MUŞ AA- İl merkezinde yaşayan Sönmez, yarım asır önce başladığı fotoğrafçılık mesleğinde çektiği tüm fotoğrafların filmlerini oluşturduğu özel kutularda arşivliyor.

Muş'un birçok doğal güzelliklerini ve köy yaşantısını görüntüleyen Sönmez, merkeze 81 kilometre uzaklıktaki Yurttutan köyünde 38 yıl önce çektiği yaşam fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Fotoğrafları gören köylüler, Sönmez'e ulaşarak fotoğrafları istedi. Bunun üzerine köye giden Sönmez, fotoğrafları sahiplerine teslim ederek anılarını canlandırdı.

Ömrünü fotoğrafçılığa adadığını anlatan Sönmez, fotoğrafçılığın basit bir iş olmadığını söyledi.

Fotoğrafların aynı zamanda çekildiği bölgenin hafızası olduğunu belirten Sönmez, şöyle konuştu:

"Ben 50 yıldır fotoğraf çekiyorum. Bu sürede insanların giyimi, kültürü değişti ve yaşadıkları mekanlar değişime uğradı. Fotoğraflar bunun en iyi tanımıdır. 38 yıl önce çektiğim fotoğrafları bugün getirip teslim etim ve hep birlikte geçmişi yaşadık."

Köylülerden Hüseyin Bingöl, 38 sene önce çekilen fotoğrafları görünce sevindiklerini ifade etti. Bingöl, "Köyümüzde 38 yıl önce çekilen fotoğraflarda yer alan bazı insanlarımız ölmüş, bazıları evlenmiş çocuk ve torun sahibi olmuş. Fotoğrafları gördük çok duygulandık." diye konuştu.

Özlem Bingöl, "Annemin 15 yaşındayken çekilen fotoğraflarını gördüm. Fotoğrafı çeken Adem Bey'e ulaştım ve kendisinden fotoğrafları istedim. Bugün köyümüze gelerek fotoğrafları bize teslim etti. Çok teşekkür ederiz." dedi.