Ankara

Türkiye Tekvando Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Avrupa Tekvando Birliği (ETU) tarafından başkent Tallinn'de başlayan Avrupa Gençler Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde, 7 sıklette müsabakalar yapıldı.

Tatamiye çıkan 7 Türk sporcudan 6'sı şampiyonayı madalya ile tamamladı. Türkiye, ilk günü 2 altın, 3 gümüş, 1 bronz, toplam 6 madalya ile bitirdi.

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Kızlar 42 kiloda Ayşe Orhan ve 44 kiloda Hayrunnisa Gürbüz, Avrupa şampiyonluğuna ulaşan isimler oldu. Erkekler 48 kiloda Kaan Yelaldı, 51 kiloda Emre Talha Evin ve +78 kiloda Rüzgar Yalçın gümüş madalyanın sahibi olurken, 45 kiloda Berke Erbulut şampiyonayı bronz madalya ile tamamladı.

Üç gün sürecek şampiyonanın ikinci gününde 6 sıklette müsabakalar yapılacak.

AA