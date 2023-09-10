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Yarın TSİ 15.00'te başlayacak San Marino Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanı şöyle:

Gaziantep FK, Brezilyalı sol bek Junior Morais'i transfer etti

Gaziantep FK, Brezilyalı sol bek Junior Morais'i transfer etti

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