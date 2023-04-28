İSTANBUL- TÜRKİYE Kadın Dernekleri Federasyonu’nun hazırladığı Mor Yerleşke Programı ile deprem bölgesinde şiddetten arınmış güvenli alanlarda kadınların, çocukların, yaşlıların, engelli ve özel gereksinimi olan kişilerin koşullarının iyileştirilmesi ve en temel ihtiyaçlarının sağlanarak psikososyal destek verilmesi amaçlanıyor. Farklı alanda sağlık çalışanları ve uzmanlar da ihtiyaca göre Mor Yerleşke Programı’na destek verecek.

Odeabank, ‘Mor Yerleşke’ programına 2 adet yerleşke ile katkıda bulunacak. Bu yerleşkeler en az 12 ay boyunca deprem bölgesinde yer alacak. Yerleşkedeki konteynerlerin içerisinde, çocuklar için terapi ve oyun alanlarının dışında kadınların da yararlanabileceği birçok bölüm bulunacak. Konteynerlerdeki şiddetten arınmış, toplumsal cinsiyet eşitliği perspektifiyle sunulacak hizmetler arasında; kadınlar için sağlık hizmetleri, emzirme odaları, çocuklar için aktivite alanları, çocuklar ve yetişkinler için psikolojik danışmanlık, hijyen malzemelerine erişim gibi birçok destek sunulacak.

“Deprem bölgesinin uzun soluklu projelere ihtiyacı var”

Deprem bölgesine uzun soluklu destek vermeyi amaçlayan Mor Yerleşke programına dair Odeabank Genel Müdürü Mert Öncü şunları söyledi; “Ülkemizi yasa boğan deprem felaketi ile derinden sarsıldık. Bu acının izlerini ülke olarak omuz omuza, dayanışma içinde silmek çok değerli. Bu anlamda biz de Odeabank olarak deprem bölgesindeki projeleri çok önemli buluyor ve olabildiğince desteklemeye çalışıyoruz. Bugüne dek özel sektör olarak herkes üstüne düşeni yaptı, çok anlamlı bağışlar gerçekleşti, biz de Odeabank olarak depremin ilk günlerinden itibaren öncelikli ihtiyaçları, insani yardım malzemelerini tırlarla bölgeye ulaştırdık. Bugünden sonra artık daha uzun soluklu yardım projelerini, yardım programlarını hayata geçirmek gerekiyor. Bu bağlamda destek verdiğimiz Mor Yerleşke’nin de en önemli özellikleri; uzun soluklu olması, sürdürülebilirliği, yarattığı faydanın çok net olarak gözlemlenebilir ve ölçülebilir olması. 2 konteyner bağışladığımız bu program ile kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere, özel gereksinimi olan bireylere, yaşlılara ve dezavantajlı gruplara katkıda bulunacağız. Odeabank olarak, deprem bölgesine kurulacak 2 konteyner ile bir yandan kadın sağlığı üzerine hizmet verirken bir yandan da uzman pedagoglar eşliğinde çocukların oyun oynarken rehabilite edilebilecekleri bir alan yaratmış olacağız. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu, depremin ilk günlerinden itibaren sahada büyük bir gayretle çalışıyor. Katkılarından dolayı kendilerini çok takdir ediyor, bu faydalı programın paydaşlarından biri olmaktan mutluluk duyuyoruz. Birlik ve beraberliğin önemini bir kez daha anladığımız bu günlerde çalışanlarımızla birlikte depremzedelere farklı projelerle destek vermeye devam edeceğiz.”

HABER: ERCAN AYDIN