıkmak ve Avrupa Şampiyonası'na katılmak." şeklinde konuştu.

Merih, performansındaki dalgalanma hakkında gelen bir soruya ise "Tabii ki her futbolcunun zor dönemlerden geçtiği oluyor. Ben milli takım için elimden gelenin her zaman en iyisini yapmaya çalışıyorum. Her sahaya çıktığımda bunu da zaten halkımız görüyordur diye düşünüyorum. Tabii ki zor zamanlarımız oluyor. Hata yaptığımız zamanlar oluyor. Geçtiğimiz dönemde bazı maçlar kötü geçti. Bu beni gerçekten üzdü ama dediğim gibi her sahaya çıktığımda milli takım için en iyisini yapmaya çalışıyorum. Benim öncelikli hedefim bu. Milli takım benim için her zaman kulüplerden üstündür. Buraya geldiğim her zaman bunu yaşamaya ve yaşattırmaya çalışıyorum." cevabını verdi.

Salih Uçan: "Seriyi devam ettirmek istiyoruz"

Milli futbolcu Salih Uçan da A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik ederek sözlerine başladı.

Beşiktaş'la sezona iyi başladıklarını belirten Salih, "Her şey güzel başladı. Konferans Ligi de öyle. Beşiktaş ile iyi gittik. Sezona iyi başladık. Orası güzel gidiyor. Şu anda da milli takımdayız. Kadın voleybol takımımızı canıgönülden tebrik ediyoruz. Çok güzel işler yaptılar, bizi çok gururlandırdılar." dedi.

Ermenistan ile deplasmanda zorlu bir maç oynadıklarını hatırlatan Salih, "Sert ve mücadeleci bir maç geçti ama kazanmayı bildik. Şimdi Eskişehir'de taraftarımızın önünde, Eskişehir'in coşkulu taraftarıyla birlikte bu maçı kazanmak istiyoruz. Eskişehir'de oynanan son 2 maçı kazanmıştık. Üçüncü maçı da kazanarak seriyi devam ettirmek istiyoruz. Grupta lideriz. Kolay bir maç olmayacak. Rakibimiz de maçlar başlamadan önce durumları biraz geri gibi gözükse de çıktığı maçlarda gücünü gösterdi. Kolay olmayacak ama biz de lideriz. Bu maçı kazandığımız takdirde de epey yol katedeceğimizi düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Salih, bu sezonki performansıyla ilgili gelen bir soruya şu yanıtı verdi:

"Geçen sezon ilk maçtan son maça kadar gayet odaklandığım, çok iyi çalıştığım, çok profesyonel yaşadığım ve benim adıma güzel bir sene oldu. Bu sezona da iyi başladım. Avrupa'da çıktığımız maçları kazandık. Tabii ki öncelikle kendi kulübünde ne kadar iyi oynarsan, takım ne kadar iyi sonuçlar alırsa devamında milli takıma geliyorsun. Burada da son maçta forma şansı buldum. Stefan Kuntz bana forma şansı verdi. Benim için milli takım maçları da şu an için güzel gidiyor. Burada asıl olan kalıcı olmak. Ben de kalıcı olmak istiyorum. Sezonun sonunda Avrupa Şampiyonası var. Kızlarımız bizi nasıl gururlandırdıysa, biz de aynı şekilde ülkemizi gururlandırmak istiyoruz. İnşallah gururlandırırız."

Salih, "Stefan Kuntz ile diyaloğunuz nasıl?" sorusunu, "İlk başlarda herkesin bildiği gibi hocayla birbirimizi tanımıyorduk. Ama sonrasında tabii ki buraya gelmemdeki asıl karar mercii hoca. Benim de performansım arttıkça buraya geleceğimi biliyordum. Şimdi de buradayım. Hocayla da iletişimimiz güzel gidiyor. Bunun da olumlu şekilde sürmesini istiyorum." şeklinde yanıtladı.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetimindeki antrenmanın tamamı basına açık gerçekleştirildi.

İdman öncesinde, Hollanda Birinci Ligi'nde (Eredivisie) 2022-2023 sezonunun en iyi oyuncusu seçilen Orkun Kökçü'yü teknik ekip ve takım arkadaşları alkışlarla karşıladı.

Milli futbolcu Cenk Özkacar, ısınma hareketlerinin ardından takımdan ayrı koşu çalışması gerçekleştirdi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma çalışmasıyla sürdü. Geniş alanda çift kale maçın ardından oyuncular, dar alanda çift kale maç gerçekleştirdi. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Ermenistan maçının İstanbul'daki hazırlıklarını yarın sabah gerçekleştireceği idmanla tamamlayacak ay-yıldızlı ekip, saat 15.00'te kalkacak uçakla Eskişehir'e gidecek.

Büyükekşi, Stefan Kuntz ile görüştü

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, antrenmanın son bölümünde idmanı ziyaret etti.

Futbolcularla kısa bir süre konuşan Büyükekşi, ardından saha kenarında teknik direktör Stefan Kuntz ile uzun süre görüştü.

Ay-yıldızlı ekibin idmanını TFF Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop ile TFF Yönetim Kurulu üyeleri izledi.

Milli takım aday kadrosuna sonradan dahil edilen Halil Dervişoğlu'nun ise bu akşam kampa katılması bekleniyor.

AA