ANKARA AA- Başkent Üniversitesi öğrencilerinin takımı dünya 5'inciliğini elde ederken ODTÜ takımı 6'ncı, Çankaya Üniversitesi takımı 10'uncu, Sakarya Üniversitesi takımı ise 24'üncü olarak yarışmayı tamamladı.

Amerikan Astronomi Topluluğu (AAS), Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ile ileri teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin tarafından ABD Virginia eyaletinde düzenlenen yarışmada ilk aşama olan ön tasarım raporu sonucu sıralamaya giren 40 takım finale katılmaya hak kazandı.

Bu yıl dereceye giren takımlar, Polonya, Endenozya, Meksika, ABD, Türkiye, İtalya Hindistan Kore, Arjantin İngiltere, Kanada gibi birçok ülke ve farklı üniversitelerden katıldı.

Türkiye'den 4 üniversite uydu takımı, ilk aşama olan ön tasarım raporu sonucunda sıralamaya giren 40 takımla birlikte finalde ülkeyi temsil etti. Önceki yıllara göre daha çok sayıda ve daha karmaşık görev tanımları olan yarışmaya katılan 4 takım da sıralamaya girdi.

Bu yılki yarışmada, öğrencilerin tasarladığı model uydular, 670-725 metre arasındaki irtifaya fırlatıldı. Fırlatma ve konuşlandırma sırasında ortaya çıkabilecek yüksek güçlere dayanıklı olması gereken uydular, roketten atıldıktan ve hedefe ulaştıktan sonra paraşüt yardımıyla alçaldı ve 500 metre yüksekliğe indiğinde, hava freni işlevi gören bir ısı kalkanı açtı.

Model uydunun tüm görevleri yerine getirmesi beklendi

Başkent Üniversitesinin Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden Doruk Dalkılıç, Mehmet Ali Arıcı, Ayşe Sude Ercan, Ahmet Cevdet Bülbül, Makine Mühendisliği Bölümünden Mert Gökkaya, Hüseyin Örs, Mehmet Kadir Sarıkaya, Altay Altay ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Berk Sağlıcak, Dilara Dündar'dan oluşan ParsySat Uzay Takımı, dünya beşinciliği ile Türkiye'den en iyi dereceyi yapan üniversite oldu.

Takımın kurucusu ve danışmanı Prof. Dr. Berna Dengiz, yaptığı açıklamada, yarışmada, mekanik tasarım, elektronik, haberleşme ve yazılım gibi birbirleriyle iç içe ve uyumlu çalışması gereken sistemleri bir araya getirerek yarışma için tanımlanan görevlere uygun bir ürün ortaya çıkarılmasının amaçlandığını söyledi.

Bu tasarımın üretimi yapılan model uydunun tüm görevleri başarıyla yerine getirmesinin beklendiğini anlatan Dengiz, Başkent Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin 2017'den beri bu yarışmalara öğrenci takımlarını göndererek ülkeyi ve üniversiteyi bu yarışmalarda en iyi şekilde temsil etmeye çalıştığını belirtti.

Dengiz, "Üniversite olarak amacımız, uydu ve uzay teknolojileri konusunda mühendisler yetiştirmek, öğrencileri bu konularda çalışmaya ve proje üretmeye teşvik etmek, bu alanda proje geliştirmek, gelecek kuşak öğrencilere örnek olmak, onların da model uydu konusunda bilgi sahibi olmalarına önderlik yapmak ve proje yapma heveslerini ve becerilerini arttırmak." dedi.

Dengiz, bu yıl çok karmaşık görevler istenen Cansat'ta öğrenci takımlarının dünya 5'inciliği ile Türkiye'den en iyi dereceyi elde ettiğini vurguladı.

ODTÜ öğrencileri, uzay ve havacılık etkinliklerinde

Dünya 6'ncısı olan ODTÜ Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin kurduğu METUOR Space takımı üyeleri de yaklaşık 10 yıldır uzay ve havacılık alanlarında yürütülen bilimsel çalışmalara katıldıklarını ifade etti.

Takım üyeleri, bu çalışmalarının ülkenin giderek güçlenmekte olan uzay alanındaki faaliyetlerine hem bilimsel hem de teknolojik anlamda yeni başarılar olarak yansıyacağına inandıklarını kaydetti.

5 yıldır derece alıyorlar

Çankaya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hadi Hakan Maraş ise Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin kurduğu CanBEE uydu takımının CanSat model uydu yarışmasında dünyada ilk 10 üniversite arasında yer aldığını belirtti.

Maraş, "CanSat uydu yarışmasında 5 yıldır üniversitemiz başarı göstermektedir. Bu yıl gerçekleştirilen yarışmalarda da Üniversitemiz CanBEE ekibi dünyada ilk 10'da yer aldı. Üniversitemiz bilimsel çalışmalara büyük önem vermektedir. Öğrencilerimizi ve onlara danışmanlık yapan akademisyenlerimizi kutluyorum. Üniversite yönetimi olarak her zaman bu tür bilimsel çalışmalara desteğimiz sürecektir." ifadelerini kullandı.

1 yıl gece gündüz demeden hazırlandılar

Yarışmada 24'ücülüğü elde eden Sakarya Üniversitesinin "Turkish Defenders" uzay takımı ise akademik danışman Prof. Dr. Uğur Arifoğlu, takım kaptanı Yusuf Akpınar, ekip üyeleri Talha Türker, Furkan Özdemir, Musab İbrahim Elibol, Sercan Öztürk, Aslan Aldagesstanı ve Abdullah Agah Özdemir'den oluşuyor.

Prof. Dr. Uğur Arifoğlu, dünyanın en iyi üniversiteleri ile beraber model uyduyu fırlatmanın ekip üyelerine özgüven aşıladığını dile getirdi.

Elde edilen başarının tesadüf olmadığını vurgulayan Arifoğlu, "Ekip yaklaşık 1 yıldan beri gece gündüz demeden yarışmalara hazırlanıyor. Başarımızı takım ruhuyla hareket etmeye ve çok çalışmaya borçluyuz. Ekibimize her türlü desteği veren Rektörlüğümüze ve sponsorlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Takım kaptanı Yusuf Akpınar ise "Her başarılı projenin ardında yatan 3 temel unsur vardır: İyi bir ekip, sıkı çalışma ve sponsorluk. Şimdiye kadar olan süreci başarıyla tamamladık. Bu noktadan sonra gelecek olan yeni mühendis adayı arkadaşlara yol göstererek memleketimizin temsiliyetini en güzel şekilde gerçekleştireceğiz." diye konuştu.