Dyt. Büşra AKTURAN

Havaların bir soğuk bir sıcak gittiği bu günler vücudumuzu desteklemenin ve doğru beslenmenin tam zamanı. Üstelik covid-19’la mücaadele ederken doğru beslenmenin ne kadar önemli olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Hem soğuk algınlığı ve grip gibi hastalıklardan korunmak,şikayetleri azaltmak, daha hızlı iyileşmek hem de koronavirüse karşı daha sağlam durmak beslenmemizden geçiyor. Bu noktada bize destek veren çok önemli besinlerden bahsetmem gerek, mutfağımızdaki gizli kahramanlarımızdan...

Çörek otu; Çörek otu bağışıklık sistemini destekleyen bir besindir. Antioksidan özelliğinden dolayı hücre hasarını önlemeye yardımcı olur ve hücrelerimizin sağlıklı olmasını sağlar. Antienflamatuar yani iltihap önleyicidir. Eklem ağrıları ve romatizmaya iyi gelir. Karaciğeri koruyucu özelliği vardır.

Zencefil; Zencefil içerisinde bulunan gingerol maddesi sayesinde ağrı kesici ve ateş düşürücü etkiye sahiptir. Boğaz ağrılarına ve öksürüğe çok iyi gelir. Ayrıca şişkinlik, gaz problemi yaşayan kişilerin zencefil çayı tüketmesinde yarar vardır.

Zerdaçal; Zerdeçal kurkumin adlı bileşeni içerisinde barındırdığı için sağlık açıcından önemli bir yere sahiptir. Bağışıklığımızı destekler. Antimikrobiyal özellik taşır. Bağırsaklara iyi gelir. Sindirim sistemini koruyucu etkisi vardır. Yemeklere baharat olarak eklenebilir veya çayı yapılarak tüketilebilir.

Yeşil çay; Yeşil çay çok iyi bir antioksidandır. Hücre yenilenmesine, vücudun zinde kalmasına, kanserden korunmaya,cildin sağlıklı görünmesine yardımcı olur. Yeşil çayı kaynamış suyun içerisine 1 tutam atıp 5 dakika dinlendirerek içebilirsiniz.

Kemik suyu; Kemik suyu; kollajen, glutamin, prolin gibi insan vücudu için önem arzeden bileşenler içerir. Antienflamatuar etkisi vardır. İkinci beyin dediğimiz bağırsaklar için onarıcı etkiye sahiptir. Kemik ve kas sağlığımızı destekler. Cilt dokumuzu besleyerek yaşlanma karşıtı etki gösterir.

Kemik suyu tarifi : 1-2kg kadar ilikli kemik, karabiber, bir miktar tuz ve su. İsteğe göre defne yaprağı, biberiye eklenebilir.

İlikli kemiği suda güzelce yıkayıp temizledikten sonra derin bir tencereye koyun üzerine suyunuzu ekleyip ocağın altını açın. Suyunuz kaynayınca altını kısın ve üzerine çıkan kahverengi köpükleri dışarı alıp tuzu ve karabiberi ekleyin. Kemik suyunuz yaklaşık 6-8 saat kısık ateşte kaynayınca hazır olacaktır. Eğer zamanınız yoksa düdüklü tencerede 2-3 saatte bu işlemi yapabilirsiniz. Kemik suyunuz hazır olup soğuduğunda katı bir kıvam alacaktır. Dilerseniz küçük parçalar halinde buzluğa kaldırıp çorba ve yemeklerinize ekleyebilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun...