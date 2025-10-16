ANKARA (AA) - Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, 29 Eylül-8 Ekim tarihleri arasında düzenlenen eğitimde, Cezayir Özel Kuvvetler Komutanlığından personelin katılımıyla askeri serbest paraşüt atlayışları, dikey rüzgar tüneli ve paraşüt similasyon merkezi, çabuk iniş tahliye halatı ile hızlı iniş eğitim tekniği ve havadan tahliye platformu, meskun mahalde muharebe ve yakın muharebe, keskin nişancı, insansız hava araçları sistemleri, tahrip ve sıhhiye, sıhhiye tahliye eğitimi yapıldı.

Paylaşımda, eğitimden görüntüler de yer aldı.





