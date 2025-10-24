BRÜKSEL (AA) - İngiltere Başbakanı Keir Starmer, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Hollanda Başbakanı Dick Schoof, başkent Londra'da düzenlenen 'Gönüllüler Koalisyonu' toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantının verimli geçtiğini belirten Rutte, 'Müttefiklerin Ukrayna'ya desteğimizi daha da güçlendirmek için gösterdikleri inisiyatiften memnuniyet duyuyoruz.' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'la hafta içi Washington'da yaptığı görüşmenin de verimli geçtiğini vurgulayan Rutte, 'ABD'nin Rusya'nın en büyük petrol şirketlerine uyguladığı yaptırımlar, onları gelirden mahrum bırakacak ve (Rusya Devlet Başkanı Volodimir) Putin'in müzakere masasına oturması için üzerindeki baskıyı önemli ölçüde artıracak. Yaptırımlar, Başkan Trump'ın bu savaşı sona erdirmeye ve Ukrayna'ya kalıcı bir barış getirmeye kesinlikle kararlı olduğunu bir kez daha gösteriyor.' dedi.

Rutte, 'Ukrayna'da Putin savaş alanında çok az ilerleme kaydediyor ve marjinal kazanımlar elde ediliyor. Bu kazanımlar çok büyük bir bedelle geliyor.' değerlendirmesini yaptı.

'Putin'in parası, askerleri ve fikirleri tükeniyor.' ifadesini kullanan Rutte, 'Rusya üzerindeki baskıyı artırmanın tam zamanı' olduğunu söyledi.

Rutte, müttefiklerin Ukrayna'ya verdiği desteğin işe yaradığının altını çizerek, 'Bu desteği yaptırımlar ve ekonomik baskıyla birleştirmeliyiz.' mesajını verdi.

ABD Tomahawk'ları değerlendiriyor

Ukrayna'ya sağlanacak silahlarla ilgili Rutte, her müttefikin ne tür silahlar sağlayacağına dair kararı kendisinin alması gerektiğini yineleyerek, Ukrayna'nın Rusya'daki hedefleri uzun menzilli silahlarla vurma hakkına sahip olduğunu kaydetti.

Ukrayna'nın ABD'den Tomahawk tipi seyir füzesi talebiyle ilgili Rutte, 'Başkan (Trump) konunun incelenmeye devam ettiğini ve bunun ABD'nin kararına bağlı olduğunu söyledi.' ifadesini kullandı.

Zelenskiy: 'ABD olmadan bu savaşı bitirmenin yolunu aramıyoruz'

Zelenskiy de burada yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya baskı yapmak için sivillere 'soğuk bir kış' yaşatmak amacıyla Ukrayna'nın enerji sistemine karşı 'terör kampanyası' yürüttüğünü öne sürdü.

Ukraynalı lider, 'Hedefleri değişmedi: Bizi yıkmak istiyorlar. Ukrayna'yı yıkmak istiyorlar ve bunu başarmak için her şeyi yapıyorlar.' diye konuştu.

Ülkesinin hava savunma sistemlerinin güçlendirilmesi ve cephe hattına daha fazla önem verilmesi gerektiğini belirten Zelenskiy, Rusya'yı savaşı sona erdirmeye zorlamak için yaptırımların hala büyük önem taşıdığını vurguladı.

Rus petrolüne yönelik yaptırımları 'büyük bir adım' olarak nitelendiren Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer müttefiklere bu yaptırımları uyguladıkları için teşekkür etti.

Tüm Rus petrol şirketlerine ve 'gölge filo' olarak bilinen taşımacılık ağlarına da baskı uygulanması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, 'Barış, saldırgana uygulanan baskıdan doğar. Bunu yapmaya devam etmeliyiz.' değerlendirmesinde bulundu.

'Putin bizi bölmek ve zayıflatmak istiyor'

Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna'ya uzun menzilli Tomahawk füzeleri verme konusunda yeşil ışık yakmadığı yönündeki soruya yanıt verirken 'ABD olmadan Putin'i durdurmanın ve bu savaşı bitirmenin yolunu aramıyoruz. Planımız birlikte güçlü adımlar atmak; Putin bizi bölüp zayıflatmak istiyor.' dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkesinin hava savunma sistemlerini yurt içinde üretmenin bir yolunu bulmak zorunda kalacağını da sözlerine ekledi.





Muhabir: Selen Valente Rasquinho