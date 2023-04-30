İSTANBUL AA- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknopark Esenler'de onlarca teknolojinin geliştirilip hayata geçirileceğini belirterek, "Bu teknoloji geliştirme bölgesi sayesinde 10 binin üzerinde doğrudan ve dolaylı istihdamın bu bölgede oluşabileceğini öngörüyoruz. Sonuçta ne olacak biliyor musunuz? Esenler, Türkiye'nin gerçek manada ilk akıllı şehri olacak." dedi.

Teknopark Esenler Özdemir Bayraktar Yerleşkesi'nin temeli atılırken, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Esenler Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirilecek Esenler Bilim Merkezi'nin de protokolü imzalandı. Temeli atılan yerleşkenin inşaatı başladı.

Törende konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, 21 yıldır inşa ettikleri altyapılar üzerinde artık vatandaşların on yıllardır hasret duyduğu milli teknolojilerin yükseldiğini ifade ederek, SİHA'ların, TCG Anadolu'nun, Kızıl Elma'nın, ATAK ve Gökbey helikopterin, elektrikli lokomotifin, Altay tankının ve İMECE uydusunun vatandaşları heyecanlandırdığını ve gururlandırdığını söyledi.

"Ama sanki yerli ve milli otomobilimiz Togg, Türkiye'yi bir başka heyecanlandırdı. Ülkemiz için değer yaratan her teknolojiye duyulan ilgi bizi ziyadesiyle mutlu ediyor" diyen Varank, bu gelişmelerden birilerinin rahatsız olduğunu, bu kimselerin milletin heyecanına dahi ortak olamadığını belirtti.

Varank, dün birisinin çıktığını ve "TEKNOFEST'in bize ne faydası var" dediğini aktararak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TEKNOFEST binlerce insanın bir araya geldiği, oraya buraya baktığı bir panayır' dedi. Sözde bunlar teknolojiden anlayan kesim. Gözleri öyle kararmış ki, söylediklerini neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Yahu TEKNOFEST'te bu sene 330 bin takım, 1 milyon yarışmacı başvurusuna ulaştık. '1 milyon evladımız Türkiye'nin geleceği için ben de varım' dedi. Sizin 1 milyon genci harekete geçirecek bir icraatınız var mı? Gençlerimiz her sene dikey inişli roket, çip tasarımı, insansız su altı sistemleri, karma sürü robotlar gibi geleceğimizi ihya edecek teknolojiler konusunda yarışıyorlar. "

Varank, pırıl pırıl gençlerin "Ben de Selçuk Bayraktar gibi olabilir miyim?" diye gecelerini gündüzüne kattığını ve bu yarışmalara hazırlandığını belirterek, "Ah bir gelseler ve yapılan onlarca yarışmada bulunsalar geleceğin Aziz Sancar'larını, SİHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar'ları görecekler. Bu yarışmalar sayesinde gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisinin, gelecekte bilim ve teknoloji alanında çalışmak isteyen gençlerin sayısının arttığını görecekler." dedi.

"Türkiye'ye örnek yeni bir AR-GE ve inovasyon altyapısı kazandırıyoruz"

Mustafa Varank, bugün Türkiye'ye örnek yeni bir AR-GE ve inovasyon altyapısı kazandırmak için bir araya geldiklerini aktararak, "Türkiye'nin ilk Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin, Teknopark Esenler Özdemir Bayraktar Yerleşkesi'nin temelini atıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu yerleşkenin özgün mimari yapısı, şehrin merkezinde olması, ulaşım akslarına yakınlığıyla önemli avantajlara sahip olduğunu vurgulayan Varank, "Bu teknoparkta elbette AR-GE ofisleri, kuluçkalar, ortak kullanım alanları olacak. Ancak bunların dışında kafelerden kütüphanelere, seyir terasından galeri alanlarına kadar birçok sosyal tesis yer alacak. 30 bin metrekare alana sahip olacak bölgede en az 1.000 araştırmacı çalışacak." dedi.

Varank, Teknopark Esenler'in, hem İstanbul'un bilim ve teknolojideki yükselişine öncülük edeceğini hem de ülkenin teknolojik gelişimine katkı sunacağını, burada akıllı çevre, akıllı ulaşım, akıllı yapılar, akıllı güvenlik, akıllı altyapılar, akıllı enerji konularında onlarca teknolojinin geliştirilip hayata geçirileceğini bildirdi.

Müthiş olanaklarıyla gençlerin burada girişimciliğe özendirileceğini ifade eden Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bakınız, sadece bu teknoloji geliştirme bölgesi sayesinde 10 binin üzerinde doğrudan ve dolaylı istihdamın bu bölgede oluşabileceğini öngörüyoruz. Sonuçta ne olacak biliyor musunuz? Esenler, Türkiye'nin gerçek manada ilk akıllı şehri olacak. Esenler bunu hak ediyor mu? Hem de sonuna kadar hak ediyor. Bizim hükümetlerimiz gibi belediyelerimiz de vizyoner. Sosyal hizmetlerde, kadın ve aile çalışmalarında, kültür ve sanatta başarılı işlere imza atıyorlar. Ama bütün bunlarla birlikte bilim ve teknolojiyi de hiçbir zaman ihmal etmiyorlar."