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Prigojin hakkında "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açılmış, ülkenin pek çok bölgesinde güvenlik önlemleri artırılmıştı.

Öte yandan Moskova Valiliği de 1 Temmuz'a kadar Moskova bölgesinde halka açık ve kitlesel etkinliklerin yapılmasını yasakladı.

Sobyanin ayrıca, belirli bölge ve yollarda ulaşımın engellenebileceğini vurguladı.

Wagner grubunun , kapatılan yolları açarak Moskova'ya doğru ilerlediği bildirildi. Wagner grubu Rostov ve Voronej den s

Wagner grubunun , kapatılan yolları açarak Moskova'ya doğru ilerlediği bildirildi. Wagner grubu Rostov ve Voronej den s

Sobyanin, "Riskleri en aza indirmek için pazartesi günü tatil ilan edilmiştir." bilgisini paylaştı

Telegram hesabından açıklamada bulunan Sobyanin, kentte "terörle mücadele operasyonu" başlatıldığını hatırlattı ve zor bir süreçten geçtiklerini belirtti.

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