Elazığ Haber ’de yer alan habere göre; Doğalgaz desteğinin sona ermesiyle birlikte zam yapılacak mı sorusu gündemdeyken, dar gelirli vatandaşlara yönelik yeni bir doğalgaz desteği planı ortaya çıktı. Devlet, dar gelirli vatandaşların doğalgaz faturalarının bir kısmını karşılayacak yeni bir düzenlemeye hazırlanıyor. Mayıs ayı başında sona eren 25 metreküplük doğalgaz desteğinin ardından, doğalgaz fiyatlarına zam yapılıp yapılmayacağı merakla beklenirken, yeni torba yasada dar gelirliye yönelik düşük doğalgaz faturası desteği planlanıyor.

FATURA DESTEĞİ HERKESİ KAPSIYOR MU?

Kulislerde konuşulanlara göre, bu destek kapsamında yüksek gelirli vatandaşlar doğalgaz faturalarının tamamını öderken, dar gelirli vatandaşlardan faturanın belirli bir miktarı, örneğin yüzde 30'u talep edilecek. Geri kalan tutar ise devlet tarafından karşılanacak. Bu şekilde dar gelirli vatandaşların doğalgaz faturalarının daha az maliyetle ödenmesi sağlanacak.

ÖZEL BİR ÇALIŞMA YAPILMASI BEKLENİYOR

Gelir gruplarının hangi kriterlere göre belirleneceği konusunda özel bir çalışma yapılması planlanıyor. Bu düzenlemenin tüm detayları ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Devlet, dar gelirli vatandaşlara yönelik bu desteği en adil şekilde sunmak için gelir düzeyine göre ayrıntılı bir analiz gerçekleştirecek.

Doğalgaz desteğinin geri gelip gelmeyeceği konusunda merakla beklenen açıklamalar, dar gelirli vatandaşlar için umut oldu. Yeni torba yasa ile dar gelirli vatandaşların doğalgaz faturalarının bir kısmının devlet tarafından karşılanması planlanıyor. Detaylar netleştiğinde, milyonlarca vatandaş bu destekten faydalanabilecek.