İSTANBUL (AA) - NATO Müttefik Dönüşüm Komutanlığı (NATO ACT) liderliğinde, akademi, endüstri ve devlet kuruluşlarının katılımıyla yürütülen ve ittifak içinde ortaya çıkan ve çığır açan teknolojilerin benimsenmesini hızlandırmayı amaçlayan 4 aşamalı NATO İnovasyon Sürekliliği Girişimi faaliyetinin final aşaması olan 'deney/gösteri' kısmına Türkiye ev sahipliği yaptı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonundaki etkinlik, İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi'nde gerçekleştirildi.

Farklı milletlerden 50 katılımcı kuruluş, faaliyet boyunca belirlenen sorunlara yenilikçi teknolojilerini kullanarak birlikte çözüm üretti.

Türkiye'den ASELSAN, HAVELSAN, Tualcom, Meteksan Savunma, DASAL, TÜBİTAK Sage, Sefine Tersanesi, STM, Sonitus, ULAK Haberleşme, Hyperever, Qubitrium ve Koç Savunma gibi şirketler, özellikle insansız platformları, bu platformların performansını artıran faydalı yük ve altyapılarıyla etkinlikte görev aldı.

Bu kapsamda icra edilen senaryolardan birinde denizde başıboş mayınların insansız sistemlerle tespit ve imha edilmesi hedeflendi. Bu doğrultuda devriye görevi yapan ASELSAN ve Sefine Tersanesi tarafından üretilen MARLİN Silahlı İnsansız Deniz Aracı ile keşif faaliyeti icra edildi. Şüpheli cisimlerin tespitinin ardından DASAL ve STM'nin ürettiği dronların yardımıyla doğrulama yapıldı. SİDA ve drondan alınan görüntüler anlık olarak komuta merkezine iletildi. Görüntüler ve sahadaki unsurların konumları burada Sefine Tersanesi Stratejik ve İnsansız Sistemler Araştırma Merkezi (SİSAM) tarafından geliştirilen dijital ekrandan anlık olarak takip edildi. Mayın tespit sürecinin tamamlanmasının ardından STM'nin kamikaze dronu imha için bölgeye gönderildi. Kamikaze dronun mayına dalış yapmasıyla senaryo başarıyla tamamlandı.

'Kritik denizaltı altyapıların korunması' senaryosunda Hyperever'ın 4 bacaklı robotu ve Sonitus'un otonom su altı aracı keşif-gözetleme faaliyetlerine destek verdi. Kuantum alanındaki projelerde de Qubitrium görev aldı.

'İhracatın önemli kısmı NATO ülkelerine yapılıyor'

Faaliyeti yerinde inceleyen Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO ile etkileşim ve etkinlikleri artırıcı bir faaliyet silsilesi içinde olduklarını söyledi.

Türkiye'nin teknolojik gelişmişliğiyle start-up'tan entegratör firmalara uzanan çeşitlilikte kendini ispatlayan ürünler oluşturulduğunu dile getiren Görgün, bu ürünlerin ihraç edilmesiyle güvenilirliğin ve etkinliğin her geçen gün kanıtlandığını ifade etti. Görgün, şöyle konuştu:

'185 ülkeye savunma sanayisi ürünü ihraç ediyoruz. 2 binin üzerinde savunma sanayisi firması ihracat yapıyor. Geçen yılın ihracat rakamlarının önemli bir kısmının NATO üyesi ülkelere yapıldığını vurguladık. Bir müttefiklik ruhu içinde geliştirdiğimiz teknolojilerin, ürünlerin daha fazla kullanılabileceğini, NATO üyeleri tarafından benimsenebileceğinin farkında olarak öncelikle Savunma Sanayii Başkanlığı altında NATO İlişkiler Müdürlüğünü kurduk. Hemen akabinde bir seri faaliyetlerimiz oldu.

Özellikle NATO Tedarikten Sorumlu Direktörünü Türkiye'ye çağırdık ve savunma sanayisinde ihracat yapan firmalarımızla bir araya getirdik. Çok başarılı bir etkinlik oldu. Etkileşim arttı. NATO'da şirketlerin tanınırlığı arttı ve ihalelere girme süreçleri hızlandı. Sonrasında Multi-Domain Operations, NATO'nun 'elmas' etkinliklerinden, en önem verdikleri etkinliklerinden bir tanesinde firmalarımız yer aldı. NATO ACT, NATO'nun gelecek teknolojilerine çalışan birimiyle etkinliği Türkiye'de organize ettik ve çok başarılı geçti, etkilendiler. NATO'nun bu etkinliklerine ev sahipliği yaparak görünürlüğümüzü artırmaya çalışıyoruz. Bu etkinliğin birinci ayağının ardından dördüncü ve son ayağını da Türkiye'de gerçekleştirdik. Burada NATO'nun hedef gösterdiği yeni teknolojilerin hızlıca ürünleşmesini sağlamaya, birlikte çalışılabilirliği daha fazla mümkün kılmaya yönelik olarak birtakım görevler için şirketleri bir araya gidip takım halinde o görevleri tamamlamalarını amaçlayan bir etkinlik oldu. Güncel problemlerden birkaç tanesi takımlara hedef olarak verildi. Deniz yüzeyinde gezinen mayının tespit etmesi, etkisiz hale getirilmesi, kuantum teknolojileriyle bilginin güvenli transferi, insansız hava tehdidinin çok farklı yöntemlerle ortadan kaldırılması gibi hedefler vardı. Bunlara çözümler bulunmaya çalışıldı.'

'Türk şirketleri çok çevik'

Ürünlerin birbiriyle çalışabilmesinin, belirlenen standartlarda kullanıma hazır olması ve birlikte çalışılabilecek altyapıların oluşturulmasından geçtiğini vurgulayan Görgün, etkinlikte birden fazla şirketin birden fazla sensörü bir araya getirip etkin şekilde kullanmayı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Türk savunma sanayisi şirketlerinin çok çevik olduğuna işaret eden Görgün, Savunma Sanayi Başkanlığının kuvvetlerle, son kullanıcılarla koordinasyon içinde ve yakın çalışması sonucu sahadaki ihtiyaçların hızla ürüne dönüştürülmesine yönelik uzun yıllardır oluşturulan bir çalışma disiplini olduğuna dikkati çekti.

Firmaların bu çalışma disiplinini bu tür uluslararası etkinliklerde gösterme şansı bulduklarını dile getiren Görgün, 'Buraya 13 Türk firması katıldı. Sorumlu kişiler hepsinin katkılarını, başarılarını ifade ettiler. Firmaların görünürlükleri artıyor. Eminim bundan sonra farklı ihracat potansiyelleri olacak, farklı projelerde sorumluluk alabilecekler. Bu 13 firmaya teşekkür ediyoruz ve bundan sonra da başarılar diliyoruz.' dedi.

Muhabir: Göksel Yıldırım