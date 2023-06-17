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Sulh ceza hakimliğince zanlılardan 3'ünün "taksirle birden fazla insanın ölümüne sebebiyet verme" suçundan tutuklandığı, 3'ünün ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı kaydedildi.

Elmadağ Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, fabrikanın dinamit lokumu hazırlama bölümünde 10 Haziran'da meydana gelen patlamada 5 işçinin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Özhaseki: Bir sene içerisinde "deprem konutlarını" teslim edeceğiz

Özhaseki: Bir sene içerisinde "deprem konutlarını" teslim edeceğiz

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