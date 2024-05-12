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Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

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Organizasyonda 6 şampiyonluğu bulunan Gresini takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, Martin'in 0.446 saniye gerisinde ikinci, Ducati Lenovo'dan son iki yılın şampiyonu İtalyan Francesco Bagnaia ise liderin 0.585 saniye arkasında üçüncü sırayı aldı.

Genel klasman lideri Jorge Martin , 41 dakika 23.709 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon ikinci etap galibiyetini elde etti.

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 5. mücadelesi, Fransa'nın Le Mans kentiyle aynı adı taşıyan 4,19 kilometrelik pistte 27 tur üzerinden yapıldı.

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