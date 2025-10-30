ERZURUM (AA) - Kayak merkezi dışında bulunan Palandöken Dağı Sultan Seki mevkisinde 21 Aralık 2024'te saat 10.45 sıralarında çığ düşmesi sonucu 16 kişilik gruptan 4 kişinin yaralandığı ve Emre Yazgan'ın (18) hayatını kaybettiği olayla ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma tamamlandı.

Tutuksuz sanıklar kulüp yöneticisi G.Ş. ve sporculardan sorumlu antrenör B.M. hakkında hazırlanan iddianame, Erzurum 5. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Olay yeri inceleme tutanağına yer verilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

'Olay yeri aşağısına otoparktan yürünerek ulaşıldığı, çığın olduğu yerin otel bölgesinden yaklaşık 1 kilometre yukarıda dağ yamacının alt kısmında olduğu, bakılan yerden kar kütlesinin diğer kar kütlesinden koparak aşağıda bulunan ormanlık alana doğru kaydığının görüldüğü, alınan bilgide çığın koparak döküldüğü yerin kişilerin bulunduğu ormanlıkta olduğu, ölen ve diğer kişilerin o bölgeden kurtarıldığının tespit edildiği, otel bölgesinin arka tarafında bulunan alanda herhangi bir yerin sınırlarını belirleyen bir çit ya da başka bir eşyanın olmadığının görüldüğü şeklinde tutanak düzenlendiği belirlendi.'

İddianamede, otopsi raporuna göre Emre Yazgan'ın ölüm sebebinin, çığ altında kalmaya bağlı mekanik asfiksi (vücudun dıştan baskı görmesi sonucu oksijensiz kalma) sonucu meydana geldiğinin belirlendiği bildirildi.

Olaya ilişkin bilirkişiler ile tekrar inceleme yapıldığı ve 2 farklı rapor hazırlandığı belirtilen iddianamede, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 'İş Kazasının Tanımı, Bildirilmesi ve Soruşturulması' başlıklı 13. maddesinin bütün fıkraları incelendiği ve taraflar arasında işveren-işçi ilişkisi oluşmadığından gerçekleşen kazanın 'iş kazası' olmadığı vurgulandı.

İddianamede, kulüp yöneticisi G.Ş'nin kusur durumuyla ilgili, 'Kamp programı eşliğinde mevcut yerlere gönderdiği antrenör ve sporculara bölge durumu, yapacakları aktiviteler ile ilgili riskler, teknoloji, iş organizasyonu, çalışma şartları, sosyal ilişkiler ve çalışma ortamı ile ilgili faktörlerin etkilerini kapsayan eğitimi vermediği, dolayısıyla bu konuda geniş bir kontrol ve denetim mekanizması kurmayarak sporcuları kendi inisiyatifine bıraktığı tespit edilmiş olup meydana gelen kazada kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır.' ifadeleri kullanıldı.

- 'Antrenörün sporcuların can güvenliklerini hiçe saydığı tespit edildi'

Antrenör B.M'nin kusur durumuyla ilgili ise iddianamede şunlar kaydedildi:

'Kendi sorumluluğu altında olan sporculara bölgenin çığ, heyelan gibi durumları ile doğal afetler konusunda yeteri kadar bilgi sahibi olmadan sporcuları doğa yürüyüşü veya antrenman amaçlı riskli yerlere götürerek veya gitmelerine müsaade ederek dikkatsiz ve tedbirsiz davranış sergilediği, antrenör olarak koruma ve kollama sorumluluğu altında olan sporcuların can güvenliklerini hiçe saydığı, önceki yıllarda gidildiği tecrübesi olsa dahi doğal afetlerin risk oluşturma ihtimaline karşı çalışma ortam ve gözetimi yapmadığı, sporcuların başlarına gelebilecek tehlikeleri kaynağından çözmek için koruma tedbirleri almadığı ve bu tehlikeli durumlar karşısında geniş bir kontrol ve denetim mekanizması kurmayarak sporcuları kendi inisiyatifine bıraktığı tespit edilmiş olup meydana gelen kazada kusurlu olduğu kanaatine varılmıştır.'

İddianamede, 'Emre Yazgan'ın yetkili antrenörün emir ve talimatları doğrultusunda olduğu, dolayısıyla doğa yürüyüşü veya antrenman amaçlı olay yerine girme konusunda kendi inisiyatifinin dışında emir ve talimat ile gittiği düşünüldüğü için meydana gelen kaza olayında kusurunun olmadığının belirlendiği, sanıklar G.Ş'nin yönetici olarak görev yaptığı, B.M'nin sporculardan sorumlu antrenör olduğu, tüm dosya kapsamından meydana gelen ve Emre Yazgan'ın lisanslı judocu olarak kendisine verilen talimat ve programa göre antrenman için çıktığı Palandöken Dağı'nda çığ altında kalarak ölmesine ilişkin sanıkların, bilirkişi raporuna göre kusurlu olarak hareket ederek üzerlerine atılı suçu işledikleri anlaşılmıştır.' ifadelerine yer verildi.

İddianamede, G.Ş. ve B.M. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis talep ediliyor.





